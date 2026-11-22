Tối 21/11, concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), tiếp tục mang đến một đêm nhạc kéo dài nhiều giờ với hàng loạt màn trình diễn được đầu tư công phu. Trong đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ nghẹn ngào, bật khóc khi thể hiện ca khúc Em Vẫn Ở Đây trở thành một trong những điểm chạm cảm xúc đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Mỹ Tâm tâm sự với khán giả trước khi biểu diễn ca khúc Em Vẫn Ở Đây

Mỹ Tâm mở đầu ca khúc bằng một câu hỏi khiến hàng chục nghìn khán giả không khỏi lặng đi: "Một ngày Tâm không hát nữa mọi người có buồn không?". Câu hỏi khiến khán giả hẫng đi một nhịp khi bỗng dưng nghĩ đến viễn cảnh một ngày Mỹ Tâm sẽ không còn ca hát. Sau đó, Mỹ Tâm trải lòng tiếp, dù có chuyện gì xảy ra hay bất cứ điều gì thay đổi, “Tâm vẫn ở đây”. Cô cũng cám ơn ban nhạc Hoài Sa, nhóm bè Cadillac, vì suốt hai mươi mấy năm vẫn còn đang đồng hành.

Sau phần dẫn bài, Mỹ Tâm tiếp tục thể hiện Em Vẫn Ở Đây bằng tất cả sự chân thành. Có những khoảnh khắc giọng hát như chực vỡ òa bởi cảm xúc, nước mắt cũng không thể kìm nén trên sân khấu. Mỹ Tâm hát toàn bộ tâm huyết, nhưng muốn bày tỏ sự biết ơn đến khán giả vì đã đồng hành đến giây phút này và cô vẫn ở đây để hát.

Mỹ Tâm tâm sự với Tri Âm

Những giọt nước mắt đã rơi khi biểu diễn Em Vẫn Ở Đây

Giọt nước mắt của Mỹ Tâm khiến khán giả vừa thương, vừa thêm trân trọng tình yêu mà cô dành cho âm nhạc và những người đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua. Ở thời điểm sự nghiệp đã kéo dài gần 30 năm, nữ ca sĩ vẫn có thể xúc động đến vậy khi nghĩ về một ngày không còn đứng trên sân khấu. Đó cũng là điều mà có lẽ chẳng khán giả nào muốn nghĩ đến. Với những người yêu mến Mỹ Tâm, điều họ mong đợi luôn là được nhìn thấy cô tiếp tục ca hát, hoạt động nghệ thuật thật lâu và có thêm nhiều năm tháng rực rỡ.

Mỹ Tâm rơi nước mắt khi biểu diễn Em Vẫn Ở Đây

Nhìn lại hành trình gần 30 năm, Mỹ Tâm vẫn luôn duy trì sự bền bỉ đáng nể với nghề. Không chỉ là những ca khúc đi cùng năm tháng hay các cột mốc thành tích, điều làm nên sức hút của nữ ca sĩ còn nằm ở việc cô chưa bao giờ ngừng dành tâm huyết cho sân khấu. See The Light Day 2 là một minh chứng rõ nét cho nguồn năng lượng ấy.

Mỹ Tâm kính nghiệp suốt 30 năm

Trong suốt khoảng 4 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm một mình làm chủ sân khấu, liên tục trình diễn hàng chục ca khúc, kết hợp cả hát và vũ đạo mà không có khách mời. Nữ ca sĩ gần như không rời khỏi guồng biểu diễn, thậm chí không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hay uống nước. Từ những màn trình diễn sôi động đến các tiết mục giàu cảm xúc, cô vẫn duy trì phong độ và năng lượng bùng nổ cho đến những phút cuối cùng.

Đáng nói, suốt 4 tiếng đồng hồ Mỹ Tâm miệt mài trên sân khấu cũng là 4 tiếng hàng chục nghìn khán giả không ngừng hòa giọng cùng cô. Từ những bản hit quen thuộc đến các ca khúc ít được nhắc đến hơn, gần như không có tiết mục nào thiếu đi tiếng fanchant đồng thanh từ phía dưới. Không chỉ là sự hưởng ứng dành cho một đêm nhạc, đó còn là minh chứng cho sức sống của âm nhạc Mỹ Tâm - những giai điệu đã vượt qua giới hạn của một ca khúc ăn khách để trở thành ký ức, thanh xuân và một phần đời sống tinh thần của nhiều thế hệ khán giả.

4 tiếng "nhìn thấy ánh sáng", biểu diễn không ngừng nghỉ của Mỹ Tâm:

Mỹ Tâm thực sự kính nghiệp. Dù đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn dành trọn năng lượng cho mỗi lần xuất hiện, tự mình làm chủ sân khấu suốt nhiều giờ, hát và trình diễn đến những phút cuối cùng. Không khách mời, không khoảng nghỉ đáng kể, Mỹ Tâm vẫn giữ được sự kết nối với khán giả bằng chính âm nhạc và tinh thần làm nghề nghiêm túc đã theo cô suốt nhiều năm.

Ước Gì khép lại See The Light D-2

Pháo hoa rực sáng, tiếng fanchant Ước Gì vang lên trong những phút cuối cùng, khép lại See The Light Day 2 bằng một khung cảnh đầy cảm xúc. Nếu Mỹ Tâm từng nghẹn ngào hỏi khán giả có buồn không khi một ngày cô không còn hát nữa, thì câu trả lời có lẽ đã nằm ngay trong biển người cùng hòa giọng suốt 4 tiếng đồng hồ ấy.

Âm nhạc Mỹ Tâm đã trở thành điều thân thuộc với nhiều thế hệ, còn mối liên kết giữa cô và những người tri âm cũng không đơn thuần được đo bằng số lượng vé bán ra hay quy mô concert. Chỉ cần Mỹ Tâm còn muốn đứng trên sân khấu, còn mở concert, chắc chắn vẫn sẽ có những khán giả sẵn lòng đến, hát cùng cô từ đầu đến cuối và tiếp tục viết nên những hành trình mới.