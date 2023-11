Mỹ Tâm bán hết toàn bộ vé đêm nhạc tại Hạ Long chỉ sau 30 phút!

Tối 19/11, cổng bán vé cho đêm nhạc My Soul 1981 mùa 2 của Mỹ Tâm chính thức được mở. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại khu vực Ngọn Hải Đăng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) với quy mô khoảng hơn 4.000 khán giả. Các mức vé dao động từ 1 triệu đồng cho đến cao nhất là 4.5 triệu đồng, được xem là mức giá rất hợp lí, lại càng dễ dàng để mua đối với fan Mỹ Tâm - với phần lớn đều đã trưởng thành.

Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng thông báo, toàn bộ vé đều đã được "tẩu tán" sạch sẽ, không hổ danh "tượng đài Vpop" Mỹ Tâm!

Thông báo bán hết vé được đưa ra chỉ sau chưa đầy 1 tiếng mở bán.

Tốc độ bán vé nhanh chóng như vậy là chuyện không hề khó hiểu. Rất nhiều fan tiếc nuối và mong mỏi Mỹ Tâm sẽ cân nhắc để mở thêm đêm thứ 2 để thỏa lòng người hâm mộ. Trong My Soul 1981 mùa 1, Mỹ Tâm cũng mở 2 đêm diễn tại Đà Lạt, tất cả đều "cháy vé".

Mỹ Tâm trong đêm My Soul 1981 mùa 1 tại Đà Lạt.

My Soul 1981 là mô hình đêm nhạc live band ấm cúng, nhẹ nhàng và thân mật của Mỹ Tâm, khác với những liveshow SVĐ hoành tráng. Tại đây, Mỹ Tâm đa phần sẽ trình diễn các bản tình ca ngọt ngào trong sự nghiệp cũng như có những tiết mục cover bất ngờ. Trong My Soul 1981 mùa 1, Mỹ Tâm đã mời những khách mời gồm Vũ. và Thịnh Suy lên sân khấu.

Phan Mạnh Quỳnh lỡ hẹn với My Soul 1981 mùa 1 vì lí do đám tang của người thân. Trong mùa 2, theo ẩn ý của Mỹ Tâm, anh sẽ trở lại và chắc chắn sẽ có những màn song ca tuyệt vời. Mỹ Tâm trước đó còn hài hước cho biết ở My Soul 1981 tại Hạ Long, cô sẽ diễn đến 181 ca khúc!