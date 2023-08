Mỹ nhân từng chi 6 tỷ mua bảo hiểm vòng 1 giờ xuống sắc đáng tiếc

Tối 22/8, tại một sự kiện kỷ niệm công ty sản xuất phim gần đây, nữ diễn viên Diệp Tử My đã hội ngộ nhiều đồng nghiệp như Huỳnh Bách Minh cùng giám đốc cấp cao TVB Lạc Dịch Linh. Thế nhưng, nhan sắc của Diệp Tử My nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của truyền thông, cho thấy sự xuống cấp rõ rệt khác hẳn trước đây.



Nhan sắc khác lạ của Diệp Tử My

Trang QQ cho biết Diệp Tử My khiến người hâm mộ lo lắng bởi dáng vẻ gầy gò, thiếu sức sống của mình. Hiện tại, cô tiết lộ với báo giới rằng bản thân chỉ nặng hơn 40kg, vòng eo khoảng 50cm. Biểu tượng nóng bỏng của màn ảnh Hoa ngữ một thời chia sẻ rằng thời gian qua cô rất thích tập thể dục, thế nhưng có thể do tập với cường độ cao nên mới sụt cân đến vậy. Bằng chứng là trong những hình ảnh tập thể, Diệp Tử My hoàn toàn lọt thỏm, thiếu tỏa sáng.

Sinh năm 1969, Diệp Tử My từng được mệnh danh là "bà hoàng phim 18+" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng có thời gian đóng phim cùng Châu Tinh Trì, sau đó nổi danh nhờ dự án Nhục Bồ Đoàn đạt doanh thu khủng. Diệp Tử My của những năm 80, 90 được săn đón như sao hạng A, thậm chí cô còn có quy tắc riêng khi đóng phim 18+ và từng chỉ 250 nghìn USD (6 tỷ đồng) để mua bảo hiểm vòng 1 của mình.

Thế nhưng Diệp Tử My cũng không thể chiến thắng được thời gian. Sau nhiều cuộc tình kết thúc chóng vánh, Diệp Tử My lui về ở ẩn, lánh xa ánh đèn điện ảnh. Tuy nhiên giờ đây Diệp Tử My đã trở lại với làng giải trí, còn chia sẻ rằng bản thân nhớ nghề và rất thèm đóng phim. "Nếu đạo diễn mời tôi đóng phim, tôi sẽ đọc quan kịch bản. Nếu thấy kịch bản OK, thú vị hay vai diễn có tính thử thách thì tôi sẽ cân nhắc", Diệp Tử My chia sẻ tại sự kiện.

Diệp Tử My của hiện tại khác xưa rất nhiều

Tuy vậy, trên thực tế cơ hội để Diệp Tử My nhận được "bánh ngon" hiện tại rất thấp. Trang QQ nhận định rằng Diệp Tử My đã 57 tuổi, hoàn toàn không thể sánh với lứa đàn em mơn mởn hiện giờ. Ngoài ra, nữ diễn viên vẫn luôn xây dựng hình ảnh gợi cảm, hiếm khi có diễn xuất nổi bật nên giờ đây, việc cô có thể nhận vai lớn, sâu sắc thì rất khó.