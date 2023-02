Mỹ không cấp bản quyền tác phẩm do công nghệ AI sáng tạo

Đây là nội dung quyết định đầu tiên liên quan bản quyền các tác phẩm do AI sáng tạo được cơ quan quản lý Mỹ ban hành.

Văn phòng Bản quyền Mỹ thông báo, tiểu thuyết đồ họa tạm dịch là "Zarya trong ánh bình minh" của tác giả có tên Kashtanova chỉ được cấp bản quyền cho những phần văn bản do tác giả viết và bố cục hình ảnh do tác giả sắp xếp. Riêng phần ảnh do AI sáng tạo không được cấp bản quyền.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các phần mềm AI có khả năng sáng tạo văn bản, hình ảnh đang nổi lên nhanh chóng.

Trong khi đó, tác giả Kashtonova bày tỏ hài lòng với quyết định của văn phòng cho phép bảo vệ tác quyền cho phần cốt truyện và bố cục hình ảnh, vốn đã bao trùm nhiều nội dung sử dụng cho cộng đồng sáng tạo nghệ thuật AI. Tác giả này cho biết, đang cùng các cộng sự tìm cách để chứng minh những hình ảnh này đáng được cấp bản quyền vì chúng là cách thể hiện trực tiếp những sáng tạo của tác giả.