BSC tri ân khách hàng với loạt chương trình ưu đãi mừng sinh nhật 25 năm

Theo đó, các khách hàng cá nhân khi giao dịch chứng khoán (cơ sở) tại BSC trong tháng 11 và tháng 12/2024 sẽ có cơ hội nhận được hàng nghìn quà tặng và ưu đãi hấp dẫn.

Cơ hội trúng AirPods Max và iPhone 16 Pro cùng nhiều voucher phí giao dịch hấp dẫn trong chương trình "Quà tưng bừng - Mừng sinh nhật"

Từ ngày 18/11/2024 – 20/12/2024, khách hàng cá nhân khi giao dịch chứng khoán cơ sở tại BSC, với mỗi 50 triệu giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở sẽ nhận được 1 mã số may mắn tương ứng. Mỗi mã số may mắn sẽ được quy đổi tương ứng thành 1 mã dự thưởng để tham gia chương trình quay thưởng của BSC diễn ra vào chiều thứ 3 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 26/11 - kết thúc vào ngày 24/12). Số lượng mã số may mắn dành tặng cho khách hàng là không giới hạn.

Khách hàng sở hữu mã dự thưởng may mắn sẽ có cơ hội trúng AirPods Max và iPhone 16 Pro. Mỗi tuần, BSC sẽ trao 2 phần quà công nghệ giá trị cho 2 khách hàng may mắn nhất.

Ngoài ra, khi tham gia Minigame tại Livestream Quay thưởng hàng tuần, khách hàng sẽ có cơ hội săn hàng nghìn voucher phí giao dịch cùng tiền mặt thả ga.

Thông tin chi tiết chương trình xem tại đây

Tặng gói "Bảo hiểm an ninh mạng" cho khách hàng mới tại BSC

Cùng với các hoạt động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin với nhiều lớp bảo mật, BSC phối hợp với Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục gia tăng quyền lợi cho khách hàng với ưu đãi "Tặng Bảo hiểm An ninh mạng" khi mở tài khoản và giao dịch tại BSC vào dịp kỷ niệm sinh nhật 25 năm BSC.

Chương trình áp dụng từ 01/11 đến 31/12/2024, dành cho các khách hàng mở tài khoản và giao dịch tại BSC trong năm 2024, với tổng giá trị nộp tiền vào tài khoản chứng khoán từ 10 triệu đồng trở lên.

Ưu đãi hoàn phí giao dịch tới 2.000.000 VNĐ dành riêng cho khách hàng BIDV

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/12/2024, BSC dành tặng 01 voucher phí giao dịch chứng khoán BSC trị giá 2.000.000 VND cho tất cả các khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán BSC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong thời gian khuyến mại. Voucher này có thời hạn sử dụng trong 90 ngày kể từ khi kích hoạt và áp dụng cho chứng khoán cơ sở (cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ), không bao gồm phí giao dịch trả Sở Giao dịch Chứng khoán.

Khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán BSC trực tuyến qua ứng dụng BIDV SmartBanking hoặc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của BIDV trên toàn quốc để nhận ưu đãi tri ân từ BSC.

Ưu đãi đặc biệt khi mở tài khoản chứng khoán BSC dành cho hội viên FireAnt

Từ nay đến hết ngày 31/12/2024, nhà đầu tư khi thực hiện mở tài khoản chứng khoán BSC trên ứng dụng FireAnt sẽ nhận được nhiều ưu đại độc quyền như: 01 gói FireAnt Basic 03 tháng trị giá 350.000 VND và 01 gói FireAnt Copilot 03 tháng trị giá 1.070.000 VND

Đây là chương trình ưu đãi đặc biệt mà BSC kết hợp cùng Fire Ant gửi tặng đến Nhà đầu tư nhân dịp sinh nhật 25 năm BSC.

Chi tiết các chương trình ưu đãi, vui lòng xem chi tiết tại Website BSC theo địa chỉ http://www.bsc.com.vn

Các chương trình ưu đãi đặc biệt này chính là món quà tri ân mà BSC muốn gửi đến khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng BSC trong suốt thời gian qua. BSC sẽ không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, xứng đang là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình kiến tạo tài chính thịnh vượng của nhà đầu tư.