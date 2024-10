Mỹ xây dựng khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới - VTV.VN

Công nghệ in 3D đang trở nên ngày càng phổ biến, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ sản xuất đến xây dựng hay y học. Mới đây, lần đầu tiên, một khách sạn đã được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ in 3D tại bang Texas, Mỹ.

Khác với công trường xây dựng khách sạn truyền thống, không có hàng rào, gạch, cát, sỏi..., cả công trường xây dựng khách sạn EL Cosmico của công ty ICON tại sa mạc phía Tây bang Texas, Mỹ chỉ có một chiếc máy in 3D khổng lồ. Hỗn hợp bê tông sẽ được chiếc máy in này sử dụng để xây nên những bức tường của khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới.

Công trường xây dựng khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới

Ông Jason Ballard - Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty ICON, Mỹ - cho biết: "Công nghệ in 3D cho bạn nhiều không gian hơn để thử nghiệm với nhiều hình dạng khác nhau. Nếu muốn hình vuông có thể tạo ra ngôi nhà hình vuông, sử dụng in 3D giúp chúng ta tạo những đường cong, mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp hơn".

Đội xây dựng khách sạn chỉ gồm 3 người, bao gồm một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm theo dõi máy in hoạt động thông qua một phần mềm trên máy tính bảng. Máy in 3D cũng có thể làm việc liên tục suốt ngày đêm, giúp rút ngắn thời gian xây dựng và mang lại nhiều khả năng sáng tạo hơn hơn so với sử dụng nhân lực truyền thống.

Bà Milad Bazli - giảng viên khoa học và công nghệ tại đại học Charles Darwin, Mỹ - cho rằng: "Bây giờ in 3D chưa quá phổ biến và được nhiều người biết đến, nhưng tôi nghĩ điều này không còn đúng trong một vài năm tới. Xây dựng 3D sẽ quen thuộc với mọi người hơn, khách sạn in 3D như thế này cũng mang lại cảm giác khác biệt".

Kế hoạch của ICON là mở rộng khách sạn El Cosmico, xây thêm hơn 40 công trình và 18 nhà nghỉ dưỡng riêng biệt vào năm 2026. Ngoài dự án khách sạn này, công ty ICON cũng hợp tác với NASA để xây dựng các công trình trên Mặt trăng bằng công nghệ in 3D.