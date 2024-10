Mỹ nhân khiến gia đình Beckham nhiều lần “chiến tranh lạnh”: Xuất thân tài phiệt, có bố tỷ phú chi trả toàn bộ hôn lễ 99 tỷ đồng

Cậu cả nhà Beckham, Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz là cặp đôi tốn không ít giấy mực của truyền thông từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn, đặc biệt là mối quan hệ của nàng dâu với nhà chồng. Gia thế và sự nghiệp của Nicola Peltz cũng là thông tin khiến công chúng bàn luận suốt nhiều năm qua.

Tiểu thư nhà tài phiệt với gia thế đáng nể

Nicola Peltz sinh năm 1995 là con gái của doanh nhân Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner. Cha cô, Nelson Peltz, là người đồng sáng lập Trian Fund Management và từng giữ chức chủ tịch điều hành của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Wendy's. Tài sản của ông ước tính khoảng 1,7 tỷ USD, xếp hạng thứ 432 trong danh sách những người giàu nhất Mỹ.

Mẹ của Nicola, Claudia Heffner từng là người mẫu thời trang, nhưng sau khi kết hôn với Nelson vào năm 1985, bà chuyển hướng tập trung chăm sóc gia đình. Cặp đôi có 8 người con, sống trong một biệt thự sang trọng tại Bedford, New York.

Gia đình Peltz nổi bật không chỉ vì khối tài sản lớn còn bởi các thành viên trong gia đình đều thành công trong lĩnh vực kinh doanh và nghệ thuật. Matthew Peltz, anh trai của Nicola, theo đuổi con đường kinh doanh như cha và hiện giữ chức Phó chủ tịch tại chuỗi nhà hàng Wendy's.

Chị gái của Nicola, Brittany Peltz Buerstedde, từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật trước khi chuyển sang lĩnh vực thời trang. Em trai Brad Peltz, từng là vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp. Anh theo học Chính trị tại Đại học Yale và sau đó thành lập công ty chăm sóc sức khỏe.

Will Peltz, một người em trai khác của Nicola theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood và từng xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Gia đình Peltz cũng chi trả toàn bộ các khoản phí tổ chức hôn lễ lên đến 4 triệu USD (99 tỷ đồng). Địa điểm tổ chức đám cưới cũng được đặt tại dinh thự ven biển trị giá 103 triệu USD (2.500 tỷ đồng) của bố cô dâu.

Sự nghiệp triển vọng

Nicola Peltz hoạt động năng nổ trong làng giải trí từ khi con nhỏ, nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình. Năm 11 tuổi, Nicola xuất hiện lần đầu trong phim "Deck The Halls". Sau đó, cô để lại dấu ấn trong các bộ phim như "The Last Airbender" và "Transformers: Age of Extinction". Những tác phẩm này giúp cô tăng dần được chú ý trong làng điện ảnh. Vai diễn Katara trong "The Last Airbender" dù gây nhiều tranh cãi vẫn mở ra cơ hội cho cô trong lĩnh vực phim ảnh.

Ngoài diễn xuất, Nicola cũng thử sức ở làng thời trang. Cô từng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và xuất hiện trong các sự kiện thời trang quốc tế. Tạp chí Young Hollywood lựa chọn cô là một trong những gương mặt triển vọng tại Mỹ.

Sự nghiệp thời trang của Nicola cũng giúp cô kiếm được khoản thu nhập khủng, không phải phụ thuộc vào gia đình. Bản thân con dâu Beckham được cho sở hữu khối tài sản 50 triệu USD.

Những năm gần đây gần đây, Nicola đã tham gia nhiều dự án phim khác nhau. Dù sự thể hiện của cô chưa được đánh giá cao, Nicola khẳng định rằng cô sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân và chờ đợi những cơ hội mới để chứng minh khả năng của mình trong tương lai.

Cuộc hôn nhân với cậu cả nhà Beckham

Vào tháng 10/2019, Brooklyn và Nicola bắt đầu xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Đầu năm 2020, Nicola chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Kể từ đó, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội trước khi đính hôn vào tháng 7/2020.

Ngày 9/4/2022, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới. Trước đó, vào năm 2021, họ đã mua một căn biệt thự trị giá 10,5 triệu USD để sống chung. Trong ngày cưới, vợ chồng David Beckham còn tặng cho đôi trẻ một chiếc xe cổ Jaguar XK140, trị giá 500.000 USD (12.410 tỷ đồng), như món quà đặc biệt.

Dù hôn nhân khá viên mãn nhưng vợ chồng Nicola Peltz vướng vào nhiều tranh cãi với gia đình Beckham. Ban đầu Victoria Beckham rất ủng hộ mối quan hệ giữa con trai và nữ diễn viên, Nicola cũng nhiều lần dành lời khen có cánh cho cựu thành viên Spice Girls.

Những bất đồng được cho là phát sinh trong quá trình chuẩn bị hôn lễ xa hoa của cặp đôi. Nicola Peltz mặc váy cưới do mẹ chồng thiết kế, trong khi đó nhà Beckham cũng có phần “lép vế” trong hôn lễ của con trai khi toàn bộ sự kiện do nhà gái lo toan chu tất.

Brooklyn từng có khoảng thời gian xa cách với bố mẹ, còn Nicola Peltz nhiều lần bị truyền thông chỉ trích vì cách ứng xử kém tinh tế với nhà chồng, dẫn đến hàng loạt tin đồn liên quan về chiến tranh lạnh trong gia đình nổi tiếng.

Mối quan hệ căng thẳng chỉ có dấu hiệu cải thiện từ đầu năm 2024 khi Victoria và David Beckham đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Nicola Peltz. Gia đình Beckham cũng thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh những kỳ nghỉ dưỡng có sự góp mặt của con dâu tỷ phú.

