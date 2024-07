Mỹ nam chung tình nhất showbiz U60 vẫn trẻ đẹp, từ chối thừa kế 6.660.000 tỷ vì một lý do đáng ngưỡng mộ

Cha In Pyo là nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn, tên tuổi anh gắn liền với những bộ phim kinh điển, từng ăn khách một thời như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Ông Trùm, Pháo Hoa, Bốn Chàng Thợ May,.... Thuở thập niên 90, anh là chàng thiếu gia tài phiệt đánh cắp trái tim hội thiếu nữ khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, còn nay Cha In Pyo là một ngôi sao lớn sở hữu tình duyên lẫn sự nghiệp viên mãn ở tuổi 57 khiến biết bao người ngưỡng mộ.

Tài tử hết mình với nghệ thuật, không ham hư vinh

Cha In Pyo sinh năm 1967 trong một gia đình giàu có danh giá. Cha anh là ông Cha Su Woong, từng là cố chủ tịch tập đoàn hàng hải nổi tiếng Woosung Shipping. Ngay từ khi còn nhỏ, Cha In Pyo đã được nuôi dạy, cho sang Mỹ du học để trở thành một trong những người thừa kế gia sản. Tuy nhiên anh lại có sự lựa chọn khác cho cuộc đời của mình, lúc 20 tuổi Cha In Pyo đã quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Phải mất đến 5 năm lặn lội trong nghề diễn thì anh mới được chú ý đến khi góp mặt trong phim Under the Same Roof (1993) của đài MBC.

Vào giữa những năm 1990, sự nghiệp của anh khởi sắc hơn. Danh tiếng của Cha In Pyo nổi lên, anh trở thành ngôi sao mở đầu cho cho trào lưu Hallyu tại các nước châu Á với vai nam thứ trong bộ phim truyền hình lãng mạn kinh điển Ước Mơ Vươn Tới Một Vì Sao. Đến thập niên 2000, anh đã trở thành một tên tuổi lớn trong làng điện ảnh xứ Hàn. Cja In Pyo thành danh, nhận về giải Thị đế Baeksang với vai Choon Sam trong phim Ông Trùm. Một năm sau anh đoạt giải Daesang của MBC với phim Nhà Của Cô Ấy.

Cha In Pyo được giới chuyên môn và truyền thông Hàn Quốc nhận định là một nam tài tử tài sắc vẹn toàn. Anh có vẻ ngoài nam tính, lãng tử, từng trải hơn so với lớp diễn viên cùng thời. Diễn xuất của anh rất có chiều sâu và giàu cảm xúc, xây dựng thành công hình tượng của nhân vật; đặc biệt là những vai trưởng thành, quyền lực như ông trùm hay thiếu gia nhà giàu anh đều "diễn như thật".

Hiện nay, anh là một diễn viên "lão làng", tên tuổi lớn tại Kbiz mà ai làm trong nghề cũng kính trọng, ngưỡng mộ. Từ thuở mới lập nghiệp cùng nghề diễn, Cha In Pyo đã không ỷ mình là "cậu ấm" con nhà tài phiệt, dựa hơi gia đình để nhằm thăng tiến nhanh mà anh không nỗ lực từng bước vươn lên, "xây dựng cơ đồ" cùng nghiệp diễn. Sinh ra ở vạch đích nhưng anh lại lựa chọn đến với diễn xuất, cố gắng phấn đầu từ điểm xuất phát rồi tiến lên để tỏa sáng trở thành ngôi sao điện ảnh.

Sống trong thế giới showbiz phồn hoa náo nhiệt, bị bủa vây bởi danh vọng tiền tài nhưng Cha In Pyo không ham muốn hư vinh, rời xa thị phi với đời tư sạch sẽ, sống một đời an yên.

Anh từng được chọn là người thừa kế của tập đoàn Woosung Shipping nhưng anh đã từ chối việc hưởng gia sản 370.000 tỷ won (6.660.000 tỷ đồng). Theo báo chí xứ Hàn đưa tin, vào ngày 08/07/2023 ông Cha Su Woong đã qua đời và để lại khối tài sản khủng dựa theo ước tính của quy mô tập đoàn mà ông sở hữu. Tài tử Cha In Pyo cùng 2 người con trai khác của ông Cha đã từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Nam diễn viên cho biết lý do rằng: "Đã có nhiều người làm việc, cống hiến cả cuộc đời cho công ty. Thế nên việc để cho chúng tôi - những người vốn không biết gì về ngành vận tải và chưa có cống hiến nào có quyền thừa kế tập đoàn thật là vô nghĩa".

Quyết định này của Cha In Pyo đã được cư dân mạng khen ngợi, nhận định anh là một người hiểu biết "thấu tình đạt lý", đúng chuẩn là người đàn ông lý tưởng của showbiz Hàn.

Mối tình "Hoàng tử - Lọ lem" cùng cuộc hôn nhân viên mãn

Ngoài sự nghiệp lừng lẫy, xuất thân danh giá thì Cha In Pyo còn được dân tình ngưỡng mộ vì mối tình đẹp như chuyện cổ tích với nữ diễn viên Shin Ae Ra.

Nam tài tử gặp người đẹp họ Shin trên phim trường Tình Anh Trao Em (1994). Lúc ấy anh là một nam ngôi sao đang lên, nổi tiếng, giàu có lại điển trai, đúng chuẩn "Hoàng tử" trong mơ của hội thiếu nữ. Còn Shin Ae Ra là một diễn viên trẻ, vốn xuất thân trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ. Sau khi gặp gỡ và hợp tác, nên duyên tình cảm màn ảnh khi đóng nam nữ chính trong phim Tình Anh Trao Em thì Cha In Pyo đã trúng tiếng sét ái tình với Shin Ae Ra. Anh quyết tâm theo đuổi cô và thành công đón nàng về dinh với một đám cưới đẹp như mơ tổ chức vào tháng 3 năm 1995.

Từ đó đến nay đã 29 năm trôi qua, chuyện tình của cặp đôi vẫn đẹp, vẫn mặn nồng bên nhau. Cả hai có với nhau một cậu con trai và nhận nuôi thêm hai cô con gái. Một nhà năm người cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm kiểu mẫu khiến dân tình ngưỡng mộ.

Cha In Pyo được công chúng ca ngợi là nam tài tử chung tình số 1 Hàn Quốc, giữa biết bao nam diễn viên dính ồn ào ngoại tình ly hôn thì anh chưa từng dính bất kỳ thị phi nào liên quan đến chuyện tình ái. Anh không ngại thể hiện tình yêu sâu đậm với vợ trước truyền thông, không ngại mất hình tượng khi sẵn sàng nằm giữa sàn nhà, tích cực làm phó nháy chụp hình cho "vợ sống ảo" đẹp nhất, luôn nói lời ngọt ngào với vợ, nhận con nuôi để vợ không phải sinh đẻ đau đớn nữa, thật lòng yêu thương chúng, cùng vợ xây nên một gia đình hạnh phúc.

Cha In Pyo chính là một minh chứng ở đời thực cho thấy rõ "hóa ra, soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình là có thật".