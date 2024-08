Mỹ nhân gợi cảm nhất Sex and the city dù xuất hiện rất ít: Cho con chụp ảnh “nhạy cảm” từ 18 tuổi nhưng dạy 2 điều cực thấm

Chương trình truyền hình ăn khách Sex and the City có sự góp mặt của một loạt người nổi tiếng (như Bradley Cooper, Matthew McConaughey và Geri Haliwell ). Trong đó, có một khoảnh khắc khá thú vị khi vai chính Carrie Bradshaw đối mặt với siêu mẫu Heidi Klum. "Bạn là Heidi Klum", Carrie thì thầm đầy kinh ngạc khi cô gặp cô gái tóc vàng tuyệt đẹp ở hậu trường một buổi trình diễn thời trang.



Đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà Heidi Klum xuất hiện trong phim với tư cách diễn viên khách mời. Cô thể hiện một màn catwalk tuyệt đẹp trong khi phô bày đường cong hoàn hảo và quyến rũ của mình. Vì thế, dẫu chỉ xuất hiện chớp nhoáng, siêu mẫu vẫn gây thương nhớ cho không ít người xem.

Sau này, chia sẻ với Vogue, Heidi đã nói: "Tôi rất hào hứng khi được tham gia một chương trình có sức hút như vậy!"



"Sarah Jessica Parker và tôi đã có một cảnh quay thực sự vui vẻ cùng nhau", cô ấy nói thêm. "Chúng tôi đang catwalk trong một buổi trình diễn thời trang và Carrie bị vấp ngã ngay khi tôi bước ra, theo kịch bản, tôi phải bước qua người cô ấy. Tôi thích thông điệp của cảnh đó - khi mọi người ngã xuống, họ phải tự đứng dậy và tiếp tục bước đi".

Trước khi nổi danh trên truyền hình, Heidi đã được nhiều khán giả biết đến với vai trò người mẫu. Cô từng là một thiên thần của Victoria's Secret. Chân dài này yêu thích phong cách đường phố năng động, đặc biệt cô là một tín đồ của quần jeans và áo thun.

Ngoài Sex and the City, Heidi Klum cũng là một gương mặt quen thuộc của truyền hình Đức và Mỹ, từng tham gia các series truyền hình đình đám như Spin City, How I Met Your Mother, Yes Dear. Bên cạnh đó, cô cũng đóng vai trò host kiêm giám khảo cho chương trình Next Top Model Đức và Project Runway Mỹ. Gần đây nhất, Heidi còn làm giám khảo America's Got Talent 2016.

Gây tranh cãi khi cho con gái chụp hình nhạy cảm

Heidi Klum cũng là mẹ của bốn người con và nhận được nhiều lời khen về phương pháp nuôi dạy con cái tinh tế và khoa học. Các con của cô đều phát triển khỏe mạnh và thường xuyên dành những lời khen ngợi đến mẹ.

Tuy nhiên, hành trình nuôi dạy con của Klum không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một trong những vụ việc gây tranh cãi lớn nhất là khi cô cùng con gái lớn, Leni Klum, thực hiện một buổi chụp hình nội y khi Leni vừa tròn 18 tuổi. Hành động này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, với một số người cho rằng việc chụp hình nội y không phù hợp với độ tuổi của Leni. Ngược lại, có những người ủng hộ, cho rằng Leni đã đủ trưởng thành để thực hiện bộ ảnh này.

Con gái Heidi Klum muốn nối nghiệp mẹ trong làng người mẫu.

Leni Klum, con gái đầu lòng của Heidi, hiện đã 20 tuổi và đang khẳng định bản thân trong ngành thời trang với vẻ đẹp quyến rũ và nhiều cơ hội nghề nghiệp. Dù có niềm đam mê với nghề người mẫu từ sớm, Leni từng phải hoãn lại sự nghiệp của mình vì sự lo lắng của mẹ về một tuổi thơ bình thường. Phải đến khi Leni bước sang tuổi 16, Heidi Klum mới đồng ý để con gái theo đuổi ước mơ người mẫu.

