Mỹ Tâm và hành trình 15 năm của Quỹ từ thiện MT Foundation: 'Tâm học cách sống tử tế từ chính bố mẹ'

Ca sĩ Mỹ Tâm được xem là ''tượng đài" của làng nhạc Việt, cô đồng thời cũng được biết đến với vai trò nhạc sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất phim.

Sau hơn 20 năm làm nghề, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể thay thế được vị trí của cô trong lòng khán giả. Không chỉ cống hiến lớn cho nghệ thuật với vô số bản hit cùng những giải thưởng tầm cỡ trong nước và giải thưởng quốc tế, Mỹ Tâm là một hình tượng nghệ sĩ đẹp có vị trí bền vững trong lòng người hâm mộ bởi sự chuyên nghiệp và nhân cách sống của mình.

Ngoài việc triển khai các dự án âm nhạc cá nhân, cô cũng là thành viên Ban giám khảo uy tín trong các chương trình, cuộc thi âm nhạc đình đám nhất Việt Nam như như Giọng hát Việt, Thần tượng âm nhạc Việt ... có đóng góp quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt nhiều ca sĩ trẻ trên con đường phát triển sự nghiệp.

Năm 2008, Mỹ Tâm đã thành lập quỹ từ thiện Mỹ Tâm - MT Foundation với mục đích hỗ trợ các trẻ em nghèo hiếu học. Sau 15 năm thành lập, quỹ MT Foundation đã trao tặng rất nhiều căn nhà tình thương, hàng ngàn suốt học bổng cho những trẻ em nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn và nhiều đối tượng yếu thế khác. Toàn bộ kinh phí vận hành Quỹ đều được trích từ lợi nhuận của công ty giải trí Mỹ Tâm.

Năm 2023, Mỹ Tâm lần đầu tiên đảm nhận vai trò là thành viên trong Ban giám khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh, thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Mỹ Tâm để nhìn lại hành trình 15 năm của MT Foundation và lắng nghe quan điểm của Tâm về "thiện nguyện" và "trách nhiệm".

Trước khi MT Foundation được thành lập vào năm 2008, Mỹ Tâm đã được biết đến là một nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, trích doanh thu mỗi chuyến lưu diễn hoặc từ sản phẩm âm nhạc để gửi tặng trẻ em nghèo, sinh viên hiếu học. Động lực nào khiến chị dành nhiều tâm huyết cho thiện nguyện đến vậy?

Tâm không nghĩ chúng ta cần một động lực cụ thể gì để bắt đầu hành trình tử tế. Từ những ngày trẻ Tâm đã thích tham gia vào mọi hoạt động cộng đồng, trở thành tình nguyện viên trong những chương trình thiện nguyện vì người yếu thế và môi trường, xã hội.

Sau này khi trở thành người của công chúng và có những thành tựu cụ thể trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, Tâm càng thấy mình may mắn hơn nhiều người nên quyết định thành lập một quỹ riêng để hành trình thiện nguyện bài bản, bền vững và cũng dễ quản lý hơn. MT Foundation ra đời từ đó - từ việc đơn giản là Tâm thấy may mắn và mình có thể giúp được những người kém may hơn.

Ai là người truyền cảm hứng nhất cho chị trong cuộc sống?

Có lẽ Tâm được thừa hưởng "trái tim ấm" từ bố mẹ của mình. Từ nhỏ Tâm đã nhìn thấy cách bố mẹ giúp đỡ những người thân họ hàng dù gần hay xa, chia sẻ khó khăn với những người yếu thế ngoài xã hội, rồi được nghe bố mẹ dạy dỗ con cháu về giá trị sống, từ đó Tâm được truyền cảm hứng và học được cách sống tử tế từ bố mẹ.

Vì mình đã được thừa hưởng sự giáo dục tuyệt vời đó nên bản thân Tâm càng muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa để bố mẹ tự hào.

Chuyến thiện nguyện nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị?

Tâm nhớ có một chuyến trao quà cho bà con vùng lũ miền Trung. Khi đoàn của mình vừa rời khỏi địa điểm đó cũng là lúc lũ đuổi theo từ phía sau. Tâm vừa thấy may vì mình đã đi kịp trước khi lũ kéo đến, nếu không các đoạn đường sẽ bị chia cắt và cả đoàn phải kẹt lại. Nhưng Tâm cũng thấy buồn vì bà con mình phải ở lại sống trong những điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt. Những việc làm của Tâm cũng chỉ an ủi phần nhỏ những khó khăn cho bà con, nhưng Tâm hy vọng mình có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ vững vàng trước bão lũ.

Từ sau đợt đó, khi bắt đầu chuyến thiện nguyện đến những vùng sâu xa có nhiều nguy hiểm, Tâm sẽ kiểm tra thật kỹ địa hình và thời tiết để đảm bảo an toàn cho mọi người trong ekip và cũng để hỗ trợ bà con kịp thời.

