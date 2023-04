Mức thù lao gây bất ngờ của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản khi làm sếp doanh nghiệp nổi tiếng tại Nghệ An

Ông Lê Thanh Thản

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phượng Hoàng, được thành lập năm 1994 tại Nghệ An. Năm 1996 của UBND tỉnh Nghệ An, Khách sạn Phượng Hoàng chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông.

Năm 2007, Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sang năm 2008, công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

15 triệu cổ phiếu tại của doanh nghiệp này được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là PDC vào năm 2009.

Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; Cho thuê văn phòng... Hoạt động của PDC trong phạm vi chính là tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có tên tuổi tại tỉnh miền Trung này.

Mới đây, PDC đã có báo cáo tài chính hợp nhất kinh doanh quý 1/2023. Theo đó, quý 1 năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của đơn vị Công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông tăng 3,81 tỷ đồng đồng (tăng 42,33%) so với cùng kì năm ngoái, lên mức 12,82 tỷ đồng.

Doanh thu tăng cao, tuy nhiên giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 1,14 tỷ đồng (tăng 16,44%), chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 594 triệu đồng (tăng 25,4%) so với cùng kì năm ngoái. Do nguyên nhân mức độ tăng của doanh thu lớn hơn so với mức độ tăng của chi phí, dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 tăng 114%, biến động tăng trên 10% so với quý 1/2022.

Tại doanh nghiệp này, ông Lê Thanh Thản đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ thời điểm ông Thản vướng vào vòng lao lý, các thông tin liên quan đến đại gia điếu cày gần như không xuất hiện trên truyền thông cũng như trong báo cáo tài chính kiểm toán của công ty.

Tuy nhiên, khi lục tìm các thông tin liên quan đến ông Thản có thể thấy, tại Báo cáo thường niên vừa được công bố cách đây 10 ngày, vị đại gia này vẫn được nhắc tên.

Theo đó, tại mục danh sách cổ đông lớn, ông Thản đứng đầu bảng với 3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty.

Ghi nhận vào cuối năm 2022, tại PDC, có 99,89% cổ phần nắm giữ trong tay các cổ đông trong nước, trong đó, có hơn 90% là cổ đông cá nhân. Cổ đông nước ngoài chiếm 1 lượng cực nhỏ trong cơ cấu sở hữu của khách sạn này.

Tại mục lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích, một lần nữa ông Thản được nhắc tên. Theo đó, khi nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Thản nhận thù lao là 36 triệu đồng/năm, tương đương 3 triệu đồng mỗi tháng.

Con gái ông Thản là bà Lê Thị Hoàng Yến - Thành viên Hội đồng quản trị được trả mức 18 triệu đồng cho năm vừa qua, tương đương mức thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng. Bà Yến đang sở hữu hơn 1,4 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này, tương đương 9,37% vốn điều lệ.

Ông Lê Thanh Thản

Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1949 tại Diễn Châu, Nghệ An. Ông Thản gắn liền với hình ảnh đi Rolls-Royce, hút điếu cày. Ông cũng được biết đến là ông trùm nhà giá rẻ. Một số dự án đình đám của ông phải kể đến: Khu đô thị Xa La (Hà Đông), Linh Đàm (Hoàng Mai), Kim Văn Kim Lũ (Hoàng Mai), Đại Thanh (Thanh Trì), Thanh Hà (Thanh Oai)...

Viện KSND TP Hà Nội mới đây đã ra cáo trạng truy tố ông Thản về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) chỉ được UBND tỉnh Hà Tây cũ quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. UBND TP Hà Nội sau đó không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng và cho phép Công ty Bemes được chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 10/2010, bị can Lê Thanh Thản, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành, từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Kết quả điều tra xác định bị can Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.