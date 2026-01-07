Mỹ phẩm Việt bùng nổ, Lemonade trở thành điểm sáng

Không còn là "lựa chọn thay thế", mỹ phẩm Việt đang dần trở thành "lựa chọn chủ động" của nhiều chị em nhờ sự đầu tư bài bản vào nghiên cứu, chất lượng và thấu hiểu thị trường nội địa.

Màu mỡ và tăng trưởng ấn tượng

Theo Báo cáo Đánh giá thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 của Kirin Capital, Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động nhất khu vực ASEAN trong lĩnh vực mỹ phẩm. Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam thường xuyên sử dụng sản phẩm làm đẹp đã tăng mạnh từ 76% lên 86% trong giai đoạn 2018 - 2022, phản ánh rõ sự thay đổi trong nhận thức về chăm sóc sắc đẹp và bản thân của nhiều chị em Việt.

Quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm 2023 và dự kiến đạt khoảng 2,7 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép CAGR hơn 3,3%. Đây là con số cho thấy sức hút lớn của ngành bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Cuộc chơi đang đổi chiều

Hiện nay, hơn 90% mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam là hàng nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu mỹ phẩm liên tục tăng, từ 790 triệu USD năm 2018 lên hơn 1,2 tỷ USD năm 2022; riêng 11 tháng đầu năm 2024 đã đạt hơn 1,3 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức tiêu thụ mạnh mẽ của thị trường nhưng cũng đồng thời đặt ra câu hỏi: Đâu là cơ hội cho thương hiệu nội địa?

Câu trả lời nằm ở sự thay đổi hành vi tiêu dùng. Theo Metric, doanh thu ngành tiêu dùng nhanh trên các sàn TMĐT Việt Nam đến tháng 5/2024 đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Người dùng Việt sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm mang lại giá trị gia tăng về sức khỏe, trải nghiệm và sự phù hợp cá nhân. Mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm "hiểu làn da Việt" đang hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Khi người Việt chọn thương hiệu Việt

Nếu như trước đây, thị phần mỹ phẩm làm đẹp Việt Nam đều rơi vào tay các ông lớn nước ngoài thì nay cán cân đang dần thay đổi sang các thương hiệu mỹ phẩm nội địa uy tín. Lemonade nổi lên như một trong những thương hiệu mỹ phẩm nội địa bắt kịp xu thế dịch chuyển này.

Thành lập năm 2018 bởi Makeup Artist Quách Ánh, Lemonade Cosmetics ra đời với sứ mệnh mang đến những giải pháp trang điểm tiện lợi, dễ tiếp cận cho mọi phụ nữ Việt.

Lemonade là người đồng hành đa năng, truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin thể hiện phong cách riêng biệt, không ngừng tìm kiếm những giải pháp tích cực giúp hành trình làm đẹp trở nên dễ dàng và đầy hứng khởi mà không bị giới hạn bởi những quy chuẩn cứng nhắc.

Toàn bộ định hướng này được cô đọng lại trong một tuyên ngôn: "Easy Makeup - Easy to be You". Lemonade tin rằng, trang điểm không phải để bạn trở nên giống ai. Trang điểm là sự sáng tạo, biến hóa nên bạn hoàn toàn có thể tìm ra và lựa chọn đa dạng phong cách theo nhu cầu, cảm xúc bản thân.

Năm 2025, Lemonade tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành giải ELLE Beauty Awards 2025 - Local Cushion of the Year, khẳng định vị thế trong phân khúc trang điểm nền. Trên kênh TMĐT, thương hiệu đạt Top 1 doanh thu ngành hàng trang điểm mắt trên Shopee, đồng thời liên tục giữ thứ hạng cao toàn ngành makeup trong các chiến dịch lớn như 11.11 (Top 2 toàn sàn) và 12.12 (Top 3 toàn sàn).

Sản phẩm Supermatte Cushion đạt giải thưởng Local Cushion Of The Year tại Elle Beauty Awards 2025

Ở mảng Offline, Lemonade còn là một trong những thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Việt có lượng tiêu thụ cao trên nhiều hệ thống phân phối lớn như Watsons, Guardian, Sammishop, Glam Beautique, Son Auth, Hasaki, Beauty Box, Sociolla…

Không chạy theo trend, tạo lợi thế riêng

Hệ thống Easy Match tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của Lemonade

Lemonade trở thành thương hiệu mỹ phẩm Việt tiên phong xây dựng một hệ quy chiếu màu sắc thống nhất Easy Match giúp người dùng dễ dàng lựa chọn, kết hợp sản phẩm và tìm ra phiên bản makeup phù hợp với bản thân mà không cần thử sai nhiều lần.

Easy Match tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của Lemonade so với các thương hiệu khác khi quy hoạch toàn bộ danh mục màu sắc của Lemonade về một hệ quy chiếu thống nhất, giúp người dùng dễ dàng so sánh, liên kết và mix & match dễ dàng giữa các dòng sản phẩm.

Thay vì phải kiếm tìm và thử giữa vô vàn tông nền và chất son khác nhau, Easy Match chỉ dẫn khách hàng "tự đọc" được phong cách mình mong muốn qua 4 chỉ số rõ ràng: Pick your Tone mang đến định hướng về tông màu và độ sáng tối (Warm/Cool – Light/Dark) và Create your Texture giúp mô tả hiệu ứng chất liệu và độ che phủ (Glossy/Matte – Light/Full Coverage). Không cần là một chuyên gia, bạn vẫn có thể tự vẽ nên phong cách trang điểm của riêng mình trong từng sự kiện đặc biệt.

Lợi thế lớn nhất của Lemonade nằm ở sự am hiểu sâu sắc thị trường nội địa. Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên đặc điểm làn da, tông màu da và khí hậu Việt Nam, điều mà không phải thương hiệu quốc tế nào cũng làm tốt. Điển hình như dòng Supermatte Cushion của Lemonade được tối ưu cho thời tiết nóng ẩm, cho lớp nền bền màu, tự nhiên và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của phụ nữ Việt.

"Lemonade hiểu rằng, không có thành công nào được tạo nên một mình. Chính sự ủng hộ của khách hàng là động lực lớn lao nhất để Lemonade vững bước trên hành trình nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng, tiện lợi, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm đẹp của chị em Việt Nam." - Đại diện Lemonade chia sẻ.

2026 sẽ là một dấu mốc chuyển mình quan trọng cho Lemonade nói riêng và các thương hiệu mỹ phẩm Việt nói chung trong bức tranh "nội địa hóa" thị trường mỹ phẩm Việt Nam. Liệu mỹ phẩm Việt sẽ "áp đảo cuộc chơi"? Hãy chờ những con số trong tương lai trả lời.

Liệu mỹ phẩm Việt sẽ "áp đảo cuộc chơi"?

