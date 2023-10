Mỹ nam Hàn được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu, tái xuất nhạt nhẽo vẫn gây sốt MXH vì quá đẹp

Mới đây Google Trends toàn cầu công bố danh sách các diễn viên Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất những tuần đầu tháng 10. Cái tên đứng ở vị trí đầu bảng khiến khán giả không khỏi bất ngờ: Cha Eun Woo.



Những diễn viên Hàn được tìm kiếm nhiều nhất Google Trends toàn cầu: 1. Cha Eun Woo 2. Ji Chang Wook 3. Yoona 4. Rowoon 5. Lee Jun Ho 6. Han Hyo Joo 7. Wi Ha Joon 8. Jo In Sung 9. Ahn Hyo Seop 10. Ong Seong Wu

Cha Eun Woo

Sở dĩ cư dân mạng bất ngờ vì Cha Eun Woo mới tái xuất màn ảnh chưa lâu, tác phẩm A good day to be a dog chỉ mới lên sóng đến tuần thứ 2. Thêm vào đó, tác phẩm này cũng có phần "chìm nghỉm" trong hàng loạt phim Hàn hot thời gian gần đây khi rating tương đối khiếm tốn, sức ảnh hưởng trên các nền tảng OTT cũng không quá mạnh mẽ.

A good day to be a dog có hai diễn viên chính là những cái tên nổi đình đám năm 2023: Cha Eun Woo và Park Gyu Young thế nhưng phim có vẻ không thành công như mong đợi. Cốt truyện của phim được đánh giá là rất dễ thương, dàn diễn viên, ngay cả chú cún trong phim cũng đều đáng yêu thế nhưng chỉ đáng yêu thôi thì chưa đủ. A good day to be a dog trở nên nhạt nhòa giữa thời buổi phim Hàn phát triển đa dạng thể loại và những bộ phim tình yêu hường phấn đã không thực sự còn chỗ đứng vững chắc.

Cha Eun Woo và Park Gyu Young

Nhiều khán giả nhận định danh tiếng của Cha Eun Woo "đi xuống" vì lần tái xuất này. Thế nhưng trên thực tế, những trích đoạn phim, hình ảnh của anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Chủ đề được nhắc đến chủ yếu là diện mạo của nam thần tượng. Trong tạo hình một thầy giáo, Cha Eun Woo có phần... trẻ đẹp hơn cả các diễn viên đóng học sinh, một tạo hình đồng nhất tuyệt đối với nguyên tác webtoon.

Cảnh phim gây sốt MXH vì diện mạo quá đẹp của Cha Eun Woo

Nguồn ảnh: MBC