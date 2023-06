Muốn ô tô giữ giá nhất, đây là màu bạn nên chọn

Một nghiên cứu mới vừa cung cấp cho người dùng một số gợi ý về màu sắc nên chọn cho chiếc ô tô của mình, ít nhất là nếu bạn muốn nó có giá trị tốt hơn khi bán lại.

Phương pháp được sử dụng là phân tích 1,6 triệu ô tô phiên bản 2020, bán lại trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023. Trong mỗi trường hợp, giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất (MSRP) được điều chỉnh theo lạm phát, sau đó được so sánh với giá bán lại của ô tô. Cuối cùng, dữ liệu đó được tổng hợp theo màu sắc và phân khúc.

Kết quả rút ra là, trên tất cả các loại xe, màu vàng là màu tốt nhất khi so sánh với mức khấu hao trung bình. So với mức khấu hao trung bình của một chiếc xe trong 3 năm là 22,5%, ô tô màu vàng chỉ mất giá 13,5%. Con số này tốt hơn nhiều so với màu giữ giá thứ 2 là màu be (17,8%).

Ngoài ra, nếu muốn một chiếc xe giữ giá tốt nhất, mẫu xe bạn nên mua sẽ là một chiếc coupe màu vàng bởi nghiên cứu chỉ ra, những chiếc coupe này chỉ mất giá chừng 5,6% khi bán lại sau 3 năm.

Thậm chí, nếu chiếc xe bạn mua là một chiếc SUV, màu vàng vẫn là màu ít mất giá nhất. iSeeCars chỉ ra SUV màu vàng chỉ mất giá 9,1%, trong khi cùng chiếc xe đó nhưng sở hữu nước sơn màu xanh, nó có thể mất giá 20,4% khi bán lại. Trung bình, những chiếc SUV sẽ mất giá khoảng 24,8% khi bán lại sau 3 năm.

Tuy nhiên, ở phân khúc xe tải (gồm bán tải), màu be mới là màu ít mất giá nhất. Những chiếc bán tải màu này chỉ mất giá 7,9% so với mức trung bình 15,6% của phân khúc. Trong khi đó, màu xe minivan giữ giá nhất là màu nâu (16,8%) trong khi màu tím mất giá đến 24,6%.