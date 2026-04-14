Máy bay chiến đấu F-16i của Không quân Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran (Ảnh: Israel Defense Forces)

Bên cạnh lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, việc Mỹ cân nhắc nối lại các cuộc tấn công hạn chế vào Iran nhằm mục đích gây áp lực buộc Tehran phải nhượng bộ, được đánh giá là một trong những biện pháp để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Khả năng nối lại một chiến dịch ném bom toàn diện nhằm vào Iran vẫn chưa bị loại trừ. Tuy nhiên, điều này được xem là ít có khả năng xảy ra hơn do nguy cơ gây bất ổn khu vực và kéo Washington vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài. Mỗi kịch bản đều tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Một chiến dịch quân sự toàn diện có thể làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ, trong khi việc giảm bớt các hoạt động quân sự có thể được coi là chiến thắng của Tehran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới có khả năng tiếp diễn với Iran, sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và nước Cộng hòa Hồi giáo không đạt được tuyên bố chung. Công tác chuẩn bị này đã được triển khai chưa đầy một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần do Pakistan làm trung gian có hiệu lực hôm 8/4 và chưa đầy một ngày sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad giữa Mỹ và Iran thất bại.

Trước đó, vào ngày 12/4, trang tin YnetNews đưa tin rằng Tham mưu trưởng IDF - Trung tướng Eyal Zamir đã chỉ thị quân đội Israel chuyển sang "tình trạng sẵn sàng cao độ" và chuẩn bị cho việc nối lại các hành động quân sự chống lại Iran.

Trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) họp với các sĩ quan tại ngoại ô Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon, ngày 9/4/2026 (Ảnh: Israel Defense Forces)

Sau đó, kênh tin tức Channel 12 đưa tin rằng IDF không chỉ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới với Iran mà còn sẵn sàng ứng phó đối với khả năng lực lượng của Tehran tấn công bất ngờ vào Israel.

Còn Đài truyền hình công cộng Kan dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Israel cho biết Tel Aviv quan tâm đến việc nối lại cuộc chiến chống Iran, sau khi chiến tranh kết thúc "quá sớm mà không gây đủ áp lực lên Iran về vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo".

Theo báo cáo, Israel đang chờ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại giao tranh với Iran. Lúc đó, quân đội Israel sẽ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran nhằm nỗ lực gây áp lực buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Kênh 13 cũng đưa tin tương tự rằng mức độ cảnh báo của IDF đã được nâng cao đáng kể. Tướng Zamir đã chỉ thị quân đội Israel chuẩn bị cho việc nối lại giao tranh ngay lập tức và sẵn sàng chiến đấu.

IDF chưa bình luận về các báo cáo này. Tuy nhiên, vào tuần trước, khi đến thăm chiến tuyến miền Nam Lebanon, Tướng Zamir cho hay quân đội Israel "sẵn sàng quay trở lại chiến đấu chống lại Iran với toàn bộ lực lượng nếu cần thiết và vào bất kỳ thời điểm nào".



