Mỹ nhân đẹp nhất thế giới đổi đời nhờ 1 lần đổi tên, sau đó phần còn lại là lịch sử

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Korea số tháng 9/2026 mới phát hành, Lisa đã chia sẻ về giai đoạn trước khi chính thức ra mắt cùng BLACKPINK, trong đó có câu chuyện đổi tên từ Pranpriya Manobal thành Lalisa Manobal. Quyết định được đưa ra khi cô khoảng 13 tuổi, sau một lần đi xem bói cùng mẹ và được khuyên nên sử dụng một cái tên mang năng lượng tích cực hơn. Lalisa là một từ tiếng Thái có nghĩa là “người được ngợi ca”, sau đó được rút gọn thành Lisa để làm nghệ danh.

Lisa trong bộ ảnh với Vogue Korea số tháng 9/2026

Trước thời điểm nhận được kết quả tuyển chọn của YG Entertainment, Lisa từng nhờ thầy bói xem trước về tương lai sau khi tham gia buổi thử giọng. Cô kể rằng mình khi đó chỉ nghĩ đơn giản: “Vậy sao? Con sẽ làm bất cứ điều gì”. Không lâu sau, cô nhận được cuộc gọi từ YG Entertainment. Quyết định này đã thay đổi tất cả.

Năm 2011, ở tuổi 14, Lisa sang Hàn Quốc và bắt đầu quá trình đào tạo với tư cách thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment. Đây cũng là giai đoạn cô phải thích nghi với môi trường hoàn toàn mới, từ ngôn ngữ, văn hóa đến hệ thống đào tạo khắt khe của công ty. “Tôi đã phải bắt đầu học mọi thứ hoàn toàn từ con số không. Nhưng tôi thực sự, thực sự khao khát được làm điều đó”, Lisa chia sẻ.

Năm 2011, ở tuổi 14, Lisa sang Hàn Quốc và bắt đầu quá trình đào tạo với tư cách thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment

Trong năm đầu tiên làm thực tập sinh, Lisa lần lượt gặp Jennie, Jisoo và Rosé, những người sau này trở thành các thành viên của BLACKPINK. Jennie là người đầu tiên cô gặp và hỗ trợ Lisa nhiều trong thời gian đầu nhờ khả năng tiếng Anh lưu loát. Khi Jisoo gia nhập, dù Lisa gần như không nói được tiếng Hàn còn Jisoo không sử dụng tiếng Anh thành thạo, cả hai vẫn tìm được cách giao tiếp và xây dựng mối quan hệ thân thiết. Khoảng một năm sau, Rosé trở thành thành viên cuối cùng gia nhập đội hình, đồng thời nhanh chóng trở nên gần gũi với Lisa nhờ cả hai đều có gia đình sống ở nước ngoài.

Lisa là idol ngoại quốc đầu tiên debut dưới trướng YG

Sinh năm 1997 tại Thái Lan, Lisa sớm theo đuổi vũ đạo và tham gia nhiều hoạt động biểu diễn từ nhỏ. Năm 2010, cô trở thành thí sinh duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn của YG Entertainment tại Thái Lan trong hơn 4.000 người tham dự. Sau khi gia nhập công ty, Lisa trải qua khoảng 5 năm đào tạo tại Hàn Quốc, tập trung vào vũ đạo, rap và các kỹ năng biểu diễn trước khi chính thức ra mắt.

BLACKPINK thời mới ra mắt

BLACKPINK đã vươn xa khỏi biên giới Hàn Quốc, là nhóm nữ số 1 thế giới từ 2020 đến nay

Năm 2016, Lisa debut cùng BLACKPINK với vai trò Main Dancer và Lead Rapper. Nhóm nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu Kpop, sau đó mở rộng ảnh hưởng sang thị trường quốc tế với nhiều ca khúc thành công như BOOMBAYAH, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That hay Pink Venom. BLACKPINK cũng trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Coachella. Hiện tại, BLACKPINK đã vươn xa khỏi biên giới Hàn Quốc, là nhóm nữ số 1 thế giới từ 2020 đến nay.

Lisa thành công debut solo cùng ca khúc tỷ view vào năm 2021

Trong đội hình BLACKPINK, Lisa được đánh giá là thành viên có sức hút mạnh với khán giả quốc tế nhờ khả năng vũ đạo, phong cách trình diễn và mức độ phổ biến trên mạng xã hội. Năm 2021, cô phát hành album solo đầu tay LALISA, trong đó hai ca khúc LALISA và MONEY đạt nhiều thành tích đáng chú ý trên YouTube và Spotify, đồng thời giúp Lisa trở thành một trong những nghệ sĩ solo Kpop có độ nhận diện cao trên thị trường quốc tế. Cũng trong năm 2021, Lisa được TC Candler bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất thế giới. Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí liên quan đến ngoại hình, thần thái và sức hút của các nhân vật được đề cử.

