Mỹ nhân giàu nhất “Sex and the City” tiết lộ bí quyết để sở hữu khối tài sản 200 triệu USD: Chỉ 2 yếu tố đơn giản nhưng ít người làm được

“Sex and the City” ra mắt năm 1998, do nhà làm phim Darren Star sản xuất, dựa trên cuốn sách cùng tên của tác giả Candace Bushnell. Bộ phim kéo dài 6 mùa với 94 tập. Có nội dung về cuộc sống của 4 người phụ nữ sống ở thành phố New York với những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn, bộ phim dài tập trở thành biểu tượng ở những năm 2000, truyền cảm hứng đến nhiều khán giả. Nhờ thế, 4 sao nữ Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon trở thành siêu sao được săn đón.

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh sự nghiệp hôn nhân, khối tài sản của 4 mỹ nhân này cũng được công chúng quan tâm, đặc biệt là Sarah Jessica Parker. Theo thống kê của Celebrity Net Worth, hiện cô đang sở hữu khối tài sản lớn nhất, khoảng 200 triệu USD.

Sarah Jessica Parker thành công từ trên màn ảnh cho đến lĩnh vực kinh doanh

Người giàu nhất dàn sao “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker thủ vai biên tập Carrie Bradshaw trong phim, ghi dấu ấn với phong cách thời trang thời thượng. Nữ diễn viên nhận được 50 triệu USD (1.200 tỷ đồng) cho 3 mùa đầu tiên của "Sex and the City", khoảng 1 triệu USD/tập và mức cát-xê tăng lên ngưỡng 3,2 triệu USD/tập từ mùa 4 khi Sarah đóng vai trò sản xuất phim. Năm 2012, Forbes đã xác nhận Sarah Jessica Parker là một trong những người nổi tiếng được trả lương cao nhất.

Theo ComingSoon.net, Parker là một trong những diễn viên có ảnh hưởng và hoạt động năng suất nhất trong ngành giải trí của Mỹ với sự nghiệp kéo dài gần 5 thập kỷ. Cô bắt đầu diễn xuất từ khi còn rất nhỏ và đã xuất hiện trong một số vở kịch của sân khấu kịch Broadway. Sau đó cô được đóng một số vai diễn chính trong Honeymoon in Vegas (1992), Ed Wood (1994), Hocus Pocus (1993), New Year's Eve (2011)... Tuy nhiên, phải đến khi tham gia Sex and the City, người đẹp này mới thật sự trở nên nổi tiếng.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Parker đã giành được một số đề cử và giải thưởng danh giá như Quả cầu vàng, giải Emmy, giải Olivier.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng trên màn ảnh, Parker còn là doanh nhân thành đạt. Vai diễn Carrie Bradshaw đã giúp cô trở thành biểu tượng thời trang. Từ đây, nữ diễn viên sớm dấn thân vào ngành công nghiệp này.

Năm 2005, cô cho ra mắt thương hiệu nước hoa của riêng mình với tên gọi Lovely, tiếp đến là thương hiệu thời trang Bitten. Năm 2014, công chúng được chứng kiến sự ra mắt thương hiệu giày dép SJP Collection do nữ diễn viên này thành lập. Đến năm 2018, Sarah Jessica Parker đã hợp tác cùng Gilt (trang mua sắm trực tuyến của Mỹ) cho ra mắt bộ sưu tập váy cưới may sẵn.

SJP Collection được nữ diễn viên sáng lập năm 2014

Bên cạnh thời trang, người phụ nữ này còn đam mê văn học. Cô đã thành lập một câu lạc bộ sách vào năm 2017. Cô hợp tác với Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ để ra mắt Book Club Central. Đây là một nền tảng trực tuyến cung cấp các đầu sách được tuyển chọn kỹ càng.

Bí quyết thành công

Thành công từ diễn xuất đến công việc kinh doanh, Sarah Jessica Parker nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến bí quyết. Chia sẻ trên NBC, ngôi sao của bộ phim Sex and the City cho rằng thành công của bản thân là kết hợp giữa sự tự tin và kinh nghiệm.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian để lắng nghe, học hỏi từ những người giỏi nhất trong ngành. Tôi nghĩ rằng những gì học được và nghe được giúp tôi có thể áp dụng vào thực tế. Nhờ có sự thực hành, tôi cảm thấy tự tin hơn”, nữ minh tinh cho biết.

Một người thiếu tự tin thường sợ hãi những điều chưa biết, sợ những rủi ro và tốn chi phí do phải thử những điều mới mẻ, sợ mất đi những gì mình đang có. Ngay cả khi đối mặt với những cơ hội rõ ràng, anh ta vẫn sẽ do dự.

Sự tự tin giống như số 1 của cuộc đời bạn, nếu bạn không có số 1 này thì bạn không dám làm và không có những số 2, 3… sau đó. Sự tự tin sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành và cuộc sống của con người. Con người tự tin sẽ hấp dẫn hơn và có thể đạt được nhiều thành tựu hơn.

Khi nói về kinh nghiệm, Parker đã chia sẻ về sự thành công của thương hiệu giày do mình sáng lập. Cô cho biết không ngại gọi điện thẳng cho George Malkemus, CEO của Manolo Blahnik để gửi lời mời hợp tác nhằm học hỏi kinh nghiệm.

Nữ diễn viên biết việc có thể kết nối hay có mối quan hệ với những cá nhân xuất sắc không phải là điều đơn giản.

Tuy nhiên, cô rút ra được bài học lớn nhất từ trải nghiệm thực tế và sự nghiệp của là hầu hết mọi người đều sẵn sàng chia sẻ kiến thức với bạn. “Chúng ta thường khó khăn trong việc mở lời yêu cầu giúp đỡ. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy mọi người đều muốn giúp đỡ bạn nếu bạn thực sự trân thành. Vậy nên hãy tự tin mở lời”.