Năm 2022 Saigonbank đạt lợi nhuận trước thuế 237 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tới 153%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigonbank, mã chứng khoán SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 cũng như kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Kết quả kinh doanh vượt trội, kiểm soát tốt chi phí

Theo đó, năm 2022, mặc dù thị trường có nhiều khó khăn nhưng Saigonbank vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 237 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch cả năm; dư nợ cấp tín dụng tăng 14,93%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 13,22% so với năm 2021.

Lãnh đạo Saigonbank cho biết, với nền tảng tài chính vững chắc, quản trị rủi ro tốt, quan tâm hỗ trợ về vốn, về lãi suất, về phí dịch vụ giúp người dân ổn định cuộc sống, giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở tăng trưởng tín dụng lành mạnh, Saigonbank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng 17%, cao hơn hẳn những năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Trong đó, thu nhập từ lãi thuần hơn 875 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước. Song song đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh 38%.

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động, Saigonbank còn cắt giảm mạnh chi phí, nâng cao năng suất lao động, áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm khách hàng.

Trong năm 2022, Saigonbank cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc triển khai thêm nhiều các sản phẩm dịch vụ thanh toán, tiết kiệm trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Smart banking; ứng dụng công nghệ QR code vào chức năng rút tiền ATM, triển khai thanh toán một chạm vé xe Vinbus,...triển khai thu Ngân sách nhà nước qua ứng dụng Saigonbank Pay, mở rộng phạm vi giao dịch chủ thẻ Saigonbank tại các nước Châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào.

Đ ảm bảo các tỷ lệ an toàn , kiểm soát tốt chất lượng tài sản

Các chỉ số về an toàn vốn và thanh khoản được Saigonbank quản lý và tuân thủ rất chặt chẽ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 15,06%, cao hơn so với quy định; tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi chiếm 77,21%, đáp ứng đúng quy định của NHNN.

Ngân hàng cho biết, trong quý 4/2022, nhằm gia tăng dự trữ thanh khoản nên Saigonbank đã đầu tư thêm 1.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, dẫn đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 450 tỷ đồng. Đây là kết quả của dòng tiền tài chính lành mạnh, đảm bảo an toàn thanh khoản cho Ngân hàng trong bối cảnh huy động vốn có sự cạnh tranh gây gắt như những tháng cuối năm 2022.

Mặc dù đã tích cực đồng hành, áp dụng nhiều biện pháp như giảm phí dịch vụ, lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ theo quy định của NHNN để hỗ trợ khách hàng nhưng hoạt động kinh doanh của một số ít khách hàng vẫn còn nhiều khó khăn, chậm trả nợ gốc và lãi làm gia tăng nợ xấu song tỷ lệ nợ xấu được Saigonbank kiểm soát ở mức khoảng 2% trên tổng dư nợ, với số tuyệt đối chỉ 398 tỷ đồng, tương đương cuối năm 2021 dù tín dụng tăng trưởng mạnh.

Lãnh đạo Saigonbank cho biết thêm, tất cả các khoản nợ tại Saigonbank đều có tài sản bảo đảm đầy đủ, đảm bảo đủ thu hồi được vốn vay, từ đó không ảnh hưởng đến các chỉ số an toàn hoạt động cũng như lợi nhuận Ngân hàng.

Các khoản nợ xấu cũng được Saigonbank phân loại đúng, thực hiện trích lập dự phòng đúng quy định, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 153%. Đây là tỷ lệ khá cao trong hệ thống ngân hàng hiện nay, cũng là bộ đệm an toàn để Ngân hàng sẵn sàng ứng phó với biến động (nếu có) liên quan đến các khoản nợ xấu.