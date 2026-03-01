Mục tiêu lãi kỷ lục, MWG lại “rón rén” ESOP tỷ lệ thấp, kèm điều kiện cổ phiếu thắng VN-Index

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) là một trong những chủ đề rất được quan tâm tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG). Sau nhiều năm lắng nghe góp ý của cổ đông, ban lãnh đạo MWG đã nỗ lực để tìm ra cách thức ESOP sao cho hài hoà lợi ích giữa các bên.

Đáng chú ý, công thức tính ra lượng ESOP của MWG thuộc vào loại phức tạp nhất sàn chứng khoán với “chằng chịt” các KPI đặt ra. Điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp phải tăng trưởng vượt kế hoạch mới được thực hiện ESOP. Thêm vào đó, số lượng cổ phiếu ESOP còn phụ thuộc vào tương quan hiệu suất giữa MWG và VN-Index.

Năm 2026 cũng không ngoại lệ dù công thức tính đã được MWG đơn giản hoá hơn so với năm trước. Nếu tăng trưởng bình quân cổ phiếu MWG trong năm 2026 so với 2025 bằng hoặc cao hơn VN-Index, số lượng cổ phiếu ESOP sẽ là A (dưới đây). Trong trường hợp hiệu suất MWG thua VN-Index, số lượng cổ phiếu ESOP sẽ là A x 80%.

Việc giới hạn số lượng cổ phiếu ESOP năm 2026 không vượt quá 3 triệu đơn vị là một yếu tố gây bất ngờ. So với năm ngoái, số lượng cổ phiếu dự kiến ESOP đã giảm đáng kể dù MWG đặt mục tiêu phá kỷ lục lợi nhuận cùng mức tăng trưởng 30%.

Dựa trên nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, kết quả thực tế đạt được và hiệu suất của cổ phiếu MWG, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 0,5%) cho năm 2025 với giá 10.000 đồng/cp. Như vậy, số lượng cổ phiếu ESOP năm 2026 của MWG chỉ bằng chưa đến một nửa so với 2025.

Đáng chú ý, con số 7,3 triệu cổ phiếu ESOP thậm chí còn thấp hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo MWG. Nguyên nhân do cổ phiếu này dù đạt hiệu suất khả quan khoảng trên 40% (bình quân khoảng 18%) trong năm 2025 nhưng chỉ tương đương so với mức tăng của VN-Index. Kết quả này không đủ để MWG đạt được tỷ lệ C (dưới đây).

Nhìn chung, chính sách ESOP của MWG vẫn khá hấp dẫn. Giá phát hành ESOP luôn được giữ ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với thị giá trên sàn. Điều này đồng nghĩa với việc các nhân sự được hưởng ESOP chỉ cần bỏ ra một khoản tiền tương đối nhỏ để sở hữu lượng cổ phiếu có giá trị thị trường lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối tượng được phát hành ESOP của MWG phải là các cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPIs), có đóng góp quan trọng giúp công ty mẹ và các công ty con hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, theo danh sách và tiêu chuẩn do HĐQT phê duyệt.