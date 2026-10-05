Muốn con hiểu biết hơn về cuộc sống, hãy đưa con theo khi đi chợ, đến ngân hàng, siêu thị hay đi xe buýt

Khi ra ngoài giải quyết công việc, nhiều bố mẹ thường chọn để con ở nhà. Đi chợ, đến ngân hàng, mua sắm trong siêu thị… đều là những việc tưởng chừng buồn tẻ với trẻ. Đưa con theo còn khiến người lớn mất thêm thời gian vì con khó ngồi yên, hay hỏi, dễ làm ồn.

Nhưng những điều quá quen thuộc với người lớn lại có thể hoàn toàn mới mẻ trong mắt một đứa trẻ.

Một chậu cá sống ở chợ đủ khiến con dừng lại quan sát rất lâu: Vì sao vảy cá lấp lánh? Cá có nhắm mắt khi ngủ không? Một lần thanh toán khiến con thắc mắc tiền trong điện thoại từ đâu mà có. Một lượt chờ xe buýt mở ra câu hỏi về những con người đang cùng mình đi qua thành phố.

Sự tò mò ấy là điểm bắt đầu của việc học. Và thế giới để trẻ khám phá đôi khi nằm ngay trong những công việc thường ngày của gia đình.

1. Chợ: Lớp học đời sống gần gũi

Nhiều phụ huynh ngại chợ đông đúc, ồn ào nên ít đưa con đến. Thế nhưng, một buổi đi chợ có thể giúp trẻ tiếp xúc với những điều sách vở khó thể hiện đầy đủ.

Con nhìn thấy rau quả thay đổi theo mùa, phân biệt hành, gừng, tỏi, nhận biết các loại cá và quan sát cách người bán chuẩn bị hàng. Những món ăn trên bàn không còn chỉ xuất hiện sau khi được nấu chín, mà có cả một quá trình lựa chọn, mua về và chế biến.

Với trẻ đủ lớn, bố mẹ có thể giao một nhiệm vụ nhỏ: Chọn vài quả cà chua, hỏi giá một bó rau hoặc tự mua món đồ trong khoản tiền đã thống nhất.

Qua đó, con tập chào hỏi, nói rõ nhu cầu, đếm tiền và cảm ơn người bán. Con cũng hiểu rằng không phải lúc nào món mình muốn cũng có sẵn, giá cả có thể thay đổi và mỗi lựa chọn đều cần cân nhắc.

Được tự tay xách một túi rau vừa sức, con còn cảm nhận rõ hơn công việc bố mẹ vẫn làm mỗi ngày. Những điều nhỏ ấy giúp trẻ từng bước hiểu cách cuộc sống vận hành.

2. Siêu thị: Học cách lựa chọn và sử dụng tiền

Đi siêu thị không nhất thiết chỉ là để con ngồi trong xe đẩy, nhìn những bao bì nhiều màu sắc. Đây cũng là dịp để trẻ tập lập kế hoạch và đưa ra quyết định.

Trước khi đi, bố mẹ có thể cùng con viết danh sách những món cần mua. Đến nơi, giao cho con tìm một vài sản phẩm, xem giá và so sánh các lựa chọn.

Nếu có một khoản tiền nhỏ để tự mua đồ, con sẽ phải suy nghĩ: Mua món này thì còn đủ tiền cho món kia không? Sản phẩm lớn hơn có thật sự phù hợp hơn? Món đồ đang thích có cần thiết lúc này không?

Phân biệt giữa “thích” và “cần” là bài học không dễ, ngay cả với người lớn. Những lần mua sắm cùng gia đình cho trẻ cơ hội luyện tập từng chút một.

Con cũng có thể tham gia kiểm tra hóa đơn, mang đồ về và sắp xếp vào đúng chỗ. Khi được làm những việc vừa sức, trẻ hiểu mình là một thành viên có trách nhiệm trong sinh hoạt chung.

3. Ngân hàng: Hiểu tiền từ đâu đến, được quản lý ra sao

Xếp hàng, điền giấy tờ, chờ gọi số có thể khiến trẻ sốt ruột. Nhưng đó cũng là những trải nghiệm giúp con làm quen với quy trình ở nơi công cộng.

Quan sát bố mẹ gửi tiền, rút tiền hoặc chuyển tiền, trẻ có thêm cơ hội hiểu về tiền bạc. Tiền không tự xuất hiện sau một lần quét mã trên điện thoại; đó là thu nhập từ công việc, cần được tính toán và sử dụng.

