Muôn kiểu tri ân cổ đông mùa đại hội thường niên: Từ chuyển khoản, phong bì, voucher đổ xăng tới dầu ăn, nước mắm, gạo “freeship” tận nhà

Đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, ngoại trừ những lần nhận cổ tức hay cổ phiếu thưởng, còn lại nhận quà từ các doanh nghiệp vẫn là điều khá mới mẻ. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, sự “mới mẻ” đó đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với những lần tri ân cổ đông nhân dịp ĐHĐCĐ thường niên. Mùa đại hội 2023 dần đi đến giai đoạn cuối, có doanh nghiệp đã mang tới những món quà "cây nhà lá vườn" nhưng cũng có doanh nghiệp "chơi lớn" tặng cổ đông món quà giá trị để gắn bó với doanh nghiệp.

Từ hàng tỷ đồng tiền mặt tới tay cổ đông…

Trong thông báo ngày 13/4, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII) cho biết cổ đông tham dự đại hội sẽ được nhận quà bằng tiền tùy thuộc vào số lượng cổ phần sở hữu và Ban tổ chức sẽ thực hiện chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.

Cổ đông CII tham dự Đại hội sẽ cần gửi tin nhắn đến Ban tổ chức trước 9h sáng 26/4/2023, tức ngày tổ chức ĐHCĐ với nội dung: “ Tôi tên là …., CCCD/CMND số …, là cổ đông được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty CII (ĐH). BTC ĐH gửi quà tri ân theo như thư ngỏ của Công Ty CII đến số tài khoản… tại ngân hàng…

Bằng tin nhắn này, tôi xác nhận: nếu vào ngày ĐH tôi không đến dự, tôi xác nhận ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty CII được thay mặt tôi tham dự ĐH.”

"Chiêu" tặng tiền "ting ting" cho cổ đông của CII được cho là động thái nỗ lực của doanh nghiệp nhằm đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên có thể thành công ngay lần đầu tiên và không xảy ra tình huống như năm trước, khi chỉ có 73 người đến đại hội, tương ứng đại diện khoảng 23% vốn dẫn tới tổ chức bất thành lần 1.

Theo đại diện CII, danh sách cổ đông năm 2023 khoảng 29.000 người. Ước tính, nếu cổ đông nhiệt tình nhắn tin xác nhận, CII sẽ chi số tiền lên đến hàng tỷ đồng để chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.

Cũng có quà là tiền mặt, ngày 25/4, cổ đông tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã MBB) tại Hà Nội đã được nhận phòng bì 500.000 đồng. Quà tặng được gửi đến tất cả cổ đông kể cả các cổ đông nhỏ tham dự đại hội.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp MB gửi tặng quà là tiền mặt tới cổ đông, số tiền tương tự. Trong năm trước đó, biên bản ghi nhận hơn 1.000 cổ đông tham dự, ước tính chi phí tặng quà cho khoảng 5 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank , mã STB) cũng duy trì truyền thống tặng quà cổ đông đến dự Đại hội sang năm thứ 2. Tuy nhiên khác với MB, Sacombank thay đổi món quà tặng cổ đông năm 2023 là một bộ ly uống nước và một phiếu mua vàng SBJ trị giá 300 nghìn đồng (áp dụng khi mua vàng có giá trị từ 3 triệu đồng trở lên). Trước đó, năm 2022, cổ đông Sacombank được tặng 1 miếng vàng Thần Tài may mắn - Phát tài phát lộc có khối lượng 0,5 chỉ, giá thị trường khi đó gần 2,9 triệu đồng.

Ngoài ra, một ngân hàng khác là VPBank (mã VPB) cũng gửi mỗi cổ đông tham dự một bình đựng nước.

… tới những phần quà “cây nhà lá vườn” tri ân

Giản dị hơn, nhiều doanh nghiệp thậm chí mang tới cổ đông những món quà là những sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh và phục vụ thiết yếu nhu cầu đời sống.

Mở màn là CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với 20 voucher đổ xăng, mỗi voucher trị giá 50.000 đồng, tương đương 1 triệu đồng cho mỗi cổ đông tham sự họp ĐHĐCĐ ngày 13/4. Được biết, có 92 người, đại diện cho hơn 2 tỷ cổ phần đã tham dự đại hội của BSR.

Voucher này chỉ có giá trị sử dụng tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL (cùng thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam với BSR), và có liên kết với Got It trên toàn quốc. Got It là một startup chuyên liên kết với nhiều đơn vị để cung cấp thẻ quà tặng điện tử.

Ảnh: Internet

Hay tại Công ty Cổ phần Dabaco (mã DBC), doanh nghiệp đã tổ chức họp ĐHĐCĐ ngày 22/4 vừa qua, cổ đông tham sự được nhận 1 gói trứng ăn liền và 2 chai dầu ăn, đều là những sản phẩm do chính công ty sản xuất.

Quà tặng Tập đoàn Dabaco dịp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nhắc tới thực phẩm lại nhớ tới những món quà đáng nhớ của The PAN Group (mã: PAN) khi tặng cho cổ đông đó là gạo và nước mắm đặc sản "cây nhà lá vườn".

Cụ thể, theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VSD ngày 24/3/2023, cổ đông là cá nhân và tổ chức nắm giữ từ 25.000 cổ phiếu PAN trở lên sẽ được tặng quà 100 kg gạo Vinaseed và 12 chai nước mắm thượng hạng 584 Nha Trang.

Cổ đông cần điền đầy đủ theo bản đăng ký và quà tặng sẽ được The PAN Group giao tận nơi theo địa chỉ đăng ký nhận.

Đây là năm thứ 3 cổ đông PAN nhận quà dịp ĐHĐCĐ kể từ năm 2021, sau phát ngôn của bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc PAN Group cho biết cổ đông là những người chủ thật sự của công ty và cần được thụ hưởng những sản phẩm của mình. Do đó PAN Group sẽ triển khai chương trình quà tặng là những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chất lượng cao đang được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao.

"Tấm lòng chân thành đắt hơn mọi giá trị vật chất", chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những cảm xúc thật đặc biệt đến với quý vị!" –bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc PAN Group từng khẳng định.

Nhìn lại lịch sử, một số doanh nghiệp trên sàn từng có truyền thống chi "phong bì" cho cổ đông mỗi mùa họp đại hội cổ đông với số tiền từ 200.000 đồng - 1.000.000 đồng để “ăn trưa”, “xăng xe”… Bên cạnh đó là những món quà “nhà làm ra" như thịt lợn, voucher giảm giá các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị như điều hoà, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh, bình nóng lạnh, hệ thống điện nước, máy hút mùi, máy lọc nước…