Tôn trọng sở thích của con, đồng hành bằng sự hiểu biết

Heidi Klum luôn tôn trọng sở thích của con và đồng hành cùng Leni trong hành trình sự nghiệp. Cô không chỉ hỗ trợ Leni về mặt chuyên môn mà còn giúp cô khám phá thế giới qua những chuyến công tác và buổi tập luyện hàng ngày.

Leni (bên phải) sở hữu thần thái và vóc dáng rất phù hợp với nghề, cũng khiến người ta nhớ tới Heidi Klum thuở trẻ (bên trái).

Siêu mẫu Heidi Klum từng bày tỏ niềm vui khi con gái lớn, Leni Klum, bước vào độ tuổi có thể theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi con gái đã đủ trưởng thành để theo đuổi ước mơ của mình. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng con bé còn quá trẻ và không muốn các con trở thành người của công chúng. Nhưng khi con có thể lái xe ở tuổi 16, tôi nhận ra rằng nếu con thực sự muốn làm người mẫu, thì đó là con đường con nên đi."



Heidi Klum luôn tôn trọng sở thích của con và đồng hành cùng Leni trong hành trình sự nghiệp.

Về phía Leni Klum, cô luôn cảm thấy biết ơn mẹ vì đã tôn trọng và ủng hộ những quyết định của mình.

"Mẹ đã cho tôi những lời khuyên quý giá trong công việc. Mẹ luôn nhắc nhở tôi: 'Một là, hãy sống đúng với bản thân và hai là, đừng để lời nói của người khác làm ảnh hưởng hay thay đổi con đường mà con đang đi,'" Leni Klum chia sẻ đầy tự hào.

Không chỉ Leni, Heidi Klum còn áp dụng phương pháp nuôi dạy tự do với ba người con còn lại, cho phép các con tự lựa chọn trang phục, thực phẩm, và thể hiện cá tính riêng. Cách tiếp cận này giúp các con phát triển tính tự lập và sớm xác định phong cách cá nhân. Dù không phải lúc nào cũng đồng tình với những lựa chọn của các con, Heidi Klum vẫn tôn trọng quyết định của chúng.

Heidi Klum cho biết: "Chỉ cần các con biết điều, biết cách cư xử và học tập tốt ở trường, thì các con có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn, thậm chí cả khi đi giày cao gót để đi ăn nhà hàng."

Luôn dành thời gian cho gia đình

Là một siêu mẫu và doanh nhân nổi tiếng, Heidi Klum chắc chắn bận rộn với công việc nhưng cô vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Thay vì thuê bảo mẫu, Klum chọn cách tự tay chăm sóc các con mỗi khi có thể. Từ việc nấu bữa sáng, đưa con đến trường, dạy học, cho đến cùng con đi dạo, cô đều tận tâm thực hiện. Đối với Klum, việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, và cô coi việc giao phó cho người khác là một sự lãng phí.

Cô luôn dành thời gian ở bên con khi các bé còn nhỏ.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, nữ siêu mẫu từng nói: "Ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, đầy sức sống và không lúc nào yên tĩnh. Bữa tối lúc nào cũng có chút lộn xộn, thức ăn vương vãi khắp nơi. Bọn trẻ thường làm đổ thức ăn lên quần áo và dính đầy tay, và tôi cứ phải nhắc nhở chúng mãi."

Đối với nhiều phụ huynh, sự ồn ào và bừa bộn có thể là nguyên nhân gây căng thẳng, nhưng với Heidi Klum, đó là một phần tự nhiên của việc làm cha mẹ. Không đặt nặng vấn đề giữ gìn nhà cửa luôn gọn gàng, cô vui vẻ chia sẻ: "Nhà của tôi không phải là bảo tàng. Nhìn vào là biết ngay có trẻ con sống ở đây."

Nguồn: Hellomagazine, tổng hợp... / Ảnh: Internet