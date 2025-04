Eximbank nhắm đích gần 5.200 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay, bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

Theo tài liệu công bố, năm 2025, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.188 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng 23,8% so với thực hiện năm 2024. Cùng với đó, tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng, tăng 10,7%; Huy động vốn đạt 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; dư nợ tín dụng đạt 195.500 tỷ đồng, tăng 16,2%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng giảm 0,54% xuống còn 1,99%.

Trước đó, kết thúc 2024, Eximbank ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra với lợi nhuận trước thuế 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2023. Cùng với đó, tổng tài sản hoàn thành 107% kế hoạch năm; huy động vốn hoàn thành 102% kế hoạch năm; dư nợ tín dụng hoàn thành 104% kế hoạch năm, tăng trưởng tín dụng tại Eximbank đến cuối năm 2024 tăng 19,7% so với đầu năm (tương đương 27.706 tỷ đồng), đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua; các hoạt động dịch vụ như: thanh toán quốc tế, bảo hiểm, thẻ, kiều hối đều có sự tăng trưởng so với năm 2023; quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8% so với năm 2023.

Năm 2024, Eximbank đạt lợi nhuận kỷ lục sau 35 năm.

Eximbank điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát theo định hướng, chủ trương của NHNN về cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định, phê duyệt đến theo dõi giám sát sử dụng vốn của khách hàng, tỷ lệ nợ xấu đã giảm 0,18% so với cuối năm 2023.

Trong năm 2024, Eximbank được NHNN phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Eximbank củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn theo thông lệ quốc tế.

Năm 2025, Eximbank định hướng tăng trưởng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng bền vững - an toàn - hiệu quả. Ngân hàng cải thiện NIM thông qua đẩy mạnh phân khúc ngân hàng bán lẻ, SME, tăng cường khai thác hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI, gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn (CASA), nguồn vốn có chi phí thấp từ các tổ chức kinh tế và dân cư.

Đồng thời, bám sát diễn biến thị trường, tận dụng cơ hội để tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn đảm bảo cho nhu cầu phát triển kinh doanh. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với đảm bảo an toàn hoạt động, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu phát sinh; hoàn thiện mô hình xử lý nợ tập trung. Đặc biệt, chuyển đổi số, ngân hàng số toàn diện tiếp tục là chiến lược quan trọng để Eximbank thực hiện các mục tiêu trên.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến sẽ thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Cũng theo tài liệu công bố, tại Đại hội năm nay, cổ đông Eximbank sẽ bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ mới 2025 – 2030; thông qua tờ trình của HĐQT về việc quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank; thông qua tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM… cùng các nội dung quan trọng khác.

Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 29/04/2025 tới đây theo hình thức trực tiếp, tại Hà Nội.