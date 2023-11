Mừng sinh nhật, DNSE áp dụng lãi suất margin thấp kỷ lục chỉ từ 5,99%

Ưu đãi dành riêng cho khách hàng DNSE



Không chỉ mang lại ưu thế "đơn giản hoá đầu tư" bằng công nghệ tiên phong, DNSE tích cực mang đến những chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng trong hành trình đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhân dịp sinh nhật tuổi 16, DNSE gửi tặng món quà đặc biệt cho nhà đầu tư với việc giảm lãi suất margin thấp nhất lịch sử từ 13% xuống chỉ còn 11,5%, giúp tiết kiệm chi phí lãi vay, hạn chế rủi ro và gia tăng cơ hội sinh lời. Riêng 10 mã cổ phiếu: SSI, VND, VIC, DGC, HPG, PVD, STB, FPT, PVT và MBB được áp dụng mức lãi suất ở mức thấp bậc nhất thị trường, chỉ 5,99%. Đây là top 10 cổ phiếu tốt đã dẫn dắt thị trường trong thời gian qua và được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt là giai đoạn Quý 4 năm 2023 và đầu năm 2024.

Mừng sinh nhật 16 tuổi, DNSE áp dụng lãi suất margin chỉ từ 5,99%

Ưu đãi này của DNSE dự báo sẽ khuấy động chặng đường đầu tư quý 4 và tối ưu cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư khi mở khoá những cánh cửa mới, tối ưu lợi nhuận bằng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn cuối năm 2023.

"Ưu đãi" đồng hành xuyên suốt hành trình đầu tư

Nếu ưu đãi lãi vay tạo ra hiệu ứng về lượng, thu hút nhà đầu tư một cách nhanh chóng thì những ưu đãi về chất như dịch vụ, tư vấn, công nghệ cùng sản phẩm đầu tư hấp dẫn sẽ tạo ra giá trị vững bền mang tính đường dài trong hành trình đầu tư của các chứng sĩ.

Là một trong những công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ, DNSE luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trên cả hai phương diện: Tiết kiệm chi phí thông qua việc miễn phí giao dịch trọn đời, lãi suất vay ở mức thấp bậc nhất thị trường và hạn chế rủi ro, gia tăng cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư với hệ thống sản phẩm chứng khoán ngày càng hoàn thiện.

Nổi bật trong đó, hệ thống Margin Deal - quản trị và cho vay theo từng lệnh mua bán tách biệt, phương thức quản trị mà DNSE là đơn vị tiên phong áp dụng rất "được lòng" nhà đầu tư nhờ ưu điểm về sự linh hoạt. Khách hàng có nhiều lựa chọn về các sản phẩm gói vay, bao gồm tỷ lệ ký quỹ, phí, lãi suất cho mỗi mã chứng khoán. Thậm chí, nhà đầu tư có thể đề xuất gói vay với tỷ lệ, số tiền theo nhu cầu cá nhân.

Giá hoà vốn, lãi lỗ, thuế phí của từng mã cổ phiếu, từng giao dịch được cập nhật theo thời gian thực, giúp chứng sĩ dễ dàng nhìn được hiệu quả đầu tư. Việc quản trị theo từng lệnh, từng giao dịch riêng lẻ (theo Deal) cũng giúp nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn và quyết định mục đích sử dụng tiền mặt hiện có trên tài khoản, ví dụ như mở deal mới, trả nợ trước hạn hay rút tiền… Việc này sẽ rất hữu ích khi thị trường biến động khiến tỉ lệ Deal đang dưới mức an toàn, khi đó hệ thống không tự động giữ tài sản theo cả danh mục mà vẫn quản trị riêng theo từng mã chứng khoán tương ứng với từng Deal đang mở. Điều này giúp khách hàng tránh tối đa rủi ro bán chéo cổ phiếu tốt trong danh mục so với cách quản trị co cụm cho chung cả tài khoản như truyền thống.

Hệ thống Margin Deal của DNSE mang đến nhiều lợi ích cho người dùng

Ra mắt lần đầu vào tháng 12/2022 tới nay, Margin Deal mang đến luồng gió mới và bước ngoặt cho thị trường chứng khoán Việt, đồng thời thu hút sự đón nhận lớn của nhà đầu tư. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, dư nợ margin của DNSE liên tục tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 334% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, DNSE cũng đưa ra nhiều tính năng đồng hành cùng khách hàng như hệ thống Môi giới ảo (AI Broker) tiên phong trên thị trường, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin nhanh nhạy, khách quan để chủ động giao dịch. Ngoài ra, trong năm nay, chiến lược hợp tác với các công ty fintech, dữ liệu, ví điện tử… giúp DNSE nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, liên tiếp lọt top dẫn đầu thị phần tài khoản mở mới. Cụ thể, 3 tháng liên tiếp trong Quý 3, DNSE sở hữu số tài khoản chiếm 32,95% toàn thị trường. Riêng tháng 9/2023, DNSE chiếm tới 43,7% tài khoản mở mới toàn thị trường.

Kết quả các mảng kinh doanh chính của DNSE đều tăng trưởng khả quan theo báo cáo tài chính Quý 3. Lợi nhuận trước thuế DNSE trong quý 3/2023 đạt gần 51 tỷ đồng, gấp 3,42 lần so với số lãi đạt được Quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 241%, tương đương hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với những nỗ lực liên tục đổi mới sản phẩm, tiên phong về công nghệ để "đơn giản hoá đầu tư cho người Việt" trong những năm gần đây, DNSE đã gặt hái những kết quả tăng trưởng ngoạn mục, sở hữu tiềm năng phát triển rộng mở với nền tảng công nghệ, nguồn vốn vững chắc.

Chào tuổi 16, DNSE tiếp tục sải bước tiên phong "dẫn sóng" chứng khoán số và ghi điểm trong lòng nhà đầu tư bằng những sản phẩm mở khoá cơ hội "đẻ trứng vàng" bền vững.