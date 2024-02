"Mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất Châu Á" Chung Lệ Đề U60 vẫn trẻ trung, nhìn cách ăn tối chị em nào cũng muốn học

"Mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất Châu Á" Chung Lệ Đề 54 tuổi vẫn rất trẻ trung vì 1 bí quyết

Làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc) vào những năm 80, 90 có biết bao bóng hồng xinh đẹp và tài năng, thế nhưng đến nay người ta vẫn còn nhắc nhiều đến Chung Lệ Đề...

Chung Lệ Đề có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Năm 1993, Chung Lệ Đề giành được vương miện Hoa hậu gốc Hoa, như một bước đi đầu tiên dẫn cô đến với làng giải trí Hồng Kông. Vào năm 2000, người đẹp này từng được Tạp chí FHM Singapore bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á".

Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua phá hoại, Thần ăn, Thánh hiệp 2, Quân xẩm lốc cốc, Chuyên gia xảo quyệt. Ở thời đỉnh cao trong sự nghiệp, Chung Lệ Đề là bạn diễn của các tài tử hàng đầu như Thành Long, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt…

Chung Lệ Đề có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt.

Thời còn trẻ, nhan sắc hút hồn của Chung Lệ Đề khiến cô trở thành biểu tượng gợi cảm tại Trung Quốc, là người tình trong mộng của cánh mày râu. Bước đến độ tuổi 54, nữ diễn viên vẫn hoàn toàn chinh phục khán giả bởi sự nóng bỏng và nhan sắc như bị thời gian bỏ quên.

Khi được hỏi về bí quyết duy trì nhan sắc ở tuổi 54, Chung Lệ Đề chia sẻ bản thân là người sống khoa học, chăm vận động, rất chú trọng ngoại hình, sức khỏe và tinh thần của bản thân. Cô sinh hoạt điều độ, không thức đêm, cân bằng công việc, gia đình và nghỉ ngơi.

Bước đến độ tuổi 54, nữ diễn viên vẫn hoàn toàn chinh phục khán giả bởi sự nóng bỏng và nhan sắc như bị thời gian bỏ quên.

Về dinh dưỡng, nữ diễn viên ăn nhiều đạm và uống nhiều nước rau ép cho da đẹp, dáng thon. Đặc biệt, quy tắc quan trọng của mỹ nhân họ Chung đó là không ăn gì sau 7 giờ tối.

Vì sao lại như vậy? Là bởi việc ăn uống quá muộn sau 7 giờ tối có thể gây tích mỡ, hại đường tiêu hóa và làm tăng đường huyết. Về lâu về dài không tốt cho cả cân nặng lẫn sức khỏe. Ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi do đó sẽ tiêu hao ít năng lượng, lượng calo dư thừa sẽ được tổng hợp thành mỡ dưới tác dụng của insulin, lâu dần sẽ dẫn đến béo phì, tiểu đường.

Đâu là khung giờ vàng trong ngày để ăn tối?

Các chuyên gia người Mỹ đánh giá rằng: Bữa tối chỉ có 1/4 chức năng là để duy trì sự sống, 3/4 còn lại thì sẽ khiến bạn đến gần hơn với bệnh tật.

Từ xa xưa, người ta đã gọi bữa tối là bữa ăn của... kẻ thù, bởi chúng tạo điều kiện để béo phì, tiểu đường và ngay cả ung thư hình thành.

Thật vậy, ăn tối quá no hoặc quá muộn như bao giờ được đánh giá là tốt. Ăn tối quá nhiều, ăn tối quá muộn có thể gây sỏi đường tiết niệu, tăng lipid máu, huyết áp cao, bệnh xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch vành, gan nhiễm mỡ... đó là lý do vì sao bữa tối chính là chiếc chìa khóa quyết định cân nặng và tuổi thọ.

Nên ăn tối vào lúc 5 đến 7 giờ tối là thích hợp nhất. Nếu ăn tối quá muộn sẽ làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Với người Nhật, nguyên tắc của họ là ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng. Sau khi tan làm buổi tối, họ sẽ về nhà nhanh chóng để quây quần ăn tối cùng gia đình, nếu bận rộn thì người dân nước này cũng cố gắng ăn tối càng sớm càng tốt. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì.

Bữa tối của người khỏe mạnh, sống thọ là như thế nào?

Chỉ ăn no đến 7 phần

Ăn no 7 phần nghĩa là ăn no vừa đủ, không còn cảm thấy đói, cũng không thấy quá căng bụng. Một cuộc khảo sát đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng một cách để kéo dài tuổi thọ của họ là ăn đủ 7 phần no mỗi bữa. Nguyên tắc ăn này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất.

Bữa tối nên ăn nhẹ

Rau xanh, trái cây, trứng luộc, đậu phụ... là những lựa chọn tốt cho bữa tối, bạn cũng có thể ăn một lượng nhỏ thịt, nhưng cá và thịt nạc sẽ tốt hơn.

Ăn tối đầy đủ

Để giảm cân, nhiều người có khẩu hiệu "nói không với bữa tối", chế độ ăn như vậy không những không giảm được cân mà còn gây hại cho sức khỏe. Bởi trong một đêm ngủ dài, dạ dày rỗng sẽ tiết ra axit dịch vị, nếu không có sự trung hòa thức ăn thì axit dịch vị sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày.

Đặc biệt đối với những người làm việc ngoài giờ, thiếu dinh dưỡng trong bữa tối dễ gây tụt huyết áp, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và học tập vào ngày hôm sau.