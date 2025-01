MyVIB - Ứng dụng Ngân hàng số Sáng tạo nhất Việt Nam năm 2024

ViePro - Trợ lý AI thế hệ mới: Cách mạng hóa trải nghiệm khách hàng

Trí tuệ nhân tạo (AI) và đặc biệt là GenAI đang thay đổi cách các tổ chức tài chính vận hành và kết nối với khách hàng, từ việc xử lý và phân tích dữ liệu nhanh chóng đến hỗ trợ phát hiện gian lận và tự động hóa dịch vụ. Trong đó, GenAI đang mở ra khả năng sáng tạo và tương tác tự nhiên, cho phép ngân hàng cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, đồng hành với khách hàng trong quá trình thể hiện bản sắc cá nhân và trở thành công cụ đắc lực để cách mạng hóa dịch vụ ngân hàng số.

Là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp GenAI của Amazon Web Services (AWS) để cho ra đời ViePro - trợ lý AI thế hệ mới trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, VIB không chỉ mang đến cho hàng triệu khách hàng của mình một trợ lý ảo mà còn là một người bạn đồng hành tài chính thông minh, hỗ trợ khách hàng 24/7 trong mọi giao dịch, từ việc quản lý tài khoản, tư vấn sản phẩm đến giải đáp các thắc mắc phức tạp. Được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu thế giới, ViePro đảm bảo tính bảo mật cho thông tin khách hàng đồng thời mang đến trải nghiệm tương tác mượt mà, nhanh chóng và cá nhân hóa cao.

Trong tương lai gần, ViePro sẽ tiếp tục được phát triển để giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn thông qua việc đưa ra các lời khuyên cá nhân hóa, như đánh giá khả năng vay, quản lý chi tiêu và giới thiệu các sản phẩm tài chính phù hợp; hay chủ động cảnh báo người dùng về các hành vi tài chính cần lưu ý, chẳng hạn như chi tiêu vượt mức hoặc các khoản thanh toán bất ngờ, …

Được trang bị khả năng học hỏi và phát triển liên tục, ViePro sẽ tự động cải thiện độ chính xác trong việc dự đoán nhu cầu và sở thích của khách hàng sau từng lần tương tác, từ đó cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân hóa hơn, như thanh toán hóa đơn, phát hành thẻ hoặc tham gia các sản phẩm bảo hiểm số. Nhờ vào AI thế hệ mới và nền tảng đám mây của VIB, ViePro có thể đưa ra các khuyến nghị kịp thời và phù hợp, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Vấn đề bảo mật và bảo vệ dữ liệu khách hàng cũng được VIB đặc biệt chú trọng. ViePro được phát triển dựa trên cơ sở tri thức bảo mật độc quyền, đảm bảo rằng thông tin tài chính cá nhân của người dùng luôn được bảo vệ an toàn. Bằng việc sử dụng Claude 3 Haiku trên Amazon Bedrock, VIB có thể tùy chỉnh phản hồi của ViePro dựa trên dữ liệu tài chính của khách hàng được lưu trữ an toàn trên AWS. Bên cạnh đó, VIB cũng tích hợp Amazon SageMaker, một dịch vụ học máy toàn diện, giúp ViePro cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân hóa, từ việc thiết lập giới hạn chi tiêu đến việc đề xuất các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng.

Công nghệ là chìa khóa để dẫn đầu trải nghiệm

Vượt lên trên một ứng dụng ngân hàng truyền thống, với những công nghệ tiên tiến, MyVIB là một trợ lý tài chính thông minh, với nhiều tính năng lần đầu tiên được triển khai trên ngân hàng số tại Việt Nam.

Từ năm 2022, ngân hàng đã tiên phong tích hợp công nghệ cloud-native trên ứng dụng ngân hàng số. Công nghệ này cho phép xây dựng và vận hành ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây, giúp tăng cường khả năng mở rộng, linh hoạt và bảo mật ứng dụng. Nhờ đó, MyVIB có thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm ngân hàng số nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Đồng thời, VIB cũng là ngân hàng đầu tiên cung cấp trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng, theo Kỷ lục Việt Nam. Với công nghệ AR, người dùng có thể truy cập các thông tin và dịch vụ ngân hàng một cách thuận lợi và sinh động hơn. Công nghệ AR tạo ra các vật thể ảo phủ lên quang cảnh thực, biến các giao dịch tài chính khô cứng trở nên thú vị, tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người dùng. Ở chế độ thực tế tăng cường trên MyVIB, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ tài chính như: quản lý và bảo mật thẻ, định vị, tìm đường đến ATM/chi nhánh hoặc tìm ưu đãi xung quanh chỉ với việc quét camera.

