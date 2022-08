Mừng Quốc khánh 2/9, Bamboo Airways giảm liền tay 29% giá vé bay

Cất cánh đón thu sang



Trong bài viết mang tựa đề "Khi nào nên tới Việt Nam" (When to go to Vietnam), Lonely Planet - đơn vị xuất bản cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới cho rằng khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6 và tháng 9 - tháng 11 hàng năm là thời điểm thích hợp để du lịch Việt Nam, bởi thời tiết ở các vùng miền vào những mùa này đều thuận lợi cho các hoạt động trải nghiệm, khám phá.

Các thành phố phương Bắc đang trong tiết giao mùa với không khí rộn ràng chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu truyền thống. Những gánh hàng hoa khoe sắc gọi thu, mùi cốm mới, mùi thị thơm nồng len lỏi vào từng con phố nhỏ ở Hà Nội. Lang thang phố cổ mùa này, ghé Hàng Mã, Hàng Lược, nhâm nhi tách cà phê hay tự thưởng cho mình một tô phở bò nước thanh, ngọt dịu… chuẩn vị phở Bắc chắc hẳn là gợi ý thú vị cho những ai trót "phải lòng" thủ đô.

Ở miền Trung, Huế đang là điểm check-in được ưa chuộng với thời tiết không quá nắng gắt, thích hợp để ghé thăm các cung điện, đền đài. Chậm lại một nhịp ngắm hoàng hôn buông trên cầu Trường Tiền, sông Hương thơ mộng hay khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, tạo dáng ở làng hương Thuỷ Xuân, trải nghiệm ẩm thực mang đặc trưng xứ Huế… cũng là những hoạt động được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn khi ghé thăm cố đô xưa.

Về phương nam nắng ấm, các vùng biển trứ danh như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc… luôn là điểm đến hấp dẫn du khách mọi miền với biển xanh, cát trắng. Với những ai yêu vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ, ngồi cà phê ngắm sương giăng phố núi Ban Mê hay khoe những tấm hình chụp mùa hồng chín rộ ở xứ sở ngàn hoa Đà Lạt cũng là một lựa chọn tuyệt vời khi tháng 9 cận kề.

Du lịch biển là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách mỗi dịp lễ lớn.

Sức hấp dẫn từ các điểm đến trải dọc mọi miền đất nước vào thời khắc giao mùa như lời mời gọi các tín đồ du lịch xách vali lên và đi, "xả cuồng chân" sau những tháng ngày bị đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch.

Ưu đãi mạnh giá vé bay

Đón đầu nhu cầu đi lại có xu hướng tăng cao dịp Quốc khánh 2/9 – với thời gian nghỉ lễ kéo dài tới 04 ngày, nhiều hãng hàng không đã tăng cường cung ứng và ra mắt nhiều ưu đãi hấp dẫn, tối ưu hoá lợi ích khách hàng.

Bamboo Airways tung ưu đãi hấp dẫn cho hành khách mua vé bay dịp Quốc khánh 2/9.

Nổi bật trong đó, Hãng hàng không Bamboo Airways ưu ái dành tặng khách hàng mua vé bay từ nay tới hết 2/9 món quà ý nghĩa: Giảm trực tiếp 29% giá vé cơ bản cho nhóm khách từ 02 người, áp dụng với các hạng vé Economy Saver và Economy Saver Max. Thời gian bay linh hoạt kéo dài từ 1/9 – 6/9, bao trọn kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Đáng chú ý, ưu đãi được Bamboo Airways áp dụng với các đường bay du lịch "hot" nhất hiện nay gồm: Hà Nội – Nha Trang/Đà Lạt/Huế/Phú Quốc/Quy Nhơn/Cần Thơ/Đà Nẵng; TP Hồ Chí Minh – Nha Trang/Đà Lạt/Phú Quốc/Quy Nhơn; Hải Phòng – Nha Trang/Đà Nẵng/Phú Quốc/Quy Nhơn; Đà Nẵng – Nha Trang/Phú Quốc; Vinh – Buôn Ma Thuột/Đà Lạt; Phú Quốc – Cần Thơ. Chương trình áp dụng cho tất cả hành khách mua vé qua các kênh bán chính thức của Bamboo Airways.

Với chất lượng dịch vụ định hướng 5 sao, đội tàu bay phong phú được trang bị hệ thống giải trí đa dạng, hệ thống phòng chờ Thương gia chuyên biệt tại các cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc, Quy Nhơn, Côn Đảo và Điện Biên, cùng đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp, ân cần, tận tâm, Bamboo Airways mang đến cho tất cả hành khách một hành trình trải nghiệm bay đẳng cấp.

Bamboo Airways tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2022. Hãng được các tổ chức và người tiêu dùng trong nước và quốc tế vinh danh ở nhiều giải thưởng như: Hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất tại Vietnam Golf Awards 2019, Hãng hàng không hàng đầu khu vực châu Á 2019 (do World Travel Awards bình chọn và công bố), Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất 2019 (do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn), Hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á và Đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á tại PAX Awards 2022...

