CLIP: Khẩn trương điều tra vụ cháy siêu thị Điện Máy Xanh ở An Giang

Lực lượng chức năng TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang khẩn trương điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại siêu thị Điện Máy Xanh ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy lúc rạng sáng

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-10, một người dân phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút trong siêu thị Điện Máy Xanh nên gọi bảo vệ siêu thị mở cửa. Hai bảo vệ liền chạy ra ngoài và gọi điện báo cơ quan chức năng.

Vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản bên trong siêu thị

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh An Giang đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Sau hơn 1 giờ dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sáng sớm 5-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái và lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, động viên các hộ dân sát siêu thị bị ảnh hưởng.

Thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang, cho biết vụ cháy đang được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản trong siêu thị hơn 9 tỉ đồng.