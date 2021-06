MWG: Doanh thu tháng 5 lần đầu "ăn đứt" mùa cao điểm Tết, trung bình thu về hơn 379 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 5/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 11.380 tỷ đồng và LNST đạt 481 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.



Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Khi mà cuối tháng 5, hơn 630 cửa hàng Thế giới Di động (TGDĐ)/Điện Máy Xanh (ĐMX) nằm trong các khu vực phong tỏa và giãn cách xã hội phải đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng.

So với tháng trước, MWG tăng trưởng 18% về doanh thu và 37% về LNST, trong đó đà tăng một phần đến từ sự tiếp tục bứt phá của Bách Hoá Xanh (BHX). Tháng 5 cũng ghi nhận doanh thu cao nhất tính từ đầu năm 2021.

Được biết, tháng 5/2021 lần đầu doanh thu vượt mùa cao điểm tháng 1-2 (ngay thời điểm Tết).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 51.830 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 2.172 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Với kết quả này, Công ty đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch LNST cả năm.

Trong đó, doanh thu online đóng góp 4.024 tỷ đồng cho MWG. Doanh thu online riêng tháng 5 tăng 77% so với tháng 4 do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch.

Ngành điện thoại tăng trưởng 2 chữ số, điện lạnh gia dụng duy trì ngang cùng kỳ

Theo từng ngành hàng, doanh thu TGDĐ và ĐMX tháng 5 đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và tăng 18% so với tháng 4. Trong đó, doanh thu online tăng 84% so với tháng trước, chiếm hơn 10% tổng doanh thu của hai chuỗi này riêng tháng 5.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, ngoài điện thoại đang ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số nhờ sự đóng góp tích cực của sản phẩm Iphone, máy tính xách tay; trong khi điện lạnh và gia dụng duy trì mức doanh số tương đương cùng kỳ năm trước.

Với hơn 850 cửa hàng kinh doanh đồng hồ, ngành hàng này mang về cho Công ty khoảng 810 tỷ đồng từ hơn 650 ngàn sản phẩm bán ra, tăng 58% về doanh thu và 102% về sản lượng so với 5 tháng đầu năm 2020. Sản phẩm điện tử vẫn tăng trưởng âm so với cùng kỳ do các sự kiện thể thao lớn sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 6.

Cuối tháng 5, ĐMX Supermini (ĐMS) có 537 cửa hàng (trong đó, 64 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 5). ĐMS đóng góp hơn 2.370 tỷ đồng doanh thu lũy kế sau 5 tháng chiếm 9% doanh thu của chuỗi ĐMX.

Thử nghiệm kinh doanh thêm các loại xe đạp tại 7 cửa hàng ĐMX được Công ty triển khai trong tháng 5 mang lại kết quả ban đầu khá khả quan với số lượng bán ra hơn 800 chiếc.

Tháng 5/2021, mô hình đại lý – cộng tác với các cửa hàng nhỏ lẻ chính thức đi vào hoạt động. Với quy trình tham gia đơn giản, nhanh chóng, MWG đã thu hút sự quan tâm và cộng tác của khoảng 1.600 đại lý trên toàn quốc. Hầu hết doanh thu mang lại từ các đại lý này đến từ nhóm khách hàng chưa từng mua sắm tại TGDĐ/ĐMX.

Doanh thu Bách Hoá Xanh tăng đột biến lên 10.600 tỷ đồng, tiệm cận điểm hoà vốn cấp độ công ty

Chuỗi BHX ghi nhận doanh thu hơn 10.600 tỷ đồng cho 5 tháng đầu năm 2021, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu BHX lần đầu tiên vượt mốc 2.500 tỷ đồng trong tháng 5, tăng 19% so tháng 4 và tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng này đạt hơn 1,35 tỷ đồng, một phần do nhu cầu tích trữ hàng hóa thiết yếu của người dân tăng mạnh trước các đợt giãn cách xã hội.

Nhờ doanh thu tăng đột biến trong tháng 5, BHX đang tiệm cận mức hòa vốn EBITDA ở cấp độ công ty.

Tại thời điểm 31/5/2021, BHX có tổng cộng 1.851 điểm bán (tăng 48 cửa hàng trong tháng 5) tại 25 tỉnh thành. Theo phạm vi phân bố, 70% số cửa hàng hoạt động ở tỉnh, so với tỷ lệ 65% cùng kỳ năm trước. Theo loại cửa hàng, 44% số cửa hàng có diện tích từ 300m2 trở lên, so với tỷ lệ 17% vào cuối tháng 5/2020. Đến cuối tháng 5/2021, chuỗi có 395 cửa hàng diện tích từ 500m2 trở lên, mô hình này đã xuất hiện ở tất cả 25 tỉnh thành có sự hiện diện của BHX. Theo thời gian hoạt động, 70% số cửa hàng đã hoạt động tối thiểu 12 tháng (khai trương trước 1/6/2020).

Kênh BHX online tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về cả số lượng đơn hàng và doanh thu đóng góp. Số lượng và giá trị giao dịch của BHX online trong 5 tháng đầu năm nay gấp lần lượt là 4,8 lần và 3,9 lần số lượng và giá trị giao dịch trên kênh này cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, tính đến cuối tháng 5, An Khang chính thức vượt mốc 100 nhà thuốc hoạt động tại 20 tỉnh thành. Doanh thu chuỗi An Khang 5 tháng đầu năm 2021 gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phía MWG cũng nói thêm, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khiến số lượng cửa hàng bị ảnh hưởng đang tăng lên và sẽ tác động đáng kể đến tình hình kinh doanh trong tháng 6.