Mỹ Tâm đã cho đi rất nhiều, chắc hẳn chị cũng đã nhận lại nhiều hơn thế?

"Cho đi là sẽ nhận lại" - Một câu nói rất quen thuộc đúng không. Ngày trước, Tâm cũng đọc trong sách những thông điệp như vậy. Hoặc có những lời khuyên nên làm từ thiện nhiều để cuộc đời gặp may mắn hơn. Nhưng Tâm cho đi vì… Tâm thích, và tâm cảm thấy muốn cho, sự cho đi khiến Tâm nhận được nhiều niềm vui hơn nên Tâm cũng không suy nghĩ nhiều đến những việc khác. Mình muốn và người khác cần, thì mình làm, thế thôi!

Cách thức vận hành và các hoạt động của MT Foundation có gì đổi mới so với thời gian đầu hay không?

15 năm qua, MT Foundation vẫn như thế, đều đặn trích doanh thu qua những hoạt động nghệ thuật biểu diễn và sản phẩm của Tâm, nên đây vẫn là một Quỹ từ thiện mang tính cá nhân. Kế hoạch vẫn bền bỉ với các hoạt động từ trao nhà tình thương, học bổng cho đến giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác.

Có một thời gian nghệ sĩ Việt vướng vào những "lùm xùm" trong việc minh bạch sao kê từ thiện, chị nghĩ sao về vấn đề này? Theo chị, hoạt động vì cộng đồng có nên là trách nhiệm của nghệ sĩ?

Với bản thân Tâm, Tâm nghĩ mình là người của công chúng, đã được công chúng đón nhận và yêu mến nên Tâm tự thấy mình nên có trách nhiệm làm gì đó để giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng yếu thế, khó khăn.

Nhưng đó là góc độ cá nhân Tâm, không phải là trách nhiệm pháp lý ràng buộc vào bất kỳ nghệ sĩ nào. Tâm không nghĩ làm từ thiện là trách nhiệm của ai cả mà nó còn tùy thuộc vào cảm xúc và tính cách của mỗi người. Từ thiện là tự nguyện, không phải trách nhiệm.

Còn với doanh nghiệp, CSR (Corporate Social Responsibility) vẫn luôn là một khía cạnh vô cùng quan trọng khi các công ty cố gắng tạo ra tác động tích cực đến xã hội và môi trường. Theo chị vì sao doanh nghiệp cần mở rộng các hoạt động CSR hơn, với mô hình sáng tạo hơn và tác động được đến nhiều đối tượng hơn?

Vì bất kỳ điều gì tốt thì nên lan tỏa, không cần phải có lý do. Những điều tử tế thì cần được nhân rộng, việc sáng tạo và thay đổi cách thức sẽ giúp tiếp cận được nhiều đối tượng cần giúp đỡ hơn. Vì vậy đó là việc doanh nghiệp nên làm, không phải lăn tăn.

Chị cảm thấy thế nào khi là nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trong Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng Human Act Prize năm nay?

Mỹ Tâm thật sự rất vinh dự khi được là 1 trong 13 giám khảo của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, được đứng cùng những Nhà hoạt động xã hội, Đại diện các Bộ - Ban - Ngành, Nhà lãnh đạo các tổ chức có sức ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Tâm hy vọng có thể đóng góp được trong khả năng của mình những giá trị thiết thực cho Giải thưởng năm nay.

Một số doanh nghiệp có nhiều hoạt động CSR ý nghĩa nhưng không truyền thông về dự án vì cho rằng đó là việc tất yếu phải làm của một doanh nghiệp. Ở Human Act Prize, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp khi làm được việc tốt thì nên chia sẻ cho người khác biết vì đôi khi người ta muốn làm những điều có ích cho cộng đồng nhưng không biết địa chỉ, không biết phương thức. Và điều tốt thì nên được lan tỏa. Chị nghĩ sao về vai trò của giải thưởng trong việc khích lệ, lan tỏa các hành động vì cộng đồng?

Tâm là một nghệ sĩ nhưng đồng thời cũng điều hành MT Entertainment. Trong vai trò công ty giải trí, Tâm luôn đưa ra những dự án về cộng đồng, thiện nguyện để các bạn làm. Qua Giải thưởng năm nay, Tâm cũng thấy được rất nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều mô hình từ thiện hiệu quả để mình có thể học theo để đổi mới cách thức trong hành trình thiện nguyện của mình.

Vai trò của Human Act Prize chính là khích lệ và cổ vũ những dự án bền bỉ, sáng tạo, ý nghĩa, những dự án "giúp ngặt chứ không giúp nghèo", cho cần câu chứ không chỉ cho con cá, khuyến khích tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên đổi thay số phận của người nghèo chứ không chỉ cho họ cái ăn trong ngày một, ngày hai. Tâm đánh giá cao những dự án thực thi hiệu quả theo cách thức như thế.

Cảm ơn những chia sẻ của Mỹ Tâm.