Công ty tài chính chiếm hơn 40% thị phần cho vay xe máy có kết quả kinh doanh ra sao?

Trong hệ thống ngân hàng Việt, HDBank là nhà băng sở hữu hệ sinh thái độc đáo và khác biệt, được đánh giá giúp ngân hàng có nhiều lợi thế trong định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu.



Trong đó, HD SAISON là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái của HDBank. Trong khi ngân hàng mẹ tập trung vào phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình đến cao thì HD SAISON hướng đến đa số phân khúc khách hàng chưa đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng. Khi khách hàng của HD SAISON có thu nhập cao hơn, họ sẽ trở thành khách hàng của HDBank.

HD SAISON tiền thân có tên gọi tắt là SGVF, thuộc sở hữu của Ngân hàng Société Générale đến từ Cộng Hòa Pháp. Sau khi HDBank mua lại 100% vốn chủ sở hữu, SGVF đổi tên thành HDFinance. Đến tháng 3/2015, CREDIT SAISON (Nhật Bản) đầu tư vào HDFinance, nắm giữ 49% vốn điều lệ và HDFinance sau được đổi tên thành HD SAISON như hiện nay. Sau gần 10 năm kể từ khi HDBank mua lại SGVF, tổng tài sản của công ty tài chính tăng tới 10 lần, đạt hơn 17.900 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Trên thị trường tài chính tiêu dùng, HD SAISON là một trong những công ty có thị phần lớn, tăng trưởng tốt trong những năm gần đây, với dư nợ cuối năm 2022 đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021. Công ty sở hữu đa dạng sản phẩm dịch vụ, từ cho vay tiền mặt, cho vay mua xe máy, trả góp điện máy đến thẻ tín dụng, trả góp vé máy bay,…. Đây là công ty tài chính tiêu dùng duy nhất cùng Vietjet triển khai sản phẩm vay trả góp vé máy bay hiện nay. Ngoài ra, HD SAISON còn kết hợp PJICO triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm vật chất xe máy dành cho khách hàng vay trả góp mua xe máy qua HD SAISON. Mảng cho vay mua xe máy là thế mạnh của HD SAISON, là công ty có thị phần cao nhất, đạt hơn 40%, đem lại cho công ty hiệu quả sinh lời cao và an toàn.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 của HD SAISON đạt 1.152 tỷ đồng, ghi nhận năm thứ 4 liên tiếp có lãi trên 1.000 tỷ đồng, bất chấp 4 năm qua là giai đoạn khá khắc nghiệt với thị trường tài chính tiêu dùng. Tỷ lệ ROAE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và ROAA (lợi nhuận trên tổng tài sản) lần lượt đạt 24,2% và 5,8%.

Một trong những lý giải cho khả năng sinh lời cao của HD SAISON nhiều năm liên tiếp là nhờ chi phí và chất lượng tài sản được quản trị tốt. Năm 2022, tổng thu nhập của công ty đạt 5.701 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2021. Trong khi đó, chi phí hoạt động ở mức 2.178 tỷ đồng, chỉ tăng 5,7%. Theo đó, tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) giảm mạnh từ 44% xuống 38,2%.

Việc ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động đã giúp HD SAISON kiểm soát chi phí hoạt động ngày một tốt hơn. So với cách đây 5 năm, CIR của HD Saison đã giảm tới hơn 23 điểm %. Ngoài ra, như đã đề cập, hệ sinh thái độc đáo xoay quanh HDBank giúp các thành viên như HD SAISON có thể khai thác cơ sở khách hàng nhiều hơn và thuận lợi hơn trong việc bán chéo sản phẩm.

Dưới sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ, HD SAISON có chi phí vốn ở mức 7,4%, tăng so với năm 2021 nhưng thấp hơn so với giai đoạn 2017 - 2020. Chất lượng tài sản công ty được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu giảm so với năm 2021. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất năm 2022 chỉ ở mức 1,67% - là mức thấp so với những ngân hàng có công ty tài chính tiêu dùng khác.

Năm 2022, quy mô HD SAISON tiếp tục lớn mạnh với mạng lưới 24.496 điểm giao dịch và số lượng khách hàng vượt mốc 11 triệu người.

Kết quả kinh doanh tích cực của HD SAISON cũng góp phần giúp ngân hàng hợp nhất có kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hợp nhất năm 2022 đạt 10.268 tỷ đồng. Các chỉ tiêu ROAE đạt 23,5%, ROAA đạt 2,1%, hệ số an toàn vốn CAR đạt hơn 13,4% - nằm trong top cao hàng đầu về an toàn vốn trong hệ thống.