Bố mẹ có thể giải thích bằng những câu đơn giản, phù hợp với độ tuổi: Vì sao gia đình gửi tiết kiệm? Vì sao cần dành tiền cho những khoản chi sắp tới? Vì sao không thể mua tất cả những thứ mình muốn?

Theo dõi màn hình gọi số cũng giúp con hiểu về thứ tự, sự chờ đợi và việc chuẩn bị trước khi đến lượt.

Một lần cùng bố mẹ làm thủ tục có thể đem lại những bài học rất thực tế cho cuộc sống độc lập sau này.

4. Bữa ăn cùng người quen: Học giao tiếp từ cách bố mẹ cư xử

Những bữa ăn phù hợp với trẻ là dịp để con làm quen với cách ứng xử khi có nhiều người.

Con tập chào hỏi, ăn uống từ tốn, nhờ giúp đỡ khi cần và nói lời cảm ơn. Bố mẹ có thể hướng dẫn trước để con biết mình sắp gặp ai, cần lưu ý điều gì, thay vì đợi đến bàn ăn mới liên tục nhắc nhở.

Quan trọng hơn, trẻ được quan sát người lớn giao tiếp. Con nhìn cách bố mẹ lắng nghe, bày tỏ ý kiến, từ chối một lời mời hoặc xử lý tình huống khó xử.

Một câu xin lỗi đúng lúc, việc không ngắt lời người khác, thái độ tôn trọng người phục vụ… đều là những bài học con có thể tiếp nhận từ hành động thực tế.

Trẻ cần thời gian làm quen, không phải vừa được đưa theo đã biết cư xử hoàn hảo. Những lần vụng về cũng là cơ hội để bố mẹ hướng dẫn nhẹ nhàng.

5. Phương tiện công cộng: Khám phá nhịp sống của thành phố

Đi xe buýt hay tàu điện giúp trẻ quan sát cuộc sống bên ngoài gia đình và trường học.

Con gặp những hành khách ở nhiều độ tuổi, mang theo những vật dụng khác nhau, đi đến những nơi khác nhau. Từ đó, trẻ dần nhận ra mỗi người có một lịch trình và cuộc sống riêng.

Bố mẹ có thể cùng con đọc biển trạm dừng, xem bản đồ, chọn tuyến đường và chú ý điểm xuống. Những việc ấy giúp trẻ làm quen với kỹ năng đi lại, thay vì chỉ ngồi trên xe và chờ người lớn đưa đến nơi.

Con cũng học cách xếp hàng, giữ trật tự, nhường chỗ và tôn trọng không gian chung. Một lần chờ đèn đỏ hay tìm đường sang bên kia phố đều có thể trở thành bài học cụ thể.

Thế giới ngoài màn hình có âm thanh, khoảng cách, thời gian chờ đợi và những tình huống cần tự xử lý. Được tiếp xúc với những điều ấy, trẻ có thêm cơ hội rèn sự chủ động.

6. Mở mang hiểu biết không nhất thiết phải đi xa

Đi máy bay, tham quan những địa điểm nổi tiếng hay tham gia các chương trình trải nghiệm đều có giá trị. Nhưng việc hiểu thêm về cuộc sống cũng có thể bắt đầu từ một buổi đi chợ gần nhà.

Rau còn dính đất, cá biết quẫy, người bán hàng đang bận nên phải đợi, món đồ yêu thích vượt quá số tiền được giao… Những điều ấy cho trẻ thấy cuộc sống có cả sự thú vị lẫn những giới hạn cần chấp nhận.

Bố mẹ không cần biến mỗi lần ra ngoài thành một buổi giảng bài. Chỉ cần cho con quan sát, đặt câu hỏi và tham gia những việc phù hợp với khả năng.

Có lúc con làm chậm, chọn chưa đúng hoặc hỏi một điều người lớn thấy quá đơn giản. Kiên nhẫn thêm một chút sẽ giúp con có cơ hội tự hiểu, thay vì mọi việc đều được làm thay.

Lần tới khi đi chợ, đến ngân hàng, vào siêu thị hay đi xe buýt, hãy thử đưa con theo. Những công việc quen thuộc của bố mẹ có thể chính là cánh cửa đầu tiên giúp con bước vào thế giới rộng lớn hơn.