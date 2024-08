Mỹ nhân U40 vẫn là "quả bom gợi cảm", body cực bén: Từng suy sụp vì đóng phim “nhạy cảm”, khuyên phụ nữ tránh xa kiểu đàn ông này

Người đẹp 1986 trở thành biểu tượng gợi cảm của Hollywood

Megan Fox, sinh năm 1986, gắn liền với hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô cũng xuất hiện với vai diễn nóng bỏng Leila trong phim Jonah Hex (2010), video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna. Diễn viên từng có nhiều cảnh nhạy cảm trong phim hài kinh dị Jennifer's Body (2009). Bộ phim này cũng xây dựng bối cảnh tâm lý nặng nề nên được gắn mác 18+ ở nhiều quốc gia.

Megan Fox đã tiết lộ rằng cô từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng tâm lý sau khi tham gia bộ phim này. Khi đó, nữ diễn viên mới 23 tuổi và đảm nhận vai Jennifer, một nữ sinh trung học xinh đẹp nhưng bị quỷ ám, thường xuyên quyến rũ rồi sát hại các nam sinh. Vai diễn này đưa cô vào ánh hào quang, nhưng cũng kéo theo những áp lực nặng nề.



Megan Fox nổi tiếng với hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007).

Sau 10 năm kể từ ngày phim chiếu, Megan Fox mới thổ lộ rằng vai diễn quyến rũ này, cùng với những sự kiện khác, đã gây ra những rối loạn trong sự nghiệp và cuộc sống của cô. Bộ phim nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình và công chúng, điều này khiến Fox rơi vào một thời kỳ tâm lý bất ổn.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Entertainment Tonight" của Mỹ, Fox chia sẻ: "Không chỉ riêng bộ phim đó, mà còn do nhiều yếu tố khác cộng lại nữa, đó thực sự là một thời điểm tôi không thể vượt qua. Tôi đã rơi vào một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, không còn muốn làm bất cứ điều gì."

Nữ diễn viên bày tỏ rằng cô không muốn xuất hiện trước công chúng, không muốn chụp ảnh cho các tạp chí, tham gia sự kiện hay thảm đỏ và cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về việc phải đối mặt với người khác. "Tôi tin rằng mình sẽ bị chế giễu, bị quấy rối và đối xử thiếu tôn trọng nếu xuất hiện trước đám đông... Đó là những suy nghĩ tiêu cực đã ám ảnh tôi vào thời điểm đó," cô nói thêm.

Nữ diễn viên không muốn xuất hiện trước công chúng, không muốn chụp ảnh cho các tạp chí, tham gia sự kiện hay thảm đỏ… trong suốt một thời gian dài.

Hành trình rời xa ánh hào quang và những mối tình tốn nhiều giấy mực

Trong thập niên 2000, Megan Fox là cái tên nổi bật của Hollywood. Tuy nhiên, cô dần chủ động rời khỏi vị trí nữ diễn viên được săn đón và ít xuất hiện trước truyền thông cũng như công chúng ở khía cạnh sự nghiệp.

Nhưng còn câu chuyện tình cảm của Fox với nam diễn viên Brian Austin Green vẫn thu hút nhiều sự chú ý trong một thời gian dài. Họ gặp nhau trên phim trường năm 2004, khi Green 30 tuổi và Fox 18 tuổi. Mối quan hệ của họ không bắt đầu ngay lập tức mà phát triển dần dần sau một thời gian quen biết.

Sau hai năm hẹn hò, cặp đôi quyết định đính hôn, nhưng lại hủy hôn vào năm 2009. Tuy nhiên, họ tái hợp và kết hôn vào năm 2010, có với nhau ba người con. Dù vậy, sau khi kết hôn, Megan Fox nhiều lần nộp đơn ly dị vào các năm 2015 và 2017 nhưng rồi lại rút đơn. Đến tháng 5/2020, Brian Austin Green xác nhận rằng họ đã chính thức chia tay.

Megan Fox với nam diễn viên Brian Austin Green từng "hợp hợp tan tan" không ít lần.

Sau cuộc hôn nhân này, Megan Fox bắt đầu mối quan hệ với rapper Machine Gun Kelly, người kém cô bốn tuổi. Fox thường xuất hiện cùng bạn trai tại các sự kiện lớn như lễ trao giải Billboard Music, iHeartRadio... Cặp đôi đính hôn vào năm 2022 nhưng sau đó một năm, họ thông báo hủy hôn và chia tay.

Một người bạn chung của Fox và Machine Gun Kelly nhận xét về mối quan hệ của họ rằng: "Có những ngày họ rất hạnh phúc, nhưng cũng có những ngày mọi thứ trở nên tồi tệ. Họ yêu nhau mãnh liệt, nhưng luôn phải đối mặt với những vấn đề cá nhân phức tạp."

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng mối quan hệ giữa Fox và tình trẻ thường xuyên gặp sóng gió, có không ít những cuộc cãi vã lớn và khoảng thời gian không liên lạc kéo dài hàng tuần, thậm chí cả năm. Tuy nhiên, sau mỗi lần xung đột, cặp đôi lại nhượng bộ và tái hợp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến mối tình đầy biến động này.

Chuyện tình của cô và Machine Gun Kelly cũng không hề êm thấm sau nhiều lần cãi vã, xung đột.

Sau khi chia tay rapper Machine Gun Kelly, Megan Fox đã chia sẻ một số lời khuyên dành cho phụ nữ độc thân. Nữ diễn viên 38 tuổi khuyên các chị em không nên lãng phí năng lượng cho những người không xứng đáng.

Trong cuộc trò chuyện với kênh E! News, Fox chia sẻ: "Tôi không chắc mình là người đưa ra lời khuyên tốt nhất, nhưng từ kinh nghiệm của một người đã trải qua nhiều mối quan hệ, tôi khuyên các cô gái hãy học một kỹ năng hoặc phát triển sở thích cá nhân. Đừng để mình bị cuốn vào những mối quan hệ tiêu cực." Bà mẹ ba con nhấn mạnh thêm: "Những người đàn ông tồi chỉ khiến bạn kiệt sức. Hãy đầu tư vào bản thân và tiếp tục bước đi."

(Tổng hợp)