Cũng trong năm 2022, lần đầu tiên VIB ứng dụng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo trên MyVIB, giúp chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech to Text) và ngược lại văn bản thành giọng nói (Text to Speech), giúp người dùng giao dịch dễ dàng mà không cần chạm tay. Để thực hiện chuyển khoản đến tài khoản tại VIB, nạp tiền dịch vụ hay báo khóa/mở khóa thẻ, người dùng chỉ cần đọc câu lệnh theo mẫu là giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong chưa đầy 1 phút.

Tăng trưởng ấn tượng, xác lập vị thế hàng đầu

Không chỉ tiên phong về công nghệ, MyVIB còn nắm bắt thị trường và triển khai các chương trình truyền thông sáng tạo khi đồng hành cùng game show ăn khách "Anh Trai "Say Hi", triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, nâng cao giá trị thương hiệu và đạt được kết quả tăng trưởng đáng kể. Năm 2024, tỷ lệ khách hàng mở mới qua kênh online tăng 40%, với tổng số lượng giao dịch tăng 55%; tương đương với tổng giá trị là 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Thành công của MyVIB được phản ánh rõ nét qua những lời khen ngợi từ phía khách hàng. Trên App Store, MyVIB đã nhận được những phản hồi vô cùng tích cực nhờ vào giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng và sự tiện lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính toàn diện. Khách hàng đánh giá cao khả năng truy cập vào các dịch vụ ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, và đặc biệt là các tính năng như trợ lý giọng nói AI, ViePro, và AR đã giúp thay đổi cách họ quản lý tài chính cá nhân.

Nhiều người dùng cho biết rằng nhờ MyVIB, họ không chỉ quản lý được ngân sách mà còn cải thiện được khả năng hiểu biết tài chính của mình, từ đó có thể chủ động hơn trong việc đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân. MyVIB không chỉ là một ứng dụng ngân hàng đơn thuần, mà là một nền tảng hỗ trợ khách hàng xây dựng và quản lý tương lai tài chính một cách thông minh và hiệu quả.

Liên tục tiên phong về công nghệ nhằm mang lại những trải nghiệm vượt trội cho người dùng, trong năm 2024, MyVIB cũng đã được International Finance Magazine, tạp chí tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở tại London (Anh), vinh danh là "Ứng dụng ngân hàng di động thân thiện nhất Việt Nam năm 2024". Các giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của VIB trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo.

Chào đón mùa lễ hội cuối năm, MyVIB mang đến chương trình khuyến mãi hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng, dành cho khách hàng mới và hiện hữu. Tham gia chương trình, người dùng có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng số hiện đại và nhận phần thưởng giá trị, đặc biệt là chiếc Mercedes C200 Avantgarde Plus sang trọng. Chương trình gồm thử thách 21 ngày giao dịch, với các phần thưởng tiền mặt lên đến 850.000 VNĐ cho người tham gia hoàn thành các giao dịch qua ứng dụng MyVIB. Cùng với đó, khách hàng sẽ có cơ hội nhận những phần quà giá trị như xe Mercedes, MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max, và nhiều e-voucher hấp dẫn qua hoạt động "Mở Hộp Quà May Mắn". Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận voucher PNJ trị giá 10 triệu đồng thông qua chương trình "Ngôi sao hy vọng". Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 20/03/2024, là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm MyVIB và nhận quà tặng độc đáo trong mùa lễ hội này.

Global Business Outlook là tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tin tức tài chính, ngân hàng, bất động sản và môi giới. Tạp chí này cung cấp thông tin về các xu hướng và sự phát triển ảnh hưởng tới thị trường tài chính quốc tế, các chiến lược kinh doanh, các vụ sáp nhập và mua bán trên toàn thế giới. Hàng năm, Global Business Outlook tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho các tổ chức và doanh nghiệp có kết quả hoạt động xuất sắc, tạo ra sự đổi mới và là đòn bẩy tạo động lực giá trị trong ngành.