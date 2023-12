Năm 2024: Giữa làn sóng sa thải, giảm lương, một nước láng giềng Việt Nam vẫn có mức tăng lương đáng mơ ước

Theo The Straits Times, một số công ty Singapore lạc quan rằng mức tăng lương trong năm 2024 sẽ trở thành hiện thực, so với mức giảm vào năm 2023, do lạm phát dự kiến sẽ giảm bớt.

Công ty tư vấn Mercer dự đoán rằng lĩnh vực hàng không vũ trụ sẽ có mức tăng lương cao nhất ở mức 4,5%, theo sau là tài chính ngân hàng, hàng tiêu dùng và bán lẻ phong cách sống ở mức 4,4%.

Báo cáo này thu thập dữ liệu từ 1.106 tổ chức trên 18 ngành ở Singapore cho biết mức tăng lương trong lĩnh vực bán lẻ phong cách sống và hàng tiêu dùng được dự đoán sẽ tăng tốc từ năm 2023.

Ngược lại, lĩnh vực công nghệ cao đưa ra dự báo tăng lương là 4,1% trong khi ngành hậu cần là 4%, thấp hơn so với con số họ đưa ra vào năm 2023 và dự báo 4,2% trên tất cả các ngành vào năm 2024.

Andrea Tan, trưởng nhóm tư vấn khen thưởng tại Mercer Singapore, đánh giá sự cải thiện của ngành bán lẻ hàng tiêu dùng và phong cách sống là nhờ việc theo đuổi công nghệ và các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và tăng trưởng doanh số.

Bà nói thêm, các công ty trong cả hai lĩnh vực đang cạnh tranh để tìm kiếm nhân tài có chuyên môn về phân tích dữ liệu và tiếp thị kỹ thuật số.

Bà Tan lưu ý: “Ngược lại, việc cắt giảm quy mô và sa thải của các công ty công nghệ cao, cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí gia tăng trong ngành hậu cần, đã dẫn đến cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc tăng lương vào năm 2024”.

Công ty dịch vụ chuyên nghiệp Aon dự kiến mức tăng lương 4% vào năm 2024, giữ ổn định từ năm 2023, theo dữ liệu từ hơn 600 nhà tuyển dụng địa phương trải rộng trên 8 ngành, được công bố vào ngày 15 tháng 11.

Ba lĩnh vực có mức tăng lương dự kiến cao nhất là bán lẻ và thương mại điện tử ở mức 5%, năng lượng ở mức 4,8% và công nghệ ở mức 4,7%.

Các lĩnh vực tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm và trò chơi đều có xu hướng thấp hơn con số tổng thể.

Cũng theo báo cáo của công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu Aon plc, mức lương trung bình ở Singapore sẽ tăng 4,0%, mức tăng tương tự vào năm 2023. Aon cho rằng trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là ở Singapore, Malaysia và Philippines, sẽ tăng lương nhanh hơn lạm phát. Báo cáo cho biết thêm rằng lĩnh vực công nghệ có thể sẽ có mức tăng lương trung bình cao nhất ở mức 4,5%.

Công ty tuyển dụng Persolkelly cũng đưa ra bản hướng dẫn về lương, bản này kết hợp với SkillsFuture Singapore.

Theo dữ liệu sơ bộ về lực lượng lao động cả năm của Bộ Nhân lực mà công ty tư vấn việc làm ECA International theo dõi, dự kiến mức lương danh nghĩa sẽ tăng 4% vào năm 2024. Công ty cũng kỳ vọng mức tăng trưởng lương thực tế sẽ tăng ở mức 0,5 % vào năm 2024, không giống như mức giảm 1,5% vào năm 2023.

Theo Bộ Nhân lực, thu nhập từ việc làm là một chỉ số quan trọng về phúc lợi kinh tế. Tổng thu nhập hàng tháng từ công việc là thước đo rộng nhất về thu nhập từ việc làm, bao gồm cả người làm công và người tự kinh doanh. Để biết thu nhập của một người lao động điển hình, hãy nhìn vào tổng thu nhập trung bình hàng tháng.

Khảo sát của phóng viên trên trang tìm kiếm việc làm Jobstreet Singapore, vị trí SAP Consultant được đơn vị Persolkelly đăng tuyển cho khách hàng trong lĩnh vực y tế có mức lương từ 5.000-6.000 SGD/tháng, tương đương từ 90 triệu đồng đến hơn 108 triệu đồng. Theo mức lương tăng kỳ vọng thì người này có thể nhận lên đến 113.400.000 đồng, tính theo mức tăng tối đa 5%.

Cũng trên trang tìm việc này, công ty Tianmu tuyển chuyên viên thương mại điện tử với mức lương tháng từ 2.500 – 3.750 SGD (tức từ hơn 45 triệu đồng đến gần 68 triệu đồng). Nhân sự giữ vị trí này tại Tianmu có thể được nhận tối đa là hơn 71 triệu đồng/tháng, bởi vì mức tăng cao nhất ở mảng thương mại điện tử là 5%.