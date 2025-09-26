Mùa thu ăn đều 5 món này tốt chẳng kém "kem dưỡng ẩm tự nhiên", làn da sẽ luôn tươi tắn, rạng rỡ và trẻ hơn tuổi thật

Mỗi khi gió heo may ùa về, nhiều chị em lại than trời vì da bỗng khô căng, tróc vảy, đánh nền không "ăn" phấn, thậm chí còn lộ rõ nếp nhăn li ti. Thay vì chỉ trông cậy vào lọ kem dưỡng, bạn hoàn toàn có thể dưỡng ẩm da mùa thu từ bên trong, thông qua chế độ ăn uống. Dưới đây là 5 loại thực phẩm quen thuộc, giá phải chăng, nhưng lại được ví như "kem dưỡng ẩm tự nhiên" giúp nuôi dưỡng làn da từ gốc.

1. Nấm tuyết

Nấm tuyết chứa polysaccharide, hoạt chất có khả năng giữ nước, tạo lớp màng ẩm mịn cho tế bào da, giống như một phiên bản tự nhiên của hyaluronic acid. Khi ăn thường xuyên, da không chỉ bớt khô nẻ mà còn căng mọng, đàn hồi hơn.

Vào mùa thu, nhiều chị em có thói quen nấu chè nấm tuyết cùng táo đỏ, hạt kỷ tử. Chỉ cần một bát nhỏ vào buổi tối, vị ngọt thanh, mát lành đã đủ xoa dịu cổ họng, lại còn dưỡng da từ trong ra ngoài. Một mẹo nhỏ: Hãy chọn những bông nấm tuyết hơi ngả vàng, tuy "xấu mã" nhưng lại nhiều chất nhầy hơn loại trắng tinh.

2. Lựu

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều nền văn hóa, quả lựu được xem là biểu tượng của sắc đẹp và sự trẻ trung. Hạt lựu chứa anthocyanin và polyphenol - các chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa sạm nám và duy trì độ đàn hồi da.

Thay vì chỉ ăn từng hạt, bạn có thể ép nước lựu hoặc trộn hạt lựu với sữa chua. Vị chua ngọt bùng nổ như "hạt ngọc nổ tung trong miệng", không chỉ ngon mà còn giúp da sáng bừng, ửng hồng tự nhiên. Đây chính là bí quyết dưỡng ẩm da mùa thu kết hợp với trẻ hóa, mà nhiều tín đồ làm đẹp "nghiện" không dứt.

3. Bí đỏ

Vào những ngày se lạnh, một bát cháo bí đỏ nóng hổi không chỉ sưởi ấm dạ dày mà còn bổ sung lượng lớn beta-carotene. Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và giữ cho lớp sừng ngoài cùng không bị khô cứng.

Một công thức được nhiều người ưa chuộng là bí đỏ nướng cùng sữa, trứng và một chút phô mai. Vị ngọt béo ngậy vừa thỏa mãn cơn thèm ăn, vừa giúp làn da giữ được sự mềm mại, không bong tróc khi thu về.

4. Hạnh nhân

Nếu hỏi loại hạt nào được mệnh danh là "mỹ phẩm trong tủ đồ ăn vặt", câu trả lời chắc chắn là hạnh nhân. Với hàm lượng vitamin E cao, hạnh nhân hoạt động như một lớp màng chắn chống lại tác hại từ ánh nắng, gió lạnh, đồng thời ngăn mất nước qua da.

Chỉ cần một nắm nhỏ hạnh nhân rang mật ong mỗi ngày, bạn vừa có món ăn vặt ngon miệng, vừa giúp da mềm mại, sáng khỏe hơn. Tuy nhiên, đừng ăn quá tay, bởi lượng calo trong hạnh nhân khá cao - "ngon nhưng dễ gây nghiện" là câu cảnh báo đúng nhất dành cho món hạt này.

5. Củ mài

Củ mài hay còn gọi là "nhân sâm đất" không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn chứa nhiều mannan và mucopolysaccharide - những chất có khả năng giữ nước và tăng độ ẩm tự nhiên cho da. Cảm giác dính nhớt khi gọt củ mài chính là minh chứng cho khả năng "khóa ẩm" tuyệt vời này.

Khi thời tiết hanh khô, chỉ chăm chút bằng mỹ phẩm bên ngoài là chưa đủ. Chế độ ăn uống khoa học, nhiều thực phẩm dưỡng ẩm tự nhiên chính là bí quyết để da khỏe từ gốc, ít chịu ảnh hưởng của thay đổi thời tiết.

5 loại thực phẩm trên không xa xỉ, có thể dễ dàng mua ở chợ hay siêu thị, chế biến thành đủ món ngon vừa hợp khẩu vị, vừa chăm sóc sắc đẹp. Kiên trì bổ sung đều đặn, bạn sẽ thấy làn da không còn nứt nẻ, thay vào đó là sự mịn màng, căng tràn sức sống, đúng nghĩa "ăn đẹp hơn cả bôi".

Dưỡng ẩm da mùa thu không hề khó. Hãy biến mỗi bữa ăn thành một "liệu trình spa tự nhiên", để từng thìa chè nấm tuyết, từng hạt lựu đỏ, hay miếng bí đỏ vàng ươm lặng lẽ chăm sóc làn da bạn. Khi cái lạnh gõ cửa, da vẫn đủ sức giữ sự mềm mịn, tươi tắn và bạn hoàn toàn tự tin đón mùa mới với vẻ ngoài rạng rỡ.

(Ảnh minh họa: Internet)