Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"

10-10-2025 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga khi thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Mỹ.

Động thái mới của Washington nhằm giảm bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Bắc Kinh tiếp tục leo thang.

Washington cho rằng việc này giúp tạo "sân chơi công bằng" cho các hãng hàng không Mỹ, vốn đang chịu thiệt vì không được bay qua không phận Nga.

Các hãng hàng không Mỹ lâu nay chỉ trích việc Trung Quốc được phép sử dụng không phận Nga, bởi điều đó giúp họ rút ngắn thời gian bay, tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí.

Trong khi đó, các hãng Mỹ phải bay vòng xa hơn, khiến chi phí cao và lợi nhuận giảm.

Mỹ ra đòn với hàng không Trung Quốc, Bắc Kinh tung "nước cờ chiến lược"- Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga để đến và đi từ Mỹ

Bộ Giao thông Mỹ khẳng định sự chênh lệch này "đã trở thành yếu tố cạnh tranh lớn" và "gây tác động tiêu cực đáng kể" cho các hãng hàng không Mỹ.

Đề xuất mới yêu cầu các hãng Trung Quốc phản hồi trong hai ngày và có thể được áp dụng ngay từ tháng 11.

Lệnh cấm, nếu được thông qua, sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc gồm Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington lẫn các hãng Mỹ như American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines hiện đều chưa lên tiếng về thông tin trên. 

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ bay qua lãnh thổ mình từ tháng 3-2022 sau khi Washington áp lệnh trừng phạt vì xung đột Ukraine.

Một số hãng Mỹ cho biết các đường bay trực tiếp từ bờ Đông sang Trung Quốc nay không khả thi về kinh tế do phải bay vòng, tăng thời gian và chi phí vận hành.

Đề xuất kể trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Mỹ - Trung căng thẳng, song song với thông tin Boeing đang đàm phán bán tới 500 máy bay cho Trung Quốc.

Còn ở chiều ngược lại, Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đất hiếm, lần đầu mở rộng lệnh hạn chế xuất khẩu ra ngoài biên giới, áp dụng với cả các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng vật liệu hoặc công nghệ đất hiếm của Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng động thái này là "nước cờ chiến lược" của Bắc Kinh trong đàm phán thương mại với Mỹ, khi Trung Quốc tận dụng lợi thế trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

Theo Hải Hưng

Người Lao động