2024 là năm bước ngoặt khi Lisa quyết định không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, thành lập công ty riêng LLOUD

2024 là năm bước ngoặt khi Lisa quyết định không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, thành lập công ty riêng LLOUD. Cô đồng thời hợp tác với RCA Records để phát triển hoạt động âm nhạc tại thị trường Mỹ. Định hướng này được thể hiện qua các sản phẩm như Rockstar, New Woman kết hợp Rosalía, Moonlit Floor và album Alter Ego, cho thấy phạm vi hoạt động của Lisa ngày càng mở rộng ngoài Kpop.

Từ đây, Lisa liên tục xuất hiện tại các sân khấu và sự kiện quốc tế. Năm 2024, cô biểu diễn tại Gala Pièces Jaunes ở Pháp, lần đầu tham dự MTV Video Music Awards với tư cách nghệ sĩ solo và giành giải Best Kpop. Cùng năm, nữ ca sĩ đảm nhận vị trí headliner tại Global Citizen Festival ở New York và biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show trong màn tái xuất của thương hiệu.

Lisa trở lại Coachella 2025 với tư cách nghệ sĩ solo

Năm 2025, Lisa tiếp tục mở rộng hoạt động khi cùng Doja Cat và Raye trình diễn tiết mục liên quan đến loạt phim James Bond tại Oscar. Cô cũng trở lại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo trên sân khấu Sahara. Bên cạnh âm nhạc, Lisa tham gia diễn xuất trong mùa thứ ba của series The White Lotus do HBO sản xuất, qua đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình quốc tế. Ở lĩnh vực thời trang, Lisa giữ vai trò đại sứ toàn cầu cho nhiều thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Bvlgari và Nike. Cô thường xuyên tham dự các sự kiện thuộc Tuần lễ Thời trang Paris, được chọn vào ban Host Committee của Met Gala 2026.

Năm 2026, Lisa tiếp tục gây chú ý khi biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup

Năm 2026, Lisa tiếp tục gây chú ý khi biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup. Cô kết hợp cùng Anitta và Rema trong ca khúc Goals, qua đó tiếp cận lượng khán giả quốc tế lớn thông qua một trong những sự kiện thể thao có quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động solo của Lisa cũng đi kèm một số tranh luận liên quan đến chất lượng trình diễn trực tiếp. Một số màn biểu diễn bị nhận xét thiếu ổn định về thanh nhạc, phụ thuộc vào nhạc nền hoặc xuất hiện nghi vấn hát nhép. Định hướng hình ảnh trưởng thành và gợi cảm hơn của nữ ca sĩ cũng tạo ra những phản ứng trái chiều từ một bộ phận khán giả.

Tháng 11/2026, Lisa dự kiến tổ chức chuỗi show Viva La Lisa tại Colosseum, Las Vegas

Tháng 11/2026, Lisa dự kiến tổ chức chuỗi show Viva La Lisa tại Colosseum, Las Vegas. Địa điểm này từng là nơi biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Celine Dion, Elton John, Cher, Shania Twain, Mariah Carey, Usher và Adele. Jennifer Lopez cũng vừa hoàn thành chuỗi biểu diễn kéo dài một tháng tại đây vào cuối tháng 3/2026. Mô hình concert residency tại Las Vegas cho phép nghệ sĩ tổ chức chuỗi chương trình cố định trong một khoảng thời gian dài, thường đi kèm mức đầu tư lớn về sân khấu và công nghệ biểu diễn. Việc Lisa tổ chức residency tại Colosseum cho thấy thị trường Mỹ tiếp tục dành sự quan tâm đáng kể cho hoạt động solo của nữ ca sĩ.

Sau một thập kỷ kể từ khi ra mắt cùng BLACKPINK, Lisa hiện sở hữu hơn 100 triệu người theo dõi trên Instagram và duy trì hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang, quảng cáo đến diễn xuất. Sức ảnh hưởng của Lisa không còn được xác định riêng bởi thành tích âm nhạc mà còn thể hiện qua khả năng tạo ra giá trị truyền thông và thương mại trên phạm vi quốc tế.

Lisa là một trong những idol nổi tiếng nhất hiện tại

Sức ảnh hưởng của Lisa không còn được xác định riêng bởi thành tích âm nhạc mà còn thể hiện qua khả năng tạo ra giá trị truyền thông và thương mại trên phạm vi quốc tế

Từ quyết định đổi tên ở tuổi 13 đến vị thế hiện tại, có thể nói, Lisa đã đổi đời sau 1 lần đổi tên. Cái tên Lalisa sau đó được rút gọn thành Lisa, và cùng với sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ, nghệ danh này đã trở thành một trong những thương hiệu cá nhân có độ nhận diện cao nhất của Kpop trên thị trường toàn cầu. Và sự nghiệp sau khi đến Hàn Quốc của Lisa đã trở thành 1 phần lịch sử Kpop. Cùng BLACKPINK, Lisa trở thành siêu sao toàn cầu, mang âm nhạc châu Á đi ra thế giới.