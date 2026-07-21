Mỹ nhân người miền Tây được doanh nhân Việt kiều Ba Lan lái xe 10 tỷ hỏi cưới, nay ở căn hộ cao cấp, chạy xe BMW

Đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang từng được đánh giá là một trong những người đẹp sở hữu học vấn tốt, nhan sắc thanh lịch và lối sống kín tiếng của showbiz Việt. Sau khi kết hôn với doanh nhân Xuân Du, cô dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vun vén tổ ấm. Sau gần một thập kỷ, cuộc sống của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bình yên và viên mãn.

Đám cưới của Diễm Trang và chồng doanh nhân đã diễn ra cách đây 10 năm. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Vĩnh Long, thu hút sự chú ý bởi độ hoành tráng. Đặc biệt, chú rể xuất hiện trên chiếc Bentley Continental Flying Spur trị giá khoảng 10 tỷ đồng để sang nhà gái hỏi cưới, trở thành tâm điểm bàn tán thời điểm đó.

Á hậu Diễm Trang từng được chồng đi siêu xe 10 tỷ về Vĩnh Long hỏi cưới

Cô cũng nhiều lần được chồng lái xe sang "tháp tùng" đi sự kiện

Ông xã của Á hậu Diễm Trang là doanh nhân đang sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh tại Ba Lan. Dù được biết đến là người có điều kiện kinh tế, chồng Diễm Trang lại khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Nói về những lời nhận xét cho rằng mình "lấy chồng đại gia", Diễm Trang từng thẳng thắn chia sẻ cô trân trọng chồng không phải vì điều kiện vật chất mà bởi tính cách giản dị và chân thành.

"Tôi biết nhiều người nhìn vào sự thành đạt của chồng sẽ có suy nghĩ tôi may mắn lấy được đại gia. Tôi trân quý anh ở chỗ anh chưa bao giờ nhận mình là đại gia hay khoe khoang mình lắm tiền nhiều của, ngược lại anh sống rất giản dị và cởi mở", người đẹp tâm sự.

Chồng của Diễm Trang có công việc kinh doanh tại Ba Lan

Gia đình đã chào đón 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu

Sau khi kết hôn, Diễm Trang gần như gác lại ánh hào quang của showbiz. Thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hay tham gia hoạt động nghệ thuật, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống giữa Việt Nam và Ba Lan.

Tổ ấm của Á hậu Hoa hậu Việt Nam lần lượt đón hai cô con gái là Julia và Lilia. Trên trang cá nhân, Diễm Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên các con như cùng học bài, đi du lịch, nấu ăn hay tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình. Diễm Trang cũng sinh sống trong căn hộ có diện tích lớn, trang trí theo phong cách hiện đại. Những năm gần đây, Diễm Trang duy trì cuộc sống giữa hai quốc gia. Gia đình cô thường sinh sống tại Việt Nam, trong khi chồng vẫn điều hành công việc kinh doanh ở Ba Lan và linh hoạt di chuyển giữa hai nơi.

Vợ chồng Diễm Trang sống trong căn hộ cao cấp, rộng rãi

Cô thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài

Cách đây không lâu, Diễm Trang tậu xe BMW hàng tỷ đồng

Diễm Trang vẫn duy trì xuất hiện ở vài sự kiện sau 10 năm đăng quang

Nói về cuộc sống hiện tại, nàng hậu từng cho biết: "Sống ở Ba Lan thì bình yên, còn sống ở Việt Nam thực chất vui hơn, gần gũi gia đình, khí hậu lại phù hợp với chồng tôi hơn. Công việc sẽ có lúc này lúc kia, giai đoạn khai sơ thì rất bận rộn giờ cũng đã dần đi vào ổn định nên anh ấy thường quản lý từ xa, có việc gì quan trọng sẽ bay sang lập tức. Gia đình tôi cũng dành mùa hè ở Ba Lan lâu một chút khi con nghỉ hè để bố làm việc".

Dù đã kết hôn gần 10 năm, Diễm Trang và chồng vẫn giữ được sự gắn bó. Theo nàng hậu, bí quyết không nằm ở những quy tắc quá cứng nhắc mà xuất phát từ sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau. "Chúng tôi không có một nguyên tắc cứng nhắc nào được đặt ra. Hầu như các quyết định hay hành động đều được dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và suy nghĩ cho người còn lại. Tôi nghĩ vợ chồng luôn giữ kẽ với nhau một chút cũng hay để hạn chế thấy những điều xuề xoà của nhau, đôi khi ở với nhau quá lâu khiến người ta quên đi việc làm đẹp bản thân mình hay nói những điều hay ho dành cho đối phương", Diễm Trang chia sẻ.

Diễm Trang có hôn nhân hạnh phúc, được chồng tôn trọng và đồng hàng trong công việc

Thỉnh thoảng, Diễm Trang vẫn nhận lời tham dự một số sự kiện giải trí hoặc đảm nhận vai trò MC nhờ lợi thế ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp và vốn ngoại ngữ tốt. Tuy nhiên, gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của người đẹp sinh năm 1991.

Từ một nàng Á hậu được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh trong làng giải trí, Diễm Trang lựa chọn cuộc sống kín tiếng sau hôn nhân. Gần 10 năm kể từ ngày lên xe hoa, cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên người chồng doanh nhân giản dị và hai cô con gái đáng yêu. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Diễm Trang vẫn nhận được nhiều sự yêu mến bởi hình ảnh người phụ nữ hiện đại, cân bằng giữa gia đình, công việc và cuộc sống riêng.

Nhan sắc ấn tượng của mẹ 2 con Diễm Trang

Ảnh: FBNV