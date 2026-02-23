Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ Tâm đón anh chị ở nước ngoài về ăn Tết

23-02-2026 - 10:45 AM | Lifestyle

"Năm nay, tôi còn vui hơn vì có các anh chị tôi ở nước ngoài về" – Mỹ Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về cái Tết của mình.

Cô nói: "Tôi rất thích Tết. Về cơ bản, mùa Tết là mùa tôi thích nhất trong năm vì tôi được về với gia đình, đi từ thiện, nấu bánh tét, đón Tết với đại gia đình vài chục người.

Mỹ Tâm đón Tết cùng gia đình

Năm nào tôi cũng thấy may mắn, hạnh phúc khi có gia đình để chung vui trong mùa Tết đầm ấm. Năm nào tôi cũng đầm ấm như vậy và năm nay cũng thế, không có gì khác. Năm nay thì tôi còn vui hơn vì có các anh chị tôi ở nước ngoài về. Tết mà được bên gia đình là điều tuyệt vời".

Năm vừa qua là năm thành công với Mỹ Tâm khi tổ chức thành công liveshow ở sân vận động 40 nghìn người. Cô nói: "Tôi chưa bao giờ thấy bớt rung động với những tình cảm khán giả dành cho mình.

Lúc nào tôi cũng cố gắng trong công việc. Mỗi ngày tôi sẽ tiến bộ hơn. Rồi tôi sẽ làm được những cái tôi chưa làm hoặc làm khác đi cái tôi đã làm. Tôi nên hướng bản thân mình tiến bộ hơn, tới những cái cái tốt hơn chứ không bắt mình phải thế này phải thế kia.

Tôi may mắn vì có sức khỏe để làm được những điều đó. Tôi cảm nhận được tình cảm lớn của khán giả khi bỏ thời gian, công sức, tiền bạc mua vé tới xem mình. Đôi khi tôi đứng trên sân khấu nhìn và tự hỏi vì sao mọi người lại đến đông như vậy.

Tôi cảm thấy một sợi dây liên kết khiến tôi cảm thấy xúc động. Tôi biết ơn rất nhiều và sự biết ơn đó bao trùm nhiều thứ. Từ đó, tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn để làm được những điều tuyệt vời hơn.

Diễn show xong, tôi thường dành 1 tới 2 ngày để đọc bình luận, chia sẻ của khán giả. Tới lúc đó tôi mới biết được nhiều cô chú lớn tuổi thích tôi từ khi đã 40 tuổi, tới 60 tuổi vẫn tới sân vận động nghe tôi hát. Tôi xúc động vô cùng vì đó là cả một quãng đường dài.

Có những bạn mới 2, 3 tuổi đã được cha mẹ cho nghe tôi hát khi còn chưa biết gì, tới giờ đã chồng con rồi vẫn nghe tôi hát, tới mẹ bạn ấy, ông bà bạn ấy cũng nghe tôi hát. Như vậy là gia đình 3 thế hệ thích tôi. Có những khán giả tôi nhìn là nhớ mặt được hết vì 20 năm qua họ vẫn ở đó. Tôi thấy biết ơn rất nhiều".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

