MyBalance Food - Cửa hàng thực phẩm sạch, an toàn

Sức khoẻ của mỗi người là sức khoẻ của cả gia đình, của toàn xã hội, là sức khoẻ và cũng là nguồn lực của quốc gia.



Về khía cạnh văn hoá, mâm cơm ngon, bổ dưỡng bên gia đình vẫn là văn hoá cội nguồn của người Việt. Nhu cầu thực phẩm ngon, sạch là nhu cầu thiết yếu và không có xu hướng giảm trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Ngày nay việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo quản, chế biến thực phẩm sạch là một thách thức với toàn nhân loại, đặc biệt với người dân Việt Nam; bởi môi trường sinh thái mất cân bằng, ô nhiễm trầm trọng, những nỗ lực khai thác thật nhanh , thật nhiều tài nguyên đất và nước của những người kinh doanh kém trách nhiệm làm ra những sản phẩm kém chất lượng, cạnh tranh bằng mọi giá, bất chấp sức khoẻ, sinh mệnh của con người chỉ để kiếm lợi. Vì vậy việc có được nguồn cung đầy đủ thực phẩm an toàn - sạch - tự nhiên bởi các nhà canh tác, chăn nuôi, chế biến, sản xuất, cung ứng có nhận thức, trách nhiệm có lẽ là điều khó tìm và tốn kém trong đời sống vốn dĩ đã quá bận rộn của con người hiện đại.

Sau một thời gian dài tìm hiểu nghiên cứu, thực nghiệm, Balance Distribution đã có được giải pháp, tìm ra được những đối tác tiên phong, tâm huyết để hợp tác, hỗ trợ mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng từng ngày, và ngày 23/9 đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đem thực phẩm an toàn - sạch - tự nhiên cho người Việt Nam đó là sự ra đời của chuỗi địa điểm giao nhận thực phẩm an toàn - sạch - tự nhiên và giao lưu cộng đồng của những người có trí tuệ , tâm hồn vì sức khoẻ, vì cuộc sống cân bằng & tươi đẹp mang tên - MYBALANCE FOOD CLUB (MBFC) tiên phong tại Việt Nam.

Với sứ mệnh mang tới những thực phẩm sạch, an toàn tới bữa ăn của từng gia đình Việt, trong những năm qua, MYBALANCE FOOD luôn nỗ lực kết nối để mang những nguyên liệu tươi lành nhất từ nông trại trực tiếp tới mỗi mâm cơm gia đình với tinh thần "sẵn sàng để chế biến". Bằng cách thu hoạch trực tiếp từ nông trại, vận chuyển theo đơn hàng tới thẳng hộ gia đình sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều các loại chi phí phát sinh so với hình thức mua hàng truyền thống. Với phương thức truyền thống mua tại điểm bán hoặc siêu thị, chi phí tiêu hao do hư hại, chi phí vận chuyển chồng chéo từ nông trại tới nhà cung cấp rồi tới siêu thị, chi phí cửa hàng, nhân viên,…khiến giá thực phẩm đến tay người tiêu dùng tăng lên rất nhiều lần. Bằng cách giao thẳng từ nông trại tới hộ gia đình, MYBALANCE FOOD sẽ giúp cắt giảm được rất nhiều chi phí trung gian, giảm thiểu hư hại thực phẩm, không chứa hoá chất, giúp cho giá thành đến tay người dùng trở nên vô cùng hợp lý và hơn hết là thực phẩm vẫn sạch và tươi ngon trọn vẹn.

Nhằm tối ưu trải nghiệm của khách hàng và để những thực phẩm sẽ luôn đảm bảo tươi nhất tới tay người tiêu dùng, Balance Distribution ra mắt chuỗi cửa hàng MyBalance Food. Cửa hàng đầu tiên được khai trương vào thứ 7, ngày 23 tháng 9 năm 2023 tại: H5-TM7, toà Hope Residences, số 1 Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Với tiêu chí: "Xanh – Sạch – An toàn – Vững vàng sức khỏe cho gia đình thân yêu", từng combo thực phẩm bao gồm: rau tươi đạt chuẩn VietGAP, thịt sạch chuẩn hữu cơ, trứng sạch thả đồng… được các chuyên gia của Balance Distribution tính toán vô cùng hợp lý và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mọi gia đình. Các nông trại, các nhà cung cấp được chọn phải đảm bảo các chứng chỉ khắt khe nhất về thực phẩm như organic, VietGAP, GlobalGAP… Đặc biệt, menu combo thay đổi theo tuần giúp mâm cơm gia đình luôn phong phú, hấp dẫn và đẩy đủ dưỡng chất.

MyBalance Food Club – Nơi sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ, trao đổi kiến thức dành cho thành viên câu lạc bộ.

Không dừng lại là nơi phân phối thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng, mỗi cửa hàng MyBalance Food còn là nơi để các thành viên MBFC – MyBalance Food Club gặp gỡ, trao đổi kiến thức về dinh dưỡng và chia sẻ những giá trị nhân văn tốt đẹp tới cộng đồng, hướng tới một xã hội sống cân bằng, ăn cân bằng, hưởng hạnh phúc.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian đi chợ, chế biến để có thêm trải nghiệm bên những người thân yêu, cũng như cùng chúng tôi chung tay vì một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại và bền vững.

