Mua nhà trước khi cưới, ly hôn có phải chia tài sản?

Tôi muốn để căn nhà này cho con riêng của mình sở hữu sau khi cháu cưới vợ. Tôi có phải chia một nửa căn nhà này cho vợ sau khi ly hôn không?

- Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Khoản 1 điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Trong trường hợp nêu trên, theo thông tin cung cấp thì căn nhà tại TP HCM được mua trước khi bạn Thanh An đăng ký kết hôn nên đây là tài sản riêng của bạn.

Khoản 4 điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản khi ly hôn: Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của luật này. Nếu có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng yêu cầu phân chia thì mỗi người được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản ấy, trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định pháp luật thì khi ly hôn, bạn không phải chia một nửa căn nhà mình đã mua cho vợ nếu như bạn chưa nhập căn nhà này vào tài sản chung (vợ cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).