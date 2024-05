Mưa xối xả ở TP HCM

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp có vị trí qua Bắc Bộ hoạt động mạnh dần. Phía nam, chi phối khu vực là gió mùa Tây Nam, có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Thời tiết TP HCM sáng nắng gián đoạn, mưa xuất hiện sau 13 giờ, xảy ra diện rộng trong chiều, có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng trong cơn dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo đó, một số tuyến đường có thể xảy ra ngập nhẹ cục bộ do mưa và sau 19 giờ, trời tạnh ráo, thời tiết thuận lợi dần.