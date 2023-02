VNDirect: FE Credit lỗ 3.000 tỷ đồng năm 2022

Công ty chứng khoán VNDirect vừa có báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

VNDirect cho biết, thu nhập lãi thuần quý 4/2022 của VPBank tăng 20,6% so với cùng kỳ, nhờ tín dụng tăng trưởng 26% so với cùng kỳ và NIM đi ngang.

Thu nhập ngoài lãi giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ nhờ thu nhập từ phí dịch vụ tăng mạnh 57,3%, bù đắp cho mức giảm 94,2% của thu nhập từ mua bán chứng khoán.

Chi phí dự phòng và chi phí hoạt động tăng mạnh trong quý 4/2022, lần lượt ở mức 36,3% và 42,4%, khiến lợi nhuận ròng quý 4/2022 giảm 6,7%. Trong cả năm 2022, lợi nhuận ròng tăng 53,9% so với cùng kỳ hay 16,7% sau khi loại trừ phí trả trước từ thương vụ banca với AIA.

Ngân hàng mẹ VPB đạt tăng trưởng tín dụng 30,9% trong năm 2022, cao nhất trong hệ thống, nhờ cho vay tăng trưởng mạnh 29,2%, đặc biệt là ở phân khúc bán lẻ và SME (+36,8%).

Tăng trưởng tiền gửi ở mức 28,5%, cao hơn nhiều đối thủ khi VPBank tiếp tục thu hút nhiều khách hàng mới với ứng dụng VPBank NEO.

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong quý 4/2022 tăng nhẹ lên 76,8% (+30 điểm cơ bản so với quý trước và +110 điểm cơ bản so với cùng kỳ). NIM tăng khoảng 20 điểm cơ bản lên 5,5%. Chất lượng tài sản giảm khi tỷ lệ nợ xấu tăng 80 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 2,8%, nhưng so với quý trước chỉ tăng 15 điểm cơ bản.

Về FECredit, VNDirect cho biết hoạt động kinh doanh của FE Credit phục hồi chậm hơn dự kiến khiến tỷ lệ nợ xấu tăng.

Theo ban lãnh đạo, nguyên nhân là do điều kiện kinh tế không thuận lợi đã tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực từ đến nhóm thu nhập thấp, vốn là khách hàng chính của FE Credit. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh lên 20,4% trong quý 4/2022 (+6,8 điểm % so với cùng kỳ và +5,4 điểm % so với quý trước) và chi phí dự phòng tăng mạnh 82% so với cùng kỳ trong quý 4/2022 và 23% so với cùng kỳ trong 2022.

Theo VNDirect, tính cả năm 2022, FE Credit ghi nhận khoản lỗ trước thuế 3.000 tỷ đồng. Với bối cảnh vĩ mô vẫn đầy thách thức, VNDirect cho rằng 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với FE Credit, và dự báo mảng này sẽ lỗ trước thuế khoảng 700 tỷ đồng trong năm nay trước khi quay trở lại có lãi vào năm 2024.

VNDirect giảm dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 của VPBank xuống còn 17.200 tỷ và 21.200 tỷ đồng với NIM thấp hơn do chi phí vốn cao hơn và giả định trích lập dự phòng thận trọng hơn.

Với dự phóng mới, mức tăng trưởng lợi nhuận ròng vẫn cao ở mức 25%/22% (sau khi loại phí trả trước khỏi nền 2022).