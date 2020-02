Năm 2019 PVI lãi 702 tỷ đồng, vượt 16,6% kế hoạch đặt ra

Chiều ngày 24/2/2020, Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI) đã tổ chức buổi Hội nghị Nhà đầu tư 2020 để thông báo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020; đồng thời trực tiếp giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư xoay quanh hoạt động kinh doanh của PVI. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 50 khách mời là các nhà đầu tư, đại diện các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư trên thị trường.



Trong những năm trở lại đây, PVI xác định tầm nhìn là xây dựng và phát triển doanh nghiệp trở thành một định chế Tài chính – Bảo hiểm lớn mạnh, đảm bảo hài hoà và phát triển đồng bộ 3 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ – Tái bảo hiểm – Đầu tư, kết quả kinh doanh 2019 đã phần nào thể hiện được điều này.

Cụ thể, năm 2019 tổng doanh thu của PVI đạt 11.089 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 8.788 tỷ đồng (trong đó bảo hiểm gốc 7.295 tỷ đồng, tái bảo hiểm 1.470 tỷ đồng), hoạt động đầu tư đạt 2.301 tỷ đồng doanh thu, bằng 109,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 702 tỷ đồng bằng 116,6% kế hoạch đề ra.

Đứng vững trên "bộ kiềng ba chân": Bảo hiểm – Tái Bảo hiểm và Đầu tư

Kinh doanh bảo hiểm vẫn là hoạt động nền tảng và mang lại doanh thu chính cho PVI. Khác với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác, mảng bảo hiểm của PVI không chỉ tạo ra dòng tiền cho các hoạt động đầu tư mà chính bản thân hoạt động này cũng có lãi nghiệp vụ. Thông qua công ty con Bảo hiểm PVI, PVI hiện dẫn đầu thị trường về hiệu quả nghiệp vụ và lợi nhuận. PVI cũng là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất được thị trường Bảo hiểm London (Lloyd Syndicates) lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm công nghiệp, năng lượng tại Việt Nam.

Đối với mảng đầu tư, PVI với quá trình tái cấu trúc nhằm quản lý tài chính toàn hệ thống một cách tập trung và minh bạch đã thành lập Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) năm 2015. Hoạt động đầu tư được thực hiện với mục tiêu chính là hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn cho toàn hệ thống. Ngoài việc duy trì tăng trưởng lợi nhuận đầu tư tài chính của toàn hệ thống ổn định qua các năm, hiệu quả hoạt động của các Quỹ đầu tư do PVI AM quản lý cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tỷ suất lợi nhuận trên vốn trung bình năm của Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI đạt 10,6%/năm trong vòng 5 năm qua và luôn nằm trong số các Quỹ đầu tư có tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu trên thị trường. Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI cũng đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình năm 19,2%/năm sau gần 3 năm hoạt động.

Về kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống năm 2020, PVI đưa ra mục tiêu doanh thu 10.126 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 840 tỷ đồng, đồng thời kỳ vọng chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 22% (tương tự tỷ lệ năm 2019).

Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, trả lời câu hỏi của Nhà đầu tư về việc HDI Global SE mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu tối đa lên bao nhiêu khi hiện tại mức này chỉ chiếm 54% (bao gồm 43% sở hữu trực tiếp và 11% sở hữu gián tiếp) chứ chưa nắm quyền chi phối (trên 65%), ông Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI cho biết "Chúng tôi đang thỏa mãn với tỷ lệ nắm giữ như hiện tại và cũng hài lòng về khoản đầu tư tại PVI kể từ năm 2011 đến nay. Trong tương lai, nếu có việc nâng tỷ lệ sở hữu tại PVI, HDI cũng chỉ có thể mua lại cổ phần của PVN do hiện nay ngoài 3 cổ đông tổ chức lớn, các cổ đông khác chỉ nắm giữ chưa tới 10% tổng số cổ phần."

"Hiện tại, việc nâng tỷ lệ sở hữu của HDI hoàn toàn phụ thuộc vào việc PVN có muốn thoái vốn khỏi PVI hay không. Ở thời điểm hiện tại, cả PVN và HDI Global SE đều có chung mục tiêu giúp PVI hoạt động hiệu quả, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, cùng với đó là tạo ra các lợi ích cho cổ đông và xã hội", vị Chủ tịch PVI nói.

"Với HDI Global SE, mục đích của chúng tôi là đầu tư vô thời hạn nên cũng không quan tâm đến giá cổ phiếu PVI mà chỉ quan tâm đến hiệu quả hoạt động và tỷ lệ trả cổ tức", ông Jens Holger Wohlthat thông tin thêm tới cổ đông.

Bên cạnh đó, ông Jens Holger Wohlthat cũng nêu lên đánh giá chung về thị trường, kỳ vọng ASEAN sẽ là khu vực có tăng trưởng nhanh hơn các khu vực khác trên thế giới. Trong đó Việt Nam là nước có tăng trưởng cao hơn mức trung bình của ASEAN. Từ đó, ông rất tự tin về triển vọng kinh doanh của PVI.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư liên quan đến hoạt động của Công ty Tái Bảo hiểm PVI - PVIRe, ông Jens cho biết "PVIRe là một trong hai nhà Tái Bảo hiểm duy nhất tại Việt Nam (cùng với VinaRe) và có thương hiệu trên thị trường quốc tế. PVIRe có hoạt động kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ kết hợp luôn ở mức thấp. Cụ thể, năm 2019 PVIRe đạt lợi nhuận trước thuế 170,5 tỷ đồng, tỷ lệ kết hợp là 87,7%".

Nhà đầu tư đặt câu hỏi trong buổi hội thảo

Nói về kế hoạch bán cổ phần cho đối tác chiến lược, ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc PVIRe chia sẻ: "Hiện PVIRe đã thiết lập được quan hệ lâu dài và bền vững với hàng trăm nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm hàng đầu trong nước và quốc tế, đảm bảo năng lực thu xếp của PVIRe đến mức tối đa. PVIRe đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác chiến lược để nâng vốn từ 32 triệu USD lên 50 triệu USD" .

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của PVI trong năm 2020, ông Phạm Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc PVI đồng thời là Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI cho biết "Đến thời điểm tháng 2 này hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bảo hiểm là lĩnh vực kinh doanh bị tác động gián tiếp nên có thể sẽ cần độ trễ nhất định để đánh giá ảnh hưởng cụ thể. PVI vẫn đang theo sát tình hình để có những động thái phù hợp và sẽ thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư về mức độ ảnh hưởng nếu có".

"Năm 2020 PVI sẽ đẩy mạnh mảng bán lẻ và phát triển mạnh các dịch vụ bảo hiểm ngoài công nghiệp. Nhưng vẫn phải bám sát mục tiêu của PVI là kinh doanh an toàn – hiệu quả trong dài hạn" – Lãnh đạo PVI nhấn mạnh.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia tài chính, trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động mạnh lên nền kinh tế, nhà đầu tư thường sẽ có xu hướng lựa chọn cổ phiếu mang tính phòng thủ và an toàn. Với mục tiêu cam kết tăng mức trả cổ tức hoặc thấp nhất là chi trả tỷ lệ 22% như năm 2019, PVI chính là một trong những lựa chọn tốt của nhà đầu tư.