Mưa phùn khó chịu ở Hà Nội bao giờ mới dứt?

Miền Bắc mưa rét dài ngày

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường. Tuy nền nhiệt không giảm quá sâu, không gây ra rét đậm, rét hại trên diện rộng nhưng nhiều địa phương đã có mưa rào rải rác.

Ngày 12/1, rét mướt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C. Từ đêm 12/1, có khả năng xuất hiện mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Mưa nhỏ, mưa phùn khiến độ ẩm không khí ở mức cao, gây ra nồm ẩm kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức khoẻ của người dân.

Vậy hình thái thời tiết này tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Hà Nội nhiều ngày qua duy trì hình thái mưa nhỏ, mưa phùn, đặc biệt vào giờ tan tầm, ảnh hưởng đến việc tham giao thông của người dân.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, mưa nhỏ, mưa phùn sẽ còn diễn ra đến hết ngày 13/1. Từ ngày 14 mưa giảm nhanh, trời ấm dần lên.

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Từ đêm 13 - 17/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; Riêng ngày 16 - 17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm 13 - 14/1 trời rét.

Nhận định thời tiết tháng 1/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, từ nay đến 10/2/20024, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít hơn. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Tại Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa, do đó cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả.