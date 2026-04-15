Mỹ xác nhận mất máy bay trinh sát trị giá 250 triệu USD

Bộ chỉ huy An toàn Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (14/4) cho biết: "Một máy bay không người lái MQ-4C bị rơi ngày 9/4, không có thương vong về người". Bộ này lưu ý, đây là tai nạn hàng không, song không tiết lộ chi tiết nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo các nguồn dữ liệu mở, chiếc UAV này bất ngờ biến mất khỏi các hệ thống theo dõi chuyến bay trực tuyến khi đang hoạt động trên không phận khu vực, làm dấy lên nghi vấn từ nhiều nguồn tin rằng chiếc UAV này có thể đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ.

MQ-4C Triton là một trong những nền tảng trinh sát hiện đại và đắt đỏ nhất của Hải quân Mỹ, với giá trị ước tính từ 235 triệu USD đến 250 triệu USD mỗi chiếc. Do chi phí rất cao, số lượng loại máy bay này được đưa vào biên chế chỉ khoảng 20 chiếc.

So với các khí tài từng bị Iran bắn hạ như MQ-9 Reaper hay các UAV khác, Triton có giá trị vượt trội, chỉ đứng sau máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry từng bị phá hủy trên mặt đất tại Ả Rập Xê Út.

Triton là biến thể phát triển từ dòng RQ-4 Global Hawk, chuyên phục vụ nhiệm vụ giám sát hàng hải tầm xa. Máy bay có tầm hoạt động hơn 13.000 km, khung máy bay được gia cố để chịu được thời tiết khắc nghiệt trên biển, cho phép chúng duy trì hoạt động trên đại dương trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống cảm biến của Triton bao gồm radar mảng pha chủ động AN/ZPY-3 cho phép giám sát 360 độ, cùng các cảm biến quang điện - hồng ngoại và thiết bị trinh sát điện tử, giúp theo dõi mục tiêu trên diện rộng. Dữ liệu thu thập được UAV truyền theo thời gian thực qua vệ tinh, tích hợp vào mạng lưới tác chiến của hải quân, không quân và lực lượng mặt đất.

Theo các dữ liệu theo dõi chuyến bay, trước khi mất tín hiệu, chiếc Triton đã giảm độ cao đột ngột từ khoảng 15.000 m xuống dưới 3.000 m. Vào thời điểm đó, máy bay được cho là đang quay trở về căn cứ tại Trạm Không quân Hải quân Sigonella sau khi hoàn tất nhiệm vụ giám sát khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Tại thời điểm hạ cánh, bộ phát đáp của máy bay không người lái đang phát tín hiệu khẩn cấp. Ban đầu, UAV này truyền mã 7400 (mất liên lạc với trạm điều khiển), sau đó chuyển sang mã 7700 - tín hiệu chung cho tình huống khẩn cấp trên không.

Kể từ cuối tháng 2, Iran được cho là đã bắn hạ khoảng 17 UAV MQ-9 Reaper cùng nhiều loại máy bay không người lái khác của Mỹ, làm dấy lên nghi vấn về khả năng sống sót của các nền tảng trinh sát không người lái Mỹ trong môi trường phòng không dày đặc.