Chùm ảnh khiến chúng ta muốn bay sang Thái Lan ngay bây giờ: Láng giềng Việt Nam tưng bừng đón năm mới với “thủy chiến” trên phố

Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2026, vương quốc Thái Lan đã chính thức bước vào ngày hội chính của Songkran, ngày Tết cổ truyền mừng năm mới mang đậm bản sắc văn hóa của xứ sở Chùa Vàng. Không khí lễ hội đang bùng nổ mạnh mẽ trên khắp cả nước, từ những con phố hiện đại tại thủ đô Bangkok cho đến các vùng đất lịch sử như Ayutthaya và Chiang Mai.

Bangkok đã chính thức khai mạc lễ hội Songkran 2026, với đường Silom ở quận Bang Rak được chọn là một trong những khu vực lễ hội chính từ ngày 12 đến 14 tháng 4. Chính quyền thành phố Bangkok (BMA) đã chuẩn bị các biện pháp an toàn và quản lý đám đông nghiêm ngặt để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và đảm bảo trật tự trong suốt sự kiện.

Tại khu vực trung tâm Bangkok, công viên Benjakitti đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi diễn ra lễ khai mạc Maha Songkran 2026 rực rỡ. Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuansri trong trang phục Nàng Songkran đầy quyền quý, dẫn đầu đoàn diễu hành tái hiện lịch sử phong phú của các vùng miền Thái Lan.

Tại các điểm nóng về du lịch như đường Khao San và Silom, hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về để tham gia vào những trận chiến nước khổng lồ. Bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè Đông Nam Á, tiếng cười nói và âm nhạc sôi động đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ, ước tính đạt khoảng 30 tỷ Baht (tương đương khoảng 21.000 tỷ VNĐ). Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng cho biết lượng khách quốc tế dự kiến đạt mốc 500.000 người, trong khi du lịch nội địa phục vụ tới 4,4 triệu chuyến đi, cho thấy sức hút không thể chối từ của sự kiện văn hóa này.

Bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí, khía cạnh truyền thống và tâm linh vẫn được gìn giữ một cách trang trọng. Tại cố đô Ayutthaya, những chú voi được vẽ hoa văn rực rỡ tham gia phun nước cùng du khách, tạo nên một khung cảnh giao thoa độc đáo giữa thiên nhiên và con người.

Ở miền Bắc, người dân Chiang Mai tập trung tại các ngôi chùa cổ để thực hiện nghi lễ tắm Phật và té nước thơm lên tay người già để tỏ lòng kính trọng. Những hoạt động này không chỉ là lời cầu chúc cho một năm mới an lành, mưa thuận gió hòa mà còn là cách để người dân Thái Lan giới thiệu bản sắc dân tộc tinh túy đến bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, đi đôi với sự bùng nổ của lễ hội, Chính phủ Thái Lan cũng đang thắt chặt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong chiến dịch 7 ngày nguy hiểm. Theo các báo cáo mới nhất từ Bộ Nội vụ Thái Lan, tính đến hết ngày thứ ba của kỳ nghỉ, cả nước đã ghi nhận hàng trăm vụ tai nạn giao thông, khiến công tác tuần tra và kiểm soát nồng độ cồn trở thành ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ra chỉ thị cho các địa phương phải đảm bảo an toàn tối đa cho du khách, đồng thời kiểm soát giá vé dịch vụ để tránh tình trạng trục lợi. Lễ hội Songkran 2026 không chỉ là một kỳ nghỉ dài ngày mà còn là biểu tượng của sự phục hồi mạnh mẽ và niềm tự hào văn hóa sâu sắc của vương quốc này trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tết Songkran đánh dấu năm mới truyền thống của Thái Lan. Từ "Songkran" xuất phát từ thuật ngữ tiếng Phạn saṅkrānti, có nghĩa là "sự chuyển động" hoặc "sự đi qua", đề cập đến sự chuyển dịch của mặt trời sang vị trí mới trong cung hoàng đạo. Theo truyền thống, điều này đánh dấu sự bắt đầu của một năm mới dựa trên lịch dương, thường được tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 4.

Songkran được tổ chức trên khắp Thái Lan, từ các thành phố lớn đến các cộng đồng nông thôn. Mặc dù các ngày này được chính thức công nhận là ngày lễ quốc gia, nhưng các lễ kỷ niệm có thể kéo dài hơn ở một số khu vực. Mỗi vùng cũng có những truyền thống địa phương riêng, tạo thêm những yếu tố văn hóa độc đáo cho lễ hội.

Bên cạnh Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar cũng đón ngày lễ này.

Nguồn: Thairath, Khaosod