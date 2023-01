Năm 2022, thu nhập bình quân của lao động đạt 6,7 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo Tình hình lao động việc làm quý 4 và năm 2022 của Tổng cục Thống kê, quý 4 năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương nhưng mức tăng không đáng kể.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4 năm 2022 là 6,8 triệu đồng, tăng 95 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ.

Báo cáo cho biết, thị trường lao động chứng kiến đà phục hồi nhanh, mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người lao động liên tục tăng, được cải thiện từ quý 1 đến quý 3 năm 2022. Sang quý 4 năm nay, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục ghi nhận tăng so với quý trước, nhưng tốc độ tăng chậm lại so với tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động quý 3 năm 2022.

Giải thích cho điều này, Tổng cục Thống kê cho biết thông thường, những tháng cuối năm nhiều doanh nghiệp gia tăng sản xuất kinh doanh, tăng số giờ làm việc, tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động thường cao hơn so với quý trước, đời sống của người lao động sẽ cải thiện hơn.

Tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động quý 4 năm 2022 so với quý 3 năm 2022 chỉ là 1,4% (tương ứng tăng 95 nghìn đồng); trong khi, tốc độ tăng thu nhập bình quân của lao động quý 3 năm 2022 so với quý 2 năm 2022 là 2,2% (tương ứng tăng 143 nghìn đồng).

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 4, giai đoạn 2019-2022 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Đáng chú ý, so với quý trước, quý 4 năm 2022 chứng kiến tốc độ gia tăng thu nhập bình quân của người lao động thấp nhất so với cùng kỳ các năm giai đoạn 2019-2022.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân của lao động tại vùng Đông Nam Bộ quý 4/2022 là 8,7 triệu đồng, chỉ tăng 1,0%, tương ứng tăng 83 nghìn đồng so với quý trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong quý 4 là 6,0 triệu đồng, tăng kh ng đáng kể so với quý trước (tăng khoảng 24 nghìn đồng).

Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo vùng kinh tế-xã hội quý 4, giai đoạn 2019-2022 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Thu nhập bình quân của lao động năm 2022 đạt 6,7 triệu đồng/tháng

Báo cáo cũng chỉ ra thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 927 nghìn đồng so với năm trước và tăng 759 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,6 triệu đồng, tăng 950 nghìn đồng so với năm trước và tăng 830 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,6 triệu đồng, tăng 91 nghìn đồng so với năm trước và tăng 709 nghìn đồng so với cùng năm 2019.

Năm 2022, chứng kiến sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành kinh tế, thu nhập của người lao động tăng ở cả ba khu vực kinh tế so với năm 2021, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập cao nhất.

Thu nhập của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất, tăng 17,6% (tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng); lao động làm việc trong ngành dịch vụ tăng 15,6% (tương ứng tăng 1,0 triệu đồng/người/tháng).

Thu nhập bình quân của lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8%, tương ứng tăng 448 nghìn đồng với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương năm 2022 là 7,5 triệu đồng, tăng 15,1% so với năm trước, tương ứng tăng 992 nghìn đồng với cùng kỳ năm 2019, khi Covid-19 chưa xuất hiện, thu nhập của lao động làm công hưởng lương tăng 12,7%, tương ứng tăng khoảng 847 nghìn đồng.