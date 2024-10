Mưa như trút ở Quảng Nam, ô tô 'chết đuối' giữa biển nước

Xe chết máy trên tuyến đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam). Ảnh: Hoài Văn

Sáng 21/10, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến các tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ ngập sâu .

Theo đó, mưa rất to trong buổi sáng cùng ngày khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ như Hùng Vương, Nguyễn Dục, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng… ngập sâu khiến giao thông bị hỗn loạn, nhiều xe chết máy, nhiều phương tiện phải quay đầu tìm hướng khác để di chuyển.

Chính quyền địa phương đã phải căng dây cảnh báo ngập sâu, nguy hiểm, không cho phương tiện qua lại.

Chính quyền phải căng dây cảnh báo ngập sâu, nguy hiểm không cho phương tiện qua lại.

Đặc biệt, tại ngã tư Hùng Vương giao Nguyễn Dục có đoạn ngập khoảng 0,6m. Nhiều xe máy, ô tô bị chết máy khi cố đi qua những khu vực này. Nhiều hàng quán phải nghỉ bán do nước lên cao, tràn vào.

Người dân chật vật di chuyển khi phố biến thành sông.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương của tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to . Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 20/10 đến 7 giờ ngày 21/10 phổ biến 10 - 50mm, có nơi cao hơn như: Tam Trà (huyện Núi Thành) 145mm, thị trấn Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 82mm, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) 117mm, TP Tam Kỳ 127mm, Quế Thuận (huyện Quế Sơn) 122mm…

Dự báo ngày và đêm nay (21/10), các địa phương trong tỉnh và vùng biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và dông, với lượng mưa vùng núi phía Bắc phổ biến từ 20 - 50mm, có nơi trên 70mm, vùng núi phía Nam và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Mưa trắng trời, ngập sâu tại nhiều tuyến phố.

Trong 3 giờ tới một số địa phương có khả năng xảy ra lượng mưa to đến rất to như: Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My, Tiên Phước và một số địa phương lân cận.

Đài Khí tượng cảnh báo các địa phương cần đề phòng sét và gió giật mạnh trong cơn dông; mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.