Mỹ nhân phim truyền hình tiết lộ loại quả giàu vitamin C gấp 3 lần cam

Quan Hiểu Đồng giảm cân nhờ ăn 1 loại quả siêu giàu vitamin C, tốt cho não bộ

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Bắc Kinh, Quan Hiểu Đồng lớn lên trong ngành giải trí. Cô không chỉ được biết đến là "con gái của giới giải trí" mà còn là một ngôi sao nhí được nhiều người dõi theo sự trưởng thành.

Trên con đường sự nghiệp, cô đã hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội và hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thuộc thế hệ ngôi sao phim truyền hình Trung Quốc sau năm 1995.

Quan Hiểu Đồng giảm cân nhờ ăn 1 loại quả siêu giàu vitamin C, tốt cho não bộ.

Bên cạnh các vai diễn, Quan Tiểu Đồng còn rất nhiệt tình chia sẻ những bữa ăn lành mạnh và ít chất béo. Cô từng tự mình hướng dẫn cách làm "bát ớt chuông" trên mạng xã hội, bằng cách cắt đôi ớt chuông để làm "chậu" và thêm nhiều nguyên liệu khác nhau như ức gà và cà rốt, vừa ít calo, vừa tạo cảm giác no, lại vừa đẹp mắt; khiến ớt chuông trở thành nguyên liệu được nhiều người ưa chuộng khi muốn giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng nói gì về chế độ ăn giảm cân bằng ớt chuông?

Bạn có thích ăn ớt chuông không? Chuyên gia dinh dưỡng Trần Bồi Thuần (Trung Quốc) chỉ ra rằng ớt chuông, món ăn tưởng chừng chỉ là món ăn kèm, thực chất rất giàu vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa. Chúng cũng có thể giúp ổn định tâm trạng, giảm mỏi mắt và thậm chí "khởi động lại" não bộ, tùy thuộc vào màu sắc khác nhau của chúng.

Chuyên gia giải thích rằng, não cần vitamin C để sản xuất serotonin, dopamine và các "cảm giác hạnh phúc" khác. Tuy nhiên, khi căng thẳng gia tăng, tốc độ tiêu thụ vitamin C của cơ thể cũng tăng lên, dễ dẫn đến thay đổi tâm trạng, cáu gắt và mệt mỏi.

Điều đáng ngạc nhiên là ớt chuông chứa nhiều vitamin C hơn cả các loại trái cây. Ví dụ, ớt chuông đỏ chứa khoảng 137mg vitamin C trên 100g, gần gấp 3 lần so với cam.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng ớt chuông không phải là các giống khác nhau, mà là các mức độ chín khác nhau; màu càng đỏ thì hàm lượng dinh dưỡng càng đầy đủ.

Ớt chuông đỏ giàu vitamin C nhất trong các loại ớt chuông, giúp ổn định cảm xúc

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Bồi Thuần chỉ rõ, ớt chuông đỏ chứa capsanthin, vitamin A ( β- carotene) và hàm lượng vitamin C cao nhất. Khi cơ thể bị căng thẳng, nó dễ rơi vào "trạng thái viêm vi mô", và sự gia tăng các gốc tự do có thể làm cho các dây thần kinh nhạy cảm hơn, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng.

Ớt chuông đỏ rất giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm mãn tính và tổn thương do căng thẳng. Bà mô tả ớt chuông đỏ là dạng "hoàn chỉnh" của ớt chuông; khi cơ thể không bị viêm, não ít có khả năng bị trầm cảm hoặc cáu gắt.

Ớt chuông vàng cực tốt cho mắt, giúp xoa dịu căng thẳng thần kinh và thị giác

Ớt chuông vàng chứa carotenoid, lutein, zeaxanthin và vitamin C. Chuyên gia Trần Bồi Thuần chỉ ra rằng, việc nhìn vào màn hình trong thời gian dài dễ gây mỏi mắt, làm tăng thêm gánh nặng cho dây thần kinh và ảnh hưởng đến sự tập trung và tâm trạng. Lutein không chỉ bảo vệ mắt mà còn giúp ổn định dây thần kinh.

Vị ngọt dịu của ớt chuông vàng cũng có thể nhẹ nhàng làm dịu thần kinh, khiến chúng đặc biệt phù hợp với những người sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài.

Ớt chuông xanh tốt cho hệ tiêu hoá, thúc đẩy trao đổi chất

Ớt chuông xanh thực chất là ớt chuông chưa chín, giàu chất diệp lục, chất xơ và kali. Các đặc tính dinh dưỡng của ớt chuông xanh hướng đến việc thanh lọc và thúc đẩy quá trình trao đổi chất; nếu đường ruột không hoạt động trơn tru, cảm xúc của người đó cũng dễ bị trì trệ.

Ngoài ra, kali giúp dẫn truyền thần kinh và giảm mệt mỏi. Chuyên gia tin rằng mặc dù ớt xanh có vị mạnh hơn, nhưng hương thơm tươi mát của chúng có thể giúp não "khởi động lại", khiến chúng trở nên thích hợp để ăn khi cảm thấy buồn ngủ hoặc đầu óc mơ hồ vào buổi chiều.

Thêm một chút dầu khi xào giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Để bảo toàn các chất dinh dưỡng trong ớt chuông, chuyên gia khuyên không nên nấu quá lâu vì vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt. Nên xào nhanh và thêm một ít dầu để giúp hấp thụ carotenoid tốt hơn.

Những người bị căng thẳng và dễ cáu gắt nên chọn ớt chuông đỏ; những người sử dụng mắt quá nhiều và cảm thấy chán nản nên chọn ớt chuông vàng; và những người cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi hoặc đầu óc mơ hồ nên chọn ớt chuông xanh.

Bạn có thể chọn món "gà xào ớt chuông" như một phương thuốc cải thiện tâm trạng, vì ớt chuông có thể bổ sung vitamin C và chất chống oxy hóa, trong khi thịt gà cung cấp protein chất lượng cao giúp ổn định năng lượng. Món ăn này siêu giàu collagen, tốt cho cả da lẫn dáng và sức khoẻ của bạn.