Theo những nghiên cứu khoa học được tích lũy từ những năm thập niên 90 cho đến nay, chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sức khỏe của mỗi người.



Chính vì lý do này, ĐH Y Harvard đã công bố 10 “siêu thực phẩm” nhất định phải ăn, đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Súp lơ - một trong những loại rau rất phổ biến ở chợ Việt có mặt trong danh sách này. Có lượng calo thấp song súp lơ chứa vô số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hỗ trợ nhiều khía cạnh của sức khỏe con người.

Dưới đây là những lợi ích của súp lơ xanh:

Chống ung thư

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, TS Vijaya Surampudi cho rằng súp lơ chứa một lượng lớn chất phytochemical gọi là sulforaphane. Đây là hợp chất thực vật giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư miệng và ung thư bàng quang.

Một số hợp chất khác trong súp lơ xanh có thể can thiệp vào quá trình tăng sinh của tế bào ung thư, từ đó ức chế sự phát triển của khối u. Trong đó, isothiocyanates là một trong những thành phần có tác dụng chống ung thư rõ rệt nhất.

Ngoài ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, súp lơ xanh còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Do giàu chất xơ, súp lơ xanh giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác có thể giúp loại bỏ các gốc tự do và giảm nguy cơ tổn thương tế bào, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư.

Giúp hạ đường huyết

Súp lơ xanh, loại rau thuộc họ cải có thể tạo ra hợp chất sulforaphane. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine khẳng định hợp chất này có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói ở những người có vấn đề về đường huyết. Các nhà nghiên cứu cho rằng mức độ của các tác động tương tự như metformin - loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường.

Một phân tích khác cũng phát hiện súp lơ xanh cải thiện tình trạng kháng insulin. Kháng insulin xảy ra khi các tế bào của cơ thể không phản ứng tốt với insulin và không thể dễ dàng hấp thụ glucose từ máu.

Hỗ trợ tiêu hoá

Súp lơ có nhiều chất xơ và cũng chứa một lượng lớn nước. Cả hai đều quan trọng để giúp ngăn ngừa các tình trạng tiêu hóa như táo bón, bệnh ruột kích thích và viêm túi thừa. Ăn đủ chất xơ giúp cung cấp các vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn, làm giảm viêm nhiễm và thúc đẩy một đường ruột khỏe mạnh. Hãy thay thế ngũ cốc trắng bằng súp lơ và tăng cường chất xơ.

Thúc đẩy xương chắc khoẻ

Vitamin K trong súp lơ có thể giúp ích cho sức khỏe của xương. Đó là bởi vì tiêu thụ đủ lượng vitamin này giúp cải thiện sự hấp thụ canxi và ngăn bài tiết canxi qua nước tiểu. Mức độ vitamin K thấp có thể dẫn đến nguy cơ gãy xương và loãng xương cao hơn. Vitamin K trong súp lơ cũng giúp đông máu.

Tăng cường trí nhớ

Súp lơ là nguồn cung cấp choline dồi dào, một chất dinh dưỡng quan trọng mới được phát hiện gần đây. Choline là một yếu tố thiết yếu, tuy không được phân loại là vitamin hoặc khoáng chất song nó đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Đó là bởi vì choline cần thiết để sản xuất acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng, phát triển não bộ, học tập và trí nhớ.

Những người không nên ăn súp lơ xanh

Người đang uống thuốc trị bệnh tim

Nếu tiêu thụ quá nhiều súp lơ trong khi dùng thuốc digitalis (còn được gọi là digoxin có nguồn gốc từ thực vật được chiết xuất từ cây mao địa hoàng có tác dụng trong việc chữa bệnh suy tim), nó sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Người bị đau dạ dày

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Người bị bệnh gout

Súp lơ giàu purin, có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout, đặc biệt là súp lơ xanh sẽ khiến bệnh nặng hơn.

Tổng hợp