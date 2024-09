Mưa xối xả, sấm chớp dữ dội, người Hà Nội "đánh vật" giữa biển nước mênh mông để về nhà giờ tan tầm

Cơ quan khí tượng dự báo mưa dông ở Hà Nội sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Trước đó, cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ đêm nay (9/9) đến sáng ngày 11/9 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo trong 3-6h giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên70mm. Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập lụt cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-20cm; Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 25-30cm

Chiều tối ngày 9/9, Hà Nội xuất hiện cơn mưa như trút nước khiến giao thông nhiều nơi hỗn loạn, các phương tiện di chuyển khó khăn

Đường phố đông đúc, nhiều đoạn ùn tắc khiến một số người dân phải leo lên vỉa hè di chuyển

Cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến một số tuyến đường bắt đầu xuất hiện hiện tượng ngập nước

Nước mưa dâng cao khiến việc di chuyển cuả người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ tan tầm lưu lượng phương tiện tăng cao

Giao thông đoạn đường Lê Đức Thọ tê liệt, các phương tiện cô gắng gì chuyển, tránh đi vào khu vực nước ngập sâu gây chết máy

Trời mưa lớn đúng giờ tan tầm, một số em nhỏ được cha mẹ che chắn kín, ngồi phía sau xe cùng đội mưa trở về nhà

Một số đoạn đường ngập sâu khiến các phương tiện chết máy. Một người phụ nữ vất vả dắt theo chiếc xe chết máy đội mưa tìm điểm sửa chữa

Cơn mưa ập đến khiến một số người không kịp trở tay, chập nhận bị ướt để di chuyển về nhà

Xe máy, ô tô đan xen để di chuyển khiến giao thông càng trở nên khó khăn.

Nước ngập sâu nên mỗi khi các phương tiện di chuyển qua lại khiến sóng nước bắn tung toé

Giao thông hỗn loạn tại Đường Lê Quang Đạo

Cơn mưa xối xả kèm sấm chớp xảy ra đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ

Giao thông ùn tắc khiến người dân trở về nhà sau một ngày làm việc khá vất vả và mệt mỏi, thời gian di chuyển kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Đến khoảng 19h, tại khu vực đường Vành đai 3 vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ

Tại ngã tư ùn ứ, ôtô, xe máy tranh nhau vượt lên khi thấy có khe hở.