Mỹ nhân duy nhất không sinh con của Sex and the City: Từng làm việc 19h/ngày, U70 vẫn trẻ đẹp khiến bạn trai kém 14 tuổi yêu say đắm

Có vẻ như Kim Cattrall luôn tự tạo ra con đường riêng của mình, ngay cả khi đó không phải là con đường phổ biến. Từ lựa chọn diễn xuất đến lựa chọn cuộc sống không có con, Cattrall biết điều gì phù hợp với mình và luôn kiên định với mục tiêu của mình bất chấp mọi sự phán xét.

Kim Cattrall tiên phong trong vai trò diễn viên

Sex and the City /HBO

Trong bộ phim Sex and the City, diễn xuất đáng kinh ngạc của Cattrall đã giúp nhân vật Samantha trở thành một trong những người được yêu thích nhất trong lịch sử truyền hình, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới. Vai Samantha Jones từng mang về cho cô 5 đề cử giải Emmy danh giá của Mỹ dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong series hài. Kim Cattrall nhận 4 đề cử Quả cầu vàng nhờ vai diễn này và thắng giải năm 2002 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nhưng tài năng của Kim không dừng lại ở đó. Cô ấy cũng đã tạo nên tiếng vang lớn trên màn ảnh bạc với những màn trình diễn đáng nhớ trong các bộ phim như Big Trouble in Little China và Mannequin. Cô ấy còn đảm nhận vai chính trong một bộ phim Star Trek.

Nhìn chung, Kim Cattrall là một người phụ nữ tài năng. Ngoài khả năng diễn xuất, Kim còn là một nhà văn và nhà sản xuất tài năng. Cô đã xuất bản một số cuốn sách nổi tiếng, đồng sản xuất và đóng vai chính trong loạt phim Sensitive Skin của HBO. Tài năng, sức hút và tinh thần không sợ hãi của cô đã truyền cảm hứng cho phụ nữ ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, dù đạt nhiều thành tựu sự nghiệp, hôn nhân và gia đình của Kim Cattrall lại phải trải qua nhiều gian truân, lận đận.

Lựa chọn không có con

Mặc dù đã trải qua 3 đời chồng, Cattrall chưa bao giờ có con và điều này đã trở thành chủ đề của nhiều cuộc thảo luận cũng như suy đoán trong nhiều năm. Cô cũng là người duy nhất không có con trong số 4 nữ diễn viên chính của bộ phim Sex and the City.

Một lý do Cattrall đưa ra cho việc không sinh con là bởi tính chất công việc. Là một diễn viên, cô đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi du lịch và làm việc trong nhiều dự án phim và truyền hình khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian , cô nói, "Tôi từng làm việc 19 tiếng mỗi ngày và quá tập trung vào sự nghiệp của mình, đến nỗi tâm trí của tôi chưa bao giờ đặt quá nhiều ưu tiên cho việc sinh con."

Ngoài ra, sức khỏe cũng là một nỗi lo của ngôi sao Sex and the City. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph năm 2016, Cattrall đã cởi mở chia sẻ về những khó khăn xoay quanh chứng mất ngủ và lo âu. Cô nói: "Tôi luôn bị mất ngủ và là một cú đêm thực thụ. Tôi cũng là người có xu hướng hay lo lắng và suy nghĩ nhiều."

Nữ diễn viên nổi tiếng gợi cảm Kim Cattrall chia sẻ, ngày còn trẻ, vì quá đam mê công việc khiến cô cảm thấy làm mẹ không phải là một lựa chọn khả thi.

Những cuộc đấu tranh của Cattrall với chứng mất ngủ và lo âu không phải là hiếm, vì những tình trạng này ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chúng có thể có tác động đáng kể đến cuộc sống và sức khỏe của một cá nhân. Và nó ảnh hưởng phần nào đến quyết định không sinh con của nữ diễn viên.

Sống vì chính mình, bỏ mặc những định kiến

Trong các cuộc phỏng vấn, Kim không ngần ngại chia sẻ về quyết định của mình, cũng như nói về áp lực xã hội đối với phụ nữ khi phải sinh con. Sau tất cả, cô chọn cách tận hưởng cuộc sống theo ý của riêng mình. Trùng hợp là nhân vật Samantha do Kim đảm nhận trong Sex and the City cũng không có con và chưa từng hối hận về điều đó. Việc bộ phim khắc họa một người phụ nữ thành đạt, độc lập, không tuân theo các chuẩn mực xã hội truyền thống có thể đã giúp thách thức các khuôn mẫu, khuyến khích phụ nữ tự đưa ra lựa chọn về thiên chức làm mẹ tùy vào điều kiện của chính mình.

Cattrall chia sẻ về những thách thức khi quay phim Sex and the City và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cô, "Chúng tôi quay phim trong chín tháng mỗi năm và đó là một lịch trình vô cùng bận rộn. Tôi phải từ chối nhiều hoạt động xã hội vì quá mệt hoặc không có thời gian để rời khỏi phim trường."

Đến hiện tại, Cattrall quả thật đang tận hưởng mọi thứ theo cách của riêng mình. Ở tuổi 67, sao phim "Sex and the city" tất nhiên không còn trẻ trung như thời tuổi trẻ nhưng bên cạnh những dấu hiệu lão hóa, cô vẫn duy trì được sự xinh đẹp, quyến rũ theo một kiểu đặc biệt khác.

Tháng 9/2023, Kim Cattrall khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện cực kỳ ấn tượng trên trang bìa tạp chí Vogue.

Kim Cattrall thường đề cao giá trị của việc ăn uống lành mạnh và tập luyện đúng cách. Cô cố gắng tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Nếu không thể đến phòng tập, cô sẽ đi bộ. Người đẹp phim "Sex and the City" luôn cố gắng để hạn chế ăn đồ ngọt, socola. Đặc biệt, cô khuyên mọi người nên ăn nhiều cá béo, đặc biệt là cá hồi. Nhờ áp dụng ăn kiêng mà nàng mỹ nhân trông trẻ trung hơn và xóa mờ nếp nhăn.

Dù đã xuất hiện nhiều nếp nhăn trên gương mặt và nhan sắc không còn như xưa nhưng nhiều khán giả vẫn nhận ra nhân vật Samantha Jones năm nào của 'Sex and the City'.

Hiện Kim Cattrall hạnh phúc bên bạn trai Russell Thomas kém cô 14 tuổi. Cả hai đã có 8 năm gắn bó bên nhau.

Nguồn: Goalcast, Instagram, Vogue…