Mỹ không kích trúng tòa nhà giới lãnh đạo cấp cao Houthi ở Yemen đang họp

Mỹ không kích chính xác vào một tòa nhà ở tỉnh Saada, bắc Yemen, nơi đang diễn ra cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Houthi.

Hoạt động này diễn ra vào đêm 23/3/2025 và là một phần của chiến dịch đang diễn ra của Mỹ chống lại lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Saada, được coi là một trong những thành trì của Houthi, đã bị các cuộc không kích của Mỹ nhắm tới nhiều lần, nhưng cuộc tấn công này nổi bật vì độ chính xác và ý nghĩa của nó đối với ban lãnh đạo của phong trào.

Theo các nguồn tin địa phương, những nhân vật chủ chốt của Houthi đã có mặt tại tòa nhà vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, bao gồm các chỉ huy quân sự chịu trách nhiệm điều phối các cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Các chỉ huy Mỹ vẫn chưa tiết lộ tên của các mục tiêu dự kiến, nhưng đại diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết hoạt động này đã được lên kế hoạch cẩn thận dựa trên thông tin tình báo chính xác.

Các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của cơ sở: tòa nhà, theo các nhân chứng, đã bị phá hủy gần như hoàn toàn và khu vực xung quanh đã bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài trong nhiều giờ do các biện pháp an ninh do Houthi áp đặt.

Sau cuộc tấn công, Houthi đã thực hiện các bước chưa từng có để cô lập khu vực. Việc tiếp cận địa điểm tấn công bị hạn chế trong sáu giờ và các vòng vây gia cố đã được thiết lập trong khu vực ném bom.

Các đại diện chính thức của Houthi vẫn chưa xác nhận những tổn thất, chỉ giới hạn trong một tuyên bố về "hành động tấn công mới của Mỹ", nhưng việc không có tuyên bố công khai từ một số chỉ huy làm tăng thêm nghi ngờ về một đòn nghiêm trọng đối với ban lãnh đạo của họ.

Chiến dịch này phù hợp với bối cảnh rộng hơn về các hành động của Mỹ tại Yemen, bắt đầu vào ngày 15/3/2025, để đáp trả các cuộc tấn công mới của Houthi vào các tuyến đường vận chuyển có liên quan đến Israel và các đồng minh của nước này.

Chiến dịch do chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng đã phá hủy hàng chục cơ sở ở Sanaa, Saada và nhiều nơi khác.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Mỹ rằng, các cuộc không kích ở Al-Saqeen nhằm mục đích loại bỏ "những nhà lãnh đạo chủ chốt, bao gồm cả người phụ trách tên lửa hàng đầu của họ", điều mà ông cho biết sẽ làm suy yếu khả năng đe dọa quyền tự do hàng hải của Houthi ở Biển Đỏ.

Trong khi đó, tình hình ở Yemen tiếp tục xấu đi. Vào tháng 3/2025, Houthi đã đẩy mạnh các hoạt động của mình, tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ và các mục tiêu quân sự ở Israel.

Mặc dù hầu hết các cuộc tấn công này đều bị đánh chặn, nhưng chúng đã thúc đẩy Mỹ tăng cường áp lực lên nhóm này.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), hơn 40 mục tiêu đã bị tấn công kể từ khi bắt đầu chiến dịch, bao gồm các kho vũ khí và cơ sở sản xuất.

Washington cũng đang cân nhắc các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran ở Yemen, cáo buộc Tehran hỗ trợ Houthi, điều mà Iran kịch liệt phủ